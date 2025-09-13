Polska – Rumunia: typy, kursy, zapowiedź. MŚ 2025 w siatkówce (13.09.2025)

Polska - Rumunia: typy, kursy i zapowiedź inauguracyjnego meczu polskich siatkarzy na MŚ 2025. Drużyna Nikoli Grbicia jest zdecydowanym faworytem nadchodzącego spotkania.

Yasar Yilmaz / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kochanowski i Wilfredo Leon

Polska – Rumunia, typy i przewidywania

Przed nami pierwszy mecz Polaków na mistrzostwach świata siatkarzy 2025. Biało-czerwoni rozpoczną turniej spotkaniem z Rumunią, która wraca na światowy czempionat po niemal czterech dekadach przerwy. Trener Nikola Grbić zapowiada, że jego zespół musi od początku grać na najwyższych obrotach i nie dopuścić do żadnych strat punktowych w grupie.

STS 207 PLN Polska wygra 3:0 Z kodem GOAL!

Polacy są liderami światowego rankingu i głównym kandydatem do złota. Rumunia natomiast w ostatnich latach rywalizowała głównie w Złotej Lidze Europejskiej i trudno oczekiwać, by była w stanie realnie zagrozić mistrzom świata. Faworyt jest więc oczywisty – typujemy pewną wygraną Polski 3:0.

Zwycięstwo Polski możesz obstawić w STS po promocyjnym kursie. Za wytypowanie wygranej Polaków otrzymasz aż 207 zł w postaci bonusu na start! Oferta dostępna tylko z kodem GOALPROMO.

Polska – Rumunia, sytuacja kadrowa

Nikola Grbić ma do dyspozycji praktycznie wszystkich kluczowych zawodników. Reprezentacja Polski przystępuje do turnieju w optymalnym składzie – z Wilfredo Leonem, Bartoszem Kurkiem, Tomaszem Fornalem, Jakubem Kochanowskim czy Kamilem Semeniukiem.

W ekipie Rumunii nie ma głośnych nazwisk – większość siatkarzy występuje w krajowej lidze i niższych ligach europejskich. Dla nich sam udział w MŚ to sukces.

Polska – Rumunia, ostatnie wyniki

Polacy przygotowywali się do mundialu, rozgrywając mecze towarzyskie. W Memoriale Huberta Jerzego Wagnera zagrali nierówno – pokonali Serbię, ale przegrali z Brazylią i Argentyną. Kilka dni później zrewanżowali się jednak „Canarinhos”, wygrywając 4:0 w Łodzi, co przywróciło drużynie pewność siebie.

Rumunia w ostatnim czasie występowała w Złotej Lidze Europejskiej. W fazie grupowej przegrała z Czechami, Portugalią, Chorwacją i Ukrainą, a pokonała Finlandię i Azerbejdżan. W drugiej rundzie poprawiła wyniki, wygrywając m.in. z Hiszpanią i Czarnogórą.

Polska – Rumunia, historia

Drużyny te rzadko mają okazję rywalizować na wielkich imprezach. Ostatnie mecze sparingowe lub kwalifikacyjne zwykle kończyły się pewnymi zwycięstwami Polaków. Różnica poziomu, doświadczenia i szerokości kadry jest bardzo duża na korzyść biało-czerwonych.

Polska – Rumunia, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów Polacy są murowanym faworytem sobotniego starcia. Kursy na zwycięstwo biało-czerwonych są symboliczne i oscylują wokół 1.01 – 1.02, podczas gdy na Rumunię można znaleźć kursy powyżej 15.00. Najbardziej atrakcyjne wydają się zakłady na dokładny wynik – np. 3:0 dla Polski.

Polska Rumunia Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 września 2025 07:48 .

Polska – Rumunia, transmisja meczu

Spotkanie Polska – Rumunia będzie można obejrzeć za darmo w STS TV (po rejestracji z kodem GOAL i postawieniu kuponu za min. 2 zł).

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mecz pokażą również Polsat, Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz platforma Polsat Box Go. Początek rywalizacji w sobotę, 13 września 2025 o godzinie 15:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.