Podbeskidzie – Lechia, typy i przewidywania

W niedzielę zagrają ze sobą dwie uznane na polskim podwórku marki. Hitem nie można tego natomiast nazwać, biorąc pod uwagę fatalną dyspozycję Podbeskidzia w obecnym sezonie. Drużyna, która na papierze wygląda dość nieźle, w rzeczywistości punktuje fatalnie i jest jednym z głównych kandydatów do spadku z pierwszej ligi. Lechia Gdańsk potwierdza natomiast, że chce jak najszybciej wrócić do Ekstraklasy. Wiosną spisuje się bezbłędnie – wygrała wszystkie trzy ligowe mecze, co pozwoliło jej wskoczyć na miejsce, które jest premiowane bezpośrednim awansem do elity. Trudno więc spodziewać się, aby Podbeskidzie mogło realnie zagrozić gdańszczanom. Mój typ – wygrana Lechii.

Podbeskidzie – Lechia, ostatnie wyniki

Podbeskidzie rozegrało wiosną już cztery spotkania, z czego nie wygrało żadnego. W miniony weekend ekipa z Bielska bezbramkowo zremisowała z Zagłębiem Sosnowiec, a wcześniej poległa w starciach z Motorem Lublin (1-2) i Odrą Opole (1-2). Przebywa w strefie spadkowej, a do bezpiecznego miejsca traci cztery punkty.

Lechia Gdańsk zaczęła wiosnę od triumfu nad Wisłą Płock (3-1). Później rozprawiła się także ze Zniczem Pruszków (2-0) oraz rozgromiła u siebie Resovię Rzeszów (4-0). Gdańszczanie zajmują drugie miejsce w tabeli, a do liderującej Arki Gdynia tracą trzy punkty.

Podbeskidzie – Lechia, historia

Jesienią Lechia Gdańsk kompletnie zdominowała przed własną publicznością Podbeskidzie, wygrywając aż 3-0. Bramki dla wicelidera pierwszej ligi zdobyli wówczas Dominik Piła, Carlos Mena oraz Łukasz Zjawiński. Podbeskidzie ostatni kwadrans zmuszone było grać w osłabieniu.

Podbeskidzie – Lechia, kursy bukmacherskie

Za faworyta niedzielnego meczu uznawana jest Lechia Gdańsk. Kurs na jej zwycięstwo wynosi najczęściej 2.32. W przypadku ewentualnej wygranej Podbeskidzia jest to nawet 3.10. Kurs na remis waha się z kolei między 3.15 a 3.30. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Najwyższy bonus powitalny w Superbet (3755 zł + 600 zł) odbierzesz z kodem GOAL.

Podbeskidzie – Lechia, przewidywane składy

Podbeskidzie: Procek, Ziółkowski, Mikołajewski, Senic, Martinaga, Kisiel, Jodłowiec, Banaszewski, Malachowski, Bida, Abate

Lechia: Sarnawski, Bugaj, Olsson, Chindric, Piła, Neugebauer, Zhelizko, Khlan, Kapic, Mena, Bobcek

Podbeskidzie – Lechia, kto wygra?

Podbeskidzie – Lechia, transmisja meczu

Niedzielny mecz 23. kolejki I Ligi pomiędzy Podbeskidziem a Lechią Gdańsk rozpocznie się o godzinie 12:40. Transmisja tego starcia odbędzie się w polskiej telewizji na Polsat Sport.

