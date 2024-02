Podbeskidzie Bielsko-Biała – Resovia: typy, kursy, zapowiedź (17.02.2024)

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Resovia: typy, kursy, zapowiedź i przewidywania na mecz Fortuna 1. ligi. To rywalizacja za sześć punktów, bowiem obie ekipy walczą o ligowy byt. Ostatni mecz w Bielsku-Białej pomiędzy nimi skończył się siedmioma goli, czy tym razem będzie podobnie?

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Podbeskidzia

Podbeskidzie Bielsko-Biała Resovia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 lutego 2024 18:47 .

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Resovia: przewidywania

Wraca Fortuna 1. ligi i wracają emocje związane z walką o ligowy byt. Pierwszym sobotnim spotkaniem w rundzie wiosennej będzie rywalizacja dwóch ekip, które znajdują się w okolicach strefy spadkowej. Podbeskidzie w zimie przeszło liczne zmiany kadrowe i personalne na różnych szczeblach, aby teraz udowodnić, że zasługuje na 1. ligę. Z kolei w Resovii było nieco spokojniej, ale i sytuacja w tabeli jest nieco lepsza. Niemniej w tym spotkaniu wydaje się, że to “Górale” pokażą większą jakość. Mój typ na to spotkanie: Wygrana Podbeskidzia.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Resovia: ostatnie mecze

W czasie zimowej przerwy Podbeskidzie wyleciało na obóz w Turcji. Tam rozegrało trzy mecze kontrolne, z czego tylko jeden udało się wygrać, ale za to wysokim wynikiem 4:1. Wcześniej w kraju “Górale” zwyciężyli nad Hutnikiem Kraków oraz Pniówkiem Pawłowice. Z kolei ekipa z Rzeszowa w czasie przygotowań rozegrała trzy gry kontrolne, z czego dwie zremisowała, a jedną wygrała. Jednak trzeba też zaznaczyć, że Resovia ma za sobą już pierwszy mecz o punkty w tym roku. Przed tygodniem w zaległym starciu z Wisłą Płock podzieliła się punktami.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Resovia: historia

Historia spotkań obu tych ekip jest dość długa i zaciekła. W pierwszym meczu tej kampanii, na stadionie w Rzeszowie padł rezultat 1:1. Jednak od tamtego czasu – a było to w sierpniu – obie ekipy, ale szczególnie Podbeskidzie bardzo się zmieniło. W poprzednim sezonie w Bielsku-Białej doszło emocjonującego spotkania. Gospodarze odwrócili losy meczu z 0:3 na 4:3 i to w dodatku grając w dziesiątkę. Warto zaznaczyć, że “Reska” do tej pory z TSP jeszcze nie wygrała.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Resovia: kursy bukmacherskie

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Resovia: kto wygra?

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Resovia: przewidywane składy

Podbeskidzie: Krzepisz, Hlavica, Mikołajewski, Senic, Martinaga, Misztal, Małachowski, Lusiusz, Sitek, Bida, Toro

Resovia: Pindroch, Mikulec, Adamski, Osyra, Lempereur, Kanach, Urynowicz, Mazek, Łyszczarz, Ibe-Torti, Mikrut

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Resovia: transmisja

Transmisja tego meczu dostępna będzie na platformie Polsat Box Go oraz poprzez system PPV. Meczu nie będzie można obejrzeć w telewizji. Start rywalizacji pod Klimczokiem w sobotę 17 lutego o godzinie 15:00.

