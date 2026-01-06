Parma Calcio – Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź (07.01.2026)

Parma Calcio - Inter Mediolan: typy i kursy na mecz 19. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w środę (7 stycznia) o godzinie 20:45.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Marcus Thuram

Parma – Inter, typy bukmacherskie

W środowy wieczór dojdzie do interesującego spotkania w ramach 19. kolejki rozgrywek Serie A, w którym Inter Mediolan zmierzy się na wyjeździe z Parmą Calcio. Będzie to starcie drużyn, które znajdują się w kompletnie innym położeniu. Podopieczni Cristiana Chivu imponują formą i są liderami ligi. Gospodarze natomiast mają problem z ustabilizowaniem swojej dyspozycji. Nadchodząca rywalizacja na Stadio Ennio Tardini zapowiada się jednak niezwykle interesująco.

Ja uważam, że w środowym spotkaniu przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Parma – Inter, ostatnie wyniki

Parma Calcio gra w kratę, o czym świadczą wyniki. Drużyna prowadzona przez Carlosa Cuestę w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła dwa zwycięstwa (1:0 z Pisą oraz 1:0 z Fiorentiną), zaliczyła jeden remis (1:1 z Sassuolo), a także poniosła dwie porażki (1:2 z Bologną w Pucharze Włoch i 0:1 z Lazio).

Inter Mediolan z kolei imponuje formą, ale zdarzają się im pojedyncze wpadki. W pieciu ostatnich spotkaniach Nerazzurri sięgnęli po trzy zwycięstwa (2:1 z Genoą, 1:0 z Atalantą Bergamo i 3:1 z Bologną), a także ponieśli dwie porażki (0:1 z Liverpoolem w Lidze Mistrzów oraz po rzutach karnych z Bologną w półłfinale Superpucharu Włoch).

Parma – Inter, historia

Rywalizacja Parmy z Interem ma długą historię sięgającą lat 90., gdy Parma należała do czołówki Serie A i regularnie potrafiła napsuć krwi mediolańczykom. Choć Inter częściej wychodził zwycięsko z bezpośrednich starć, mecze tych drużyn nierzadko przynosiły niespodzianki i dużo emocji. W poprzednim sezonie doszło do dwóch starć Parmy z Interem. Jesienią triumfowali Nerazzurri 3:1, natomiast wiosną padł sensacyjny remis 2:2.

Parma – Inter, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem środowego spotkania jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.40. W przypadku zwycięstwo Parmy Calcio natomiast sięga nawet 7.00.

Parma Calcio 1913 Inter Mediolan 7.00 4.70 1.40 Odds are subject to change. Last updated 6 stycznia 2026 16:14

Parma – Inter, kto wygra?

Parma – Inter, przewidywane składy

Parma – Inter, transmisja meczu

Spotkanie Parma Calcio – Inter Mediolan będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizacja będzie dostępna do obejrzenia również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

