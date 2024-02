Paris Saint-Germain - Real Sociedad, typy na mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów. Paryżanie nieustannie marzą o zdobyciu wymarzonego trofeum. Na drodze do ćwierćfinału staje im drużyna z Kraju Basków. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Imago/ABACAPRESS Na zdjęciu: PSG

Paris Saint-Germain Real Sociedad Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 lutego 2024 21:04 .

PSG – Real Sociedad, typy i przewidywania

Paris Saint-Germain marzy o tym, aby wreszcie zdobyć upragnione trofeum Ligi Mistrzów. Pomimo licznych prób i wydanych setek milionów euro, wciąż nie udało się tego osiągnąć. Tym razem ma być inaczej, gdyż ekipa Luisa Enrique prezentuje się bardzo obiecująco. W ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów paryżanie zmierzą się z Realem Sociedad. W środę podejmą swojego rywala na Parc des Princes, gdzie powinno liczyć się dla gospodarzy tylko zwycięstwo. Piłkarze Realu Sociedad mają za sobą rozczarowujące występy i nie potrafią się przełamać, jeśli chodzi o zdobycie bramki. Mój typ – PSG wygra.

PSG – Real Sociedad, ostatnie wyniki

Paris Saint-Germain pozostaje niepokonane od listopada, kiedy to poległo na San Siro w starciu z Milanem. Od tego czasu paryżanie spisują się obiecująco, wygrywając osiem razy spośród ostatnich dziesięciu spotkań. Do fazy pucharowej PSG awansowało z drugiego miejsca, wyprzedzając Milan oraz Newcastle United.

Real Sociedad wpadł w pewien kryzys, gdyż od czterech meczów nie jest w stanie trafić do siatki. Ekipa z Kraju Basków zanotowała porażkę oraz trzy bezbramkowe remisy. Na drodze do fazy pucharowej Ligi Mistrzów pokonała Benficę i RB Salzburg.

PSG – Real Sociedad, historia

Obie drużyny nie miały okazji zmierzyć się ze sobą. Paris Saint-Germain wielokrotnie rywalizować dotąd z ekipami z Hiszpanii, głównie ponosząc porażki.

PSG – Real Sociedad, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem środowego meczu jest Paris Saint-Germain. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi około 1.65. W przypadku ewentualnej wygranej Realu Sociedad wynosi on nawet 5.80. Kurs na remis waha się natomiast między 3.80 a 3.90. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 1660 zł. Podczas rejestracji nowego konta należy podać kod GOAL.

PSG – Real Sociedad, przewidywane składy

Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Real Sociedad Imanol Alguacil Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Real Sociedad Imanol Alguacil Rezerwowi ▼ 1 Keylor Navas 8 Fabian Ruiz 9 Goncalo Ramos 11 Marco Asensio 15 Danilo Pereira 23 Randal Kolo Muani 26 Nordi Mukiele 28 Carlos Soler 38 Ethan Mbappe 80 Arnau Tenas 7 Ander Barrenetxea 10 Mikel Oyarzabal 12 Arsen Zakharyan 13 Unai Marrero 15 Urko González de Zárate 16 Jon Ander Olasagasti 20 Jon Pacheco 22 Beñat Turrientes 28 Jon Magunazelaia 29 Pablo Marín 37 Aitor Fraga 39 Jon Aramburu Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Real Sociedad Imanol Alguacil Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Real Sociedad Imanol Alguacil Rezerwowi ▼ 1 Keylor Navas 8 Fabian Ruiz 9 Goncalo Ramos 11 Marco Asensio 15 Danilo Pereira 23 Randal Kolo Muani 26 Nordi Mukiele 28 Carlos Soler 38 Ethan Mbappe 80 Arnau Tenas 7 Ander Barrenetxea 10 Mikel Oyarzabal 12 Arsen Zakharyan 13 Unai Marrero 15 Urko González de Zárate 16 Jon Ander Olasagasti 20 Jon Pacheco 22 Beñat Turrientes 28 Jon Magunazelaia 29 Pablo Marín 37 Aitor Fraga 39 Jon Aramburu

PSG – Real Sociedad, kto wygra?

PSG – Real Sociedad, transmisja meczu

Środowy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów pomiędzy PSG a Realem Sociedad rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w polskiej telewizji na Polsat Sport Premium 1. Istnieje również możliwość obejrzenia tego starcia w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports na pół roku z góry za 288 zł (48 zł/mies. w ofercie półrocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 156 zł.

