Pafos FC – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (30.09.2025)

19:32, 29. września 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Pafos FC - Bayern Monachium: typy i kurs na mecz 2. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już we wtorek (30 września) o godzinie 21:00.

Piłkarze Bayernu
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu

Pafos – Bayern, typy bukmacherskie

We wtorek zainauguruje 2. kolejka rozgrywek Ligi Mistrzów. Tego dnia wieczorem zobaczymy w akcji Bayern Monachium. Podopieczni Vincenta Kompany’ego zmierzą się na wyjeździe z Pafos FC. Bawarczycy mają jasny cel, jakim oczywiście jest zwycięstwo. Mistrzowie Cypru z kolei zrobią wszystko, aby sprawdzić ogromną niespodziankę. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się jednostronnie, ale nie można skreślać gospodarzy przed pierwszym gwizdkiem.

Ja uważam, że we wtorkowym spotkaniu przynajmniej jeden z golkiperów zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

STS
1.60
obie drużyny strzelą gola – nie
Zagraj!
*Kursy z 29.09.2025 19:20 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Pafos – Bayern, ostatnie wyniki

Pafos FC znajduje się w dobrej formie. Mistrzowie Cypru w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (2:0 z Omonią Aradippou, 3:0 z Paralimni i 2:1 z Olympiakosem Nikozja), zaliczyli jeden remis (0:0 z Olympiakosem Pireus w Lidze Mistrzów), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Apollonem).

Bayern Monachium natomiast idzie jak burza. Drużyna prowadzona przez Vincenta Kompany’ego wygrała wszystkie ze swoich pięciu ostatnich spotkań (3:2 z Augsburgiem, 5:0 z HSV Hamburg, 3:1 z Chelsea w Lidze Mistrzów, 4:1 z Hoffenheim oraz 4:0 z Werderem Brema).

Pafos – Bayern, historia

Wtorkowe spotkanie Pafos – Bayern Monachium będzie pierwszym w historii meczem między tymi zespołami. Do tej pory drużyny nie miały okazji stanąć naprzeciw siebie.

Pafos – Bayern, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem wtorkowej rywalizacji jest Bayern Monachium. Jeśli rozważasz typ na wygraną Bawarczyków, to kurs na takie zdarzenie wynosi zaledwie 1.11. W przypadku zwycięstwa Pafos FC natomiast sięga nawet 23.0.

Pafos FC
Bayern Monachium
23.0
9.90
1.11
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 września 2025 19:24.

Pafos – Bayern, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

Pafos – Bayern, przewidywane składy

Pafos – Bayern, transmisja meczu

Spotkanie Pafos FC – Bayern Monachium w ramach 2. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 6 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji już we wtorek (30 września) o godzinie 21:00.

