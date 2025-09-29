Pafos FC – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (30.09.2025)

Pafos – Bayern, typy bukmacherskie
We wtorek zainauguruje 2. kolejka rozgrywek Ligi Mistrzów. Tego dnia wieczorem zobaczymy w akcji Bayern Monachium. Podopieczni Vincenta Kompany’ego zmierzą się na wyjeździe z Pafos FC. Bawarczycy mają jasny cel, jakim oczywiście jest zwycięstwo. Mistrzowie Cypru z kolei zrobią wszystko, aby sprawdzić ogromną niespodziankę. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się jednostronnie, ale nie można skreślać gospodarzy przed pierwszym gwizdkiem.
Ja uważam, że we wtorkowym spotkaniu przynajmniej jeden z golkiperów zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie
Pafos – Bayern, ostatnie wyniki
Pafos FC znajduje się w dobrej formie. Mistrzowie Cypru w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (2:0 z Omonią Aradippou, 3:0 z Paralimni i 2:1 z Olympiakosem Nikozja), zaliczyli jeden remis (0:0 z Olympiakosem Pireus w Lidze Mistrzów), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Apollonem).
Bayern Monachium natomiast idzie jak burza. Drużyna prowadzona przez Vincenta Kompany’ego wygrała wszystkie ze swoich pięciu ostatnich spotkań (3:2 z Augsburgiem, 5:0 z HSV Hamburg, 3:1 z Chelsea w Lidze Mistrzów, 4:1 z Hoffenheim oraz 4:0 z Werderem Brema).
Pafos – Bayern, historia
Wtorkowe spotkanie Pafos – Bayern Monachium będzie pierwszym w historii meczem między tymi zespołami. Do tej pory drużyny nie miały okazji stanąć naprzeciw siebie.
Pafos – Bayern, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem wtorkowej rywalizacji jest Bayern Monachium. Jeśli rozważasz typ na wygraną Bawarczyków, to kurs na takie zdarzenie wynosi zaledwie 1.11. W przypadku zwycięstwa Pafos FC natomiast sięga nawet 23.0.
Pafos – Bayern, kto wygra?
Pafos – Bayern, przewidywane składy
|1Jay Gorter
|2Kostas Pileas
|8Domingos Quina
|17Mislav Orsic
|25Bruno Langa
|33Anderson Silva
|3Min-Jae Kim
|6Joshua Kimmich
|11Nicolas Jackson
|22Raphael Guerreiro
|26Sven Ulreich
|30Cassiano Kiala
|36Wisdom Mike
|42Lennart Karl
|45Aleksandar Pavlovic
|47David Daiber
Pafos – Bayern, transmisja meczu
Spotkanie Pafos FC – Bayern Monachium w ramach 2. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 6 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji już we wtorek (30 września) o godzinie 21:00.
