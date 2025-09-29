Pafos FC – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (30.09.2025)

Pafos FC - Bayern Monachium: typy i kurs na mecz 2. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już we wtorek (30 września) o godzinie 21:00.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu

Pafos – Bayern, typy bukmacherskie

We wtorek zainauguruje 2. kolejka rozgrywek Ligi Mistrzów. Tego dnia wieczorem zobaczymy w akcji Bayern Monachium. Podopieczni Vincenta Kompany’ego zmierzą się na wyjeździe z Pafos FC. Bawarczycy mają jasny cel, jakim oczywiście jest zwycięstwo. Mistrzowie Cypru z kolei zrobią wszystko, aby sprawdzić ogromną niespodziankę. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się jednostronnie, ale nie można skreślać gospodarzy przed pierwszym gwizdkiem.

Ja uważam, że we wtorkowym spotkaniu przynajmniej jeden z golkiperów zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Pafos – Bayern, ostatnie wyniki

Pafos FC znajduje się w dobrej formie. Mistrzowie Cypru w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (2:0 z Omonią Aradippou, 3:0 z Paralimni i 2:1 z Olympiakosem Nikozja), zaliczyli jeden remis (0:0 z Olympiakosem Pireus w Lidze Mistrzów), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Apollonem).

Bayern Monachium natomiast idzie jak burza. Drużyna prowadzona przez Vincenta Kompany’ego wygrała wszystkie ze swoich pięciu ostatnich spotkań (3:2 z Augsburgiem, 5:0 z HSV Hamburg, 3:1 z Chelsea w Lidze Mistrzów, 4:1 z Hoffenheim oraz 4:0 z Werderem Brema).

Pafos – Bayern, historia

Wtorkowe spotkanie Pafos – Bayern Monachium będzie pierwszym w historii meczem między tymi zespołami. Do tej pory drużyny nie miały okazji stanąć naprzeciw siebie.

Pafos – Bayern, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem wtorkowej rywalizacji jest Bayern Monachium. Jeśli rozważasz typ na wygraną Bawarczyków, to kurs na takie zdarzenie wynosi zaledwie 1.11. W przypadku zwycięstwa Pafos FC natomiast sięga nawet 23.0.

Pafos FC Bayern Monachium 23.0 9.90 1.11 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 września 2025 19:24 .

Pafos – Bayern, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Pafosu

remisem

wygraną Bayernu wygraną Pafosu

remisem

wygraną Bayernu 0 Votes

Pafos – Bayern, przewidywane składy

Pafos FC Juan Carlos Carcedo Bayern Monachium Vincent Kompany Pafos FC Juan Carlos Carcedo 3-5-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 93 Michail 5 Goldar 4 Luiz 23 Luckassen 77 Correia 26 Sunjic 88 Pêpê 30 Dragomir 12 Sema 10 Dimata 11 Jajá 9 Kane 14 Diaz 7 Gnabry 17 Olise 20 Bischof 8 Goretzka 27 Laimer 4 Tah 2 Upamecano 23 Boey 1 Neuer 93 Michail 5 Goldar 4 Luiz 23 Luckassen 77 Correia 26 Sunjic 88 Pêpê 30 Dragomir 12 Sema 10 Dimata 11 Jajá 9 Kane 14 Diaz 7 Gnabry 17 Olise 20 Bischof 8 Goretzka 27 Laimer 4 Tah 2 Upamecano 23 Boey 1 Neuer 3-5-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Vincent Kompany Rezerwowi 1 Jay Gorter 2 Kostas Pileas 8 Domingos Quina 17 Mislav Orsic 25 Bruno Langa 33 Anderson Silva 3 Min-Jae Kim 6 Joshua Kimmich 11 Nicolas Jackson 22 Raphael Guerreiro 26 Sven Ulreich 30 Cassiano Kiala 36 Wisdom Mike 42 Lennart Karl 45 Aleksandar Pavlovic 47 David Daiber

Pafos – Bayern, transmisja meczu

Spotkanie Pafos FC – Bayern Monachium w ramach 2. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 6 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji już we wtorek (30 września) o godzinie 21:00.

