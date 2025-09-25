Oviedo – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (25.09.2025)

Oviedo - FC Barcelona: typy, kursy i zapowiedź na mecz 6. kolejki La Liga. Według bukmacherów wyraźnym faworytem tego spotkania jest Duma Katalonii.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Oviedo – Barcelona: typy i przewidywania

Czwartkowym hitem 6. kolejki La Liga będzie starcie beniaminka Realu Oviedo z FC Barceloną. Katalończycy walczą o dogonienie Realu Madryt w tabeli i nie mogą pozwolić sobie na stratę punktów. Gospodarze wracają do elity po 24 latach, ale początek sezonu mają bardzo trudny i przed własną publicznością spróbują powalczyć choćby o niespodziewany remis.

Trudno jednak oczekiwać, aby gospodarze znacząco przeciwstawili się faworytom. Wygrana FC Barcelony to najbardziej prawdopodobny scenariusz, a w Superbet za takie rozstrzygnięcie można otrzymać aż 350 zł na start. Zarejestruj się z kodem GOAL i zgarnij darmowe środki na pierwsze kupony o bukmachera.

Jak odebrać 350 PLN za wygraną Barcelony w Superbet?

Załóż konto w Superbet z kodem GOAL, Wpłać 50 zł, aby od razu odebrać bonus 50 zł oraz freebet 35 zł na start, Postaw kupon na wygraną Barcelony z Oviedo, Jeśli Barcelona wygra, otrzymasz dodatkowe 350 zł!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Oviedo – Barcelona: typy bukmacherskie

Typ na wygraną Barcelony: kurs 1.25

Typ na powyżej 2,5 gola w meczu: kurs 1.40

Typ na obie drużyny strzelą gola: kurs 1.85

Najbezpieczniejszym typem na podbicie kursu będzie obstawienie wygranej Barcelony. Natomiast warto rzucić okiem na zakłady dotyczące bramek. Tam współczynniki są atrakcyjniejsze.

Oviedo – Barcelona: ostatnie wyniki

Drużyna Hansiego Flicka jest w znakomitej formie. W ostatnim tygodniu wygrała trzy mecze z rzędu, strzelając aż 11 bramek i tracąc tylko jedną. Po efektownym 6:0 z Valencią, Barca pokonała na wyjeździe Newcastle w Lidze Mistrzów 2:1, a następnie pewnie ograła Getafe 3:0. Z kolei Oviedo zdobyło dotąd zaledwie trzy punkty – jedyne zwycięstwo odniosło przeciwko Realowi Sociedad (1:0). W pozostałych czterech spotkaniach beniaminek przegrywał i stracił aż sześć goli, samemu trafiając tylko raz.

Oviedo – Barcelona: historia

Real Oviedo i Barcelona mierzyły się w przeszłości wielokrotnie, ale ostatnie spotkanie ligowe obu ekip miało miejsce w 2001 roku i zakończyło się sensacyjnym zwycięstwem Oviedo 1:0. Co ciekawe, gospodarze zdobywali bramki w każdym z ostatnich 12 meczów z Barcą w La Liga, co stanowi ich najlepszą serię przeciwko katalońskiemu klubowi. Mimo to trudno oczekiwać, by beniaminek powtórzył sukces sprzed lat, zwłaszcza przy tak dużej różnicy jakości między zespołami.

Oviedo – Barcelona: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem są goście. Kurs na wygraną Barcelony wynosi około 1.25, remis został wyceniony na 6.00, a zwycięstwo Realu Oviedo na aż 13.00.

Oviedo – Barcelona: transmisja

Mecz Real Oviedo – FC Barcelona będzie można oglądać w CANAL+ Sport oraz online w serwisie CANAL+ Online. Spotkanie rozpocznie się w czwartek 25 września 2025 o godzinie 21:00.

Reklama

Dostępna będzie również transmisja darmowa w STS TV. Aby ją odblokować, należy:

Zarejestrować konto w STS z kodem GOAL, Postawić kupon przedmeczowy lub live za minimum 2 zł, Wejść do zakładów live i uruchomić transmisję meczu Oviedo – Barcelona.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.