OSC Lille – Sturm Graz: typy, kursy, zapowiedź (14.03.2024)

Lille Sturm Graz

Lille – Sturm Graz: przewidywania

Rozgrywki Ligi Konferencji Europy wkraczają w decydującą fazę. Jednym z czwartkowych spotkań rewanżowej serii gier 1/8 finału będzie potyczka w Francji. Lille na własnym stadionie podejmie ekipę Sturmu Graz. Faworytem do awansu jest oczywiście ekipa gospodarzy, która w pierwszym spotkaniu zwyciężyła aż 3:0 w Szwajcarii. Oznacza to, że Lille musi tylko przypieczętować swoją przewagę, a piłkarze Sturmu są już praktycznie pogodzeni ze swoim losem. Dlatego też szukając typu na tę rywalizację trzeba wziąć to pod uwagę. Mój typ to: BTTS.

Lille – Sturm Graz: nieobecni zawodnicy

Lille Zawodnik Powrót Samuel Umtiti Kontuzja kolana Koniec marca 2024 Andrej Ilic Złamana noga Koniec kwietnia 2024 Tiago Morais Uraz mięśnia Kilka tygodni Rafael Fernandes Uraz mięśnia Kilka tygodni Adam Ounas Kontuzja łydki Koniec marca 2024 Ayyoub Bouaddi Suspended (after 2nd yellow) Po 1 meczu Nabil Bentaleb Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach Adam Ounas Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach

Sturm Graz Zawodnik Powrót Kjell Scherpen Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Alexandar Borkovic Nieznany Nieznany Manprit Sarkaria Złamana kostka Do końca sezonu Dimitri Lavalée Punkty dyscyplinarne (skumulowane żółte kartki) Po 1 meczu

Lille – Sturm Graz: ostatnie wyniki

W ostatni weekend obie te drużyny rozgrywały swoje mecze w ramach ligowych rozgrywek. Co ciekawe, obie również podzieliły się kilka dni temu punktami z rywalami. Lille zremisowało ze Stade Rennes 2:2, zaś Sturm 1:1 z Hartbergiem. W lidze jednak lepiej radzi sobie właśnie ekipa gości, zajmują oni pozycję wicelidera, przy dopiero 4. lokacie Lille w Ligue 1. Dla obu rozgrywki fazy grupowej Ligi Konferencji Europy przebiegły pomyślnie, ekipa z Grazu musiała rozegrać jednak jeden mecz więcej, ale spokojnie pokonali oni Slovan Bratysława 4:1.

Lille – Sturm Graz: historia

W pierwszym meczu tych ekip w ubiegłym tygodniu padł wynik 3:0 dla zespołu Lille. Było to jednocześnie pierwsze spotkanie pomiędzy nimi w historii. Teraz zespół ze Szwajcarii będzie próbował zmienić niekorzystny bilans.

Lille – Sturm Graz: kursy bukmacherów

Lille – Sturm Graz: kto wygra

Lille – Sturm Graz: przewidywane składy

Lille: Chevalier – Santos, Diakite, Yoro, Gudmundsson – Andre, Bentaleb – Zhegrova, Gomes, Haraldsson – David

Sturm Graz: Jaros – Gazibegovic, Affengruber, Lavalee, Schnegg – Horvat, Gorenc, Prass – Kiteishvili – Sarkaria, Biereth

Lille – Sturm Graz: transmisja

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu już w najbliższy czwartek, 14 marca o godzinie 21:00.

