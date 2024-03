IMAGO / Cesar Cebolla / Pressinphoto Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Osasuna – Real, typy bukmacherskie

Real Madryt już w sobotę zmierzy się na wyjeździe z Osasuną Pampeluną. Będzie to starcie w ramach 29. kolejki rozgrywek La Liga. Faworytem tej rywalizacji będą podopieczni Carlo Ancelottiego, którzy zasłużenie zajmują pozycję lidera rozgrywek. Gospodarze nadchodzącego meczu natomiast okupują 10. lokatę. Ja spodziewam się, że będzie to ciekawe starcie. Uważam, że w tej rywalizacji trafieniem popisze się Vinicius Junior. Mój typ: Vinicius strzeli gola

Osasuna – Real, ostatnie wyniki

Osasuna Pampeluna w 2024 roku prezentuje całkiem solidną formę. Zespół “Los Rojillos” w pięciu ostatnich spotkaniach odniósł trzy zwycięstwa (1:0 z Realem Sociedad, 2:0 z Cadiz i 1:0 z Alaves), zaliczył jeden remis (1:1 z Las Palmas) oraz poniósł jedną porażkę (0:2 z Gironą).

Real Madryt natomiast nie przegrał w pięciu ostatnich spotkaniach. W tym czasie “Królewscy” dwukrotnie sięgnęli po zwycięstwo (1:0 z Sevillą oraz 4:0 z Celtą Vigo), a także trzykrotnie zaliczyli remis (1:1 z Rayo Vallecano, 2:2 z Valencią i 1:1 z Lipskiem w Lidze Mistrzów).

Osasuna – Real, historia

W tym sezonie drużyny mierzyły się ze sobą na początku października. Wówczas w Madrycie lepszy okazał się Real, który pokonał Osasunę aż 4:0. Wcześniejsze cztery rywalizacji tych zespołów kończyły się trzema wygranymi “Królewskich” i jednym podziałem punktów.

Osasuna – Real, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem sobotniej rywalizacji jest Real Madryt. Jeśli rozważasz typ na wygraną “Królewskich”, to kursy na takie zdarzenie sięgają 1.57. Natomiast na zwycięstwo Osasuny oscylują w granicach 5.40 – 5.75. Przy okazji tego spotkania warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Osasuna – Real, kto wygra?

Osasuna – Real, przewidywane składy

Osasuna Pampeluna Jagoba Arrasate 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti Osasuna Pampeluna Jagoba Arrasate 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti Rezerwowi ▼ 3 Juan Cruz 13 Aitor Fernandez 19 Pablo Ibáñez 20 José Manuel Arnáiz 23 Raul García De Haro 31 Pablo Valencia 34 Iker Muñoz 44 Iñigo Arguibide 2 Daniel Carvajal 8 Toni Kroos 14 Joselu 18 Aurelien Tchouameni 20 Fran García 24 Arda Güler 25 Kepa Arrizabalaga 26 Diego Piñeiro

Osasuna – Real, transmisja meczu

Spotkanie Osasuny Pampeluny z Realem Madryt transmitowane będzie na kanale Canal+ Sport 2. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na El Sadar już w sobotę, 16 marca, o godzinie 16:15.

