PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Odry Opole

Odra Opole Znicz Pruszków Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 maja 2024 09:38 .

Odra Opole – Znicz Pruszków, typy i przewidywania

Przed nami ostatnia kolejka Fortuna 1 Ligi, po której wszystko będzie już jasne. Odra Opole w ten weekend na własnym stadionie podejmie Znicza Pruszków. Drużyna prowadzona przez Adama Noconia nadal ma szanse na grę w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy, ale musi pokonać swojego najbliższego rywala i liczyć na korzystne wyniki w innych spotkaniach. Nie będzie to jednak łatwe zadanie, ponieważ podopieczni Mariusza Misiury imponują bardzo dobrą formą.

Niebiesko-Czerwoni, przynajmniej na papierze, powinni mieć większą motywację. Gospodarze mają bowiem szanse na udział w barażach. Mój typ: zwycięstwo Odry Opole.

Ernest STS 1.72 Wygrana Odry Przejdź do STS

Odra Opole – Znicz Pruszków, sytuacja kadrowa

Nie ma informacji o absencjach zarówno w zespole gospodarzy, jak i drużynie gości. Adam Nocoń oraz Mariusz Misiura najprawdopodobniej będą mieli więc do dyspozycji wszystkich zawodników.

Kontuzje i zawieszenia Odra Opole Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Kontuzje i zawieszenia Znicz Pruszków Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Odra Opole – Znicz Pruszków, ostatnie wyniki

Odra Opole w poprzedniej kolejce Fortuna 1 Ligi zremisowała 1:1 z Polonią Warszawa, a wcześniej wygrała 3:0 z Wisłą Płock. Znicz Pruszków w tym samym czasie również pokonał Wisłę Płock (2:1) i podzielił się punktami z Motorem Lublin (3:3).

Odra Opole – Znicz Pruszków, historia

Znicz Pruszków dominuje nad Odrą Opole w bezpośredniej rywalizacji. Pięć poprzednich spotkań między tymi drużynami to bowiem… pięć wygranych ekipy spod Warszawy.

Odra Opole – Znicz Pruszków, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego meczu są gospodarze, co nie nie jest niespodzianką. Kurs na wygraną Odry Opole wynosi około 1.75, a typ na zwycięstwo Znicza Pruszków to mniej więcej 4.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.50. To spotkanie można obstawić u bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Odra Opole – Znicz Pruszków, przewidywane składy

Odra: Haluch – Szrek, Niziołek, Żemło, Piroch – Mateusz Kamiński, Galan – Antczak, Wojciech Kamiński, Mikinić – Sarmiento

Znicz: Misztal – Pomorski, Grudziński, Yukhymovych – Proczek, Nagamatsu, Tkachuk, Nowak, Krajewski – Majewski, Wójcicki

Odra Opole – Znicz Pruszków, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Odry 0% remisem 0% zwycięstwem Znicza 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Odry

remisem

zwycięstwem Znicza

Odra Opole – Znicz Pruszków, transmisja meczu

To spotkanie nie będzie dostępne w tradycyjnej telewizji, ale ten mecz w całości możecie obejrzeć na platformie streamingowej Polsat Box Go. Na kanałach Polsat Sport 2 oraz Polsat Sport Premium 1 wyemitowana zostanie natomiast Multiliga, czyli transmisja łączona ze wszystkich pojedynków ostatniej kolejki Fortuna 1 Ligi, które wystartują o tej samej godzinie. Początek rywalizacji pomiędzy Odrą Opole a Zniczem Pruszków już w najbliższą niedzielę, 26 maja o godzinie 15:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.