Hiszpania – Chorwacja: typy, kursy, zapowiedź (15.06.2024)

Hiszpania – Chorwacja, typy bukmacherskie

W fazie grupowej Euro 2024 czeka nas kilka piłkarskich hitów. Jeden z nich rozegrany zostanie już w sobotę. Hiszpania na Stadionie Olimpijskim w Berlinie zmierzy się z Chorwacją. Obie drużyny przystępują do turnieju z wielkimi nadziejami i liczą na zwycięskie otwarcie. Większe szanse daje się reprezentacji Hiszpanii, ale Chorwaci z pewnością będą chcieli wykorzystać swoje doświadczenie. Ja w tym meczu stawiam na wygraną przebojowej Hiszpanii. Tym bardziej, że taki zakład w LVBET można postawić teraz po kursie 200! Więcej szczegółów o tej ofercie przedstawiam niżej. Mój typ: wygrana Hiszpanii

Kurs 200 na zwycięzcę meczu Hiszpania – Chorwacja

Specjalną i bardzo atrakcyjną promocję na sobotni hit grupy B Euro 2024 przygotował LVBET. Bukmacher oferuje możliwość postawienia zakładu na wygraną Hiszpanii lub Chorwacji po bardzo wysokim kursie 200.00. Jak skorzystać z tej oferty? Wyjaśniam krok po kroku.

Dokonaj rejestracji konta w LVBET z kodem promocyjnym GOAL Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 20 zł Postaw za dokładnie 1 zł zakład pojedynczy na zwycięstwo Hiszpanii lub Chorwacji w sobotnim meczu Mistrzostw Europy Jeżeli Twój zakład okaże się wygrany, LVBET policzy Twoją wygraną po kursie 200 Otrzymany w ramach tej promocji bonus podlega obrotowi przed wypłatą. Szczegóły znajdziesz w regulaminie oferty

Hiszpania – Chorwacja, typ kibiców

Hiszpania – Chorwacja, ostatnie wyniki

Reprezentacja Hiszpanii była wyraźnym faworytem swojej grupy eliminacyjnej i nie sprawiła zawodu swoim kibicom. Z ośmiu rozegranych spotkań wygrała siedem, wyprzedzając Szkocję i Norwegię. Drużyna Luisa de la Fuente imponowała skutecznością w eliminacjach, czego potwierdzeniem jest 25 bramek po stronie zdobyczy.

Chorwacja awans do turnieju finałowego wywalczyła z drugiego miejsca w grupie, ustępując jedynie Turcji. To właśnie z tym zespołem drużyna Zlatko Dalicia doznała obu porażek w eliminacjach. Do tego dołożyła pięć wygranych i jeden remis.

W tym roku obie drużyny rozegrały po cztery towarzyskie spotkania. Hiszpańscy kibice mogli być zaniepokojeni po marcowych pojedynkach, w których ich zespół przegrał 0:1 z Kolumbią i zremisował 3:3 z Brazylią. Tuż przed Euro Hiszpanie rozegrali kolejne dwa mecze, tym razem z niżej notowanymi rywalami. W obu spotkaniach zdobyli po pięć goli, pokonując 5:0 Andorę i 5:0 Irlandię Północną.

Reprezentacja Chorwacji w marcu mierzyły się z drużynami z Afryki. Najpierw bezbramkowo zremisowała z Tunezją, a następnie 4:2 pokonała Egipt. W czerwcowych meczach Chorwaci odnieśli dwa zwycięstwa – 3:0 z Macedonią Północną i przede wszystkim 2:1 z Portugalią.

Hiszpania – Chorwacja, historia

Hiszpania z Chorwacją rywalizowały ze sobą do tej pory 10 razy. Połowa z tych spotkań zakończyła wygraną hiszpańskiej drużyny. Chorwaci mają na koncie trzy triumfy, a dwa mecze zakończyły się remisami. Ostatnia ich konfrontacja miała miejsce w czerwcu 2023 roku w ramach Ligi Narodów i w podstawowym czasie gry zakończyła się bezbramkowym remisem. We wcześniejszych trzech pojedynkach padło jednak aż 19 bramek (13 dla Hiszpanii i 6 dla Chorwacji).

Sobotnie spotkanie będzie również czwartym pojedynkiem obu zespołów w finałach Mistrzostw Europy. Rywalizowały ze sobą również podczas ostatniego Euro 2020. W 1/8 finału Hiszpania po niesamowitym meczu wygrała po dogrywce 5:3.

Hiszpania – Chorwacja, kursy bukmacherskie

Mecz Hiszpania – Chorwacja to niewątpliwie jeden z najciekawszych meczów 1. kolejki fazy grupowej Euro 2024. Faworytem tego spotkania, również zdaniem bukmacherów są podopieczni Luisa de la Fuente. Rozważając typ na wygraną Hiszpanii kurs w LVBET wynosi 1.95. Z kolei kurs na wygraną Chorwatów to 4.35. Przeliczając to na procenty, szanse Hiszpanii na wygraną wynoszą 51%, natomiast Chorwacji 23%.

W tym miejscu warto jednak zwrócić uwagę na świetną promocję przygotowaną na ten mecz przez LVBET. Bukmacher oferuje bowiem możliwość postawienia zakładu na wygraną Hiszpanii lub Chorwacji po kursie 200! Podstawowym warunkiem skorzystania z tej oferty jest rejestracja konta w LVBET podając kod promocyjny GOAL. Więcej informacji o tej ofercie znajdziesz wyżej.

Hiszpania – Chorwacja, prawdopodobieństwo wygranej

Hiszpania - Chorwacja, sytuacja kadrowa

Trenerzy obu zespołów nie mają większych zmartwień przed inauguracyjnym meczem na Euro 2024, choć w hiszpańskim zespole raczej na pewno zabraknie Aymerica Laporte. Środkowy obrońca zmaga się z problemami mięśniowymi. W chorwackim zespole na ten moment wszyscy powołani piłkarze są gotowi do gry. W tym gronie jest również jeden z najbardziej doświadczonych chorwackich zawodników - Ivan Perisić. W końcówce sezonu leczył kontuzję, ale wszystko wskazuje na to, że będzie mógł pomóc drużynie na Euro 2024, choć mecz z Hiszpanią może rozpocząć na ławce rezerwowych.

Hiszpania - Chorwacja, przewidywane składy

W hiszpańskim zespole pod nieobecność Laporte, parę środkowych obrońców powinni stworzyć Nacho i Le Normand. Pewną niewiadomą jest natomiast zestawienie drugiej linii, gdzie jedynym piłkarzem mającym pewne miejsce wydaje się być Rodri. Rywalizacja trwa również na skrzydłach. Przeciwko Chorwacji mogą na nich zagrać utalentowani Nico Williams i Lamine Yamal.

W składzie reprezentacji Chorwacji nie należy spodziewać się niespodzianek. Na uwagę zasługuje zestawienie środka pola z takimi zawodnikami jak Brozović, Modrić i Kovacić.

Hiszpania - Chorwacja, transmisja meczu

Jeden z hitów fazy grupowej Euro 2024, mecz Hiszpania - Chorwacja rozegrany zostanie w sobotę (16 czerwca) o godzinie 18:00. Rywalizacja na Stadionie Olimpijskim w Berline transmitowana będzie na kanałach TVP2 i TVP Sport. Komentatorami tego meczu będą Dariusz Szpakowski i Grzegorz Mielcarski.

