Włochy – Albania: typy, kursy, zapowiedź (15.06.2024)

Włochy – Albania, typy bukmacherskie

Reprezentacja Włoch nie może sobie pozwolić na potknięcie w pierwszym meczu Euro 2024. Jeżeli chce myśleć o awansie do fazy pucharowej musi w Dortmundzie pokonać Albanię. Jest to bardzo ważne, bowiem w następnych spotkaniach zespół Luciano Spallettiego będzie mierzył się ze znacznie trudniejszymi rywalami – Chorwacją i Hiszpanią. Albania jest z kolei jednym z kopciuszków tego turnieju i zdobycie przez nią choćby jednego punktu będzie ogromnym sukcesem. Ja niespodzianki w sobotnim meczu się nie spodziewam i stawiam na zwycięstwo Włoch. W tym miejscu zwracam także uwagę na opisaną poniżej promocję Superbet, dzięki której zakład na wygraną Włoch można postawić po kursie 100.00. Mój typ: zwycięstwo Włoch

Kurs 100.00 na zwycięstwo reprezentacji Włoch

Superbet przygotował na sobotni mecz Włochy – Albania specjalną promocję, dzięki której można zgarnąć extra bonus 200 zł za trafiony typ na wygraną włoskiej drużyny. Przy stawce wynoszącej zaledwie 2 zł kurs na taki zakład może wynieść aż 100. Z oferty można skorzystać podając kod promocyjny GOAL podczas rejestracji. Poniżej krok po kroku wyjaśniam jak skorzystać z oferty.

Załóż konto w Superbet podając kod promocyjny GOAL. Wyraź zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł Postaw pierwszy po rejestracji konta kupon pojedynczy obejmujący typ z oferty przedmeczowej na zwycięstwo Włoch meczu Włochy – Albania Stawka musi wynosić co najmniej 2 zł. W przypadku wyższej stawki, stawka zaliczana do promocji wynosi 2 PLN. Jeżeli kupon okaże się trafiony otrzymasz wygraną z kuponu oraz dodatkowo bonus o wartości 200 zł.

Włochy – Albania, typ kibiców

Włochy – Albania, ostatnie wyniki

Reprezentacja Włoch awans na Euro 2024 wywalczyła nie bez problemów. Squadra Azzurra zajęła drugie miejsce w eliminacyjnej grupie C, do ostatniej kolejki walcząc o bezpośredni awans z Ukrainą. W całych eliminacjach włoski zespół uzyskał bilans 4-2-2. Nie bez wpływu na to miało zamieszanie związane z niespodziewaną zmianą selekcjonera. Włosi eliminacje rozpoczęli pod wodzą Roberto Manciniego, ale w sierpniu ubiegłego roku zastąpił go Luciano Spalletti.

Albania o grę w Mistrzostwach Europy rywalizowała między innymi z Polską. Drużyna prowadzona przez Sylvinho w całych eliminacjach doznała tylko jednej porażki i sensacyjnie zakończyła rywalizację na pierwszym miejscu w grupie. Na trzecią w tabeli Polską miała cztery punkty przewagi.

W ramach przygotowań do turnieju finałowego Włosi rozegrali w tym roku cztery sparingowe spotkania. W trzech z nich byli górą, pokonując 2:1 Wenezuelę, 2:0 Ekwador i 1:0 Bośnię i Hercegowinę w ostatnim sprawdzianie. Włoską drużynę zdołała zatrzymać tylko Turcja. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem.

Albania również ma za sobą cztery towarzyskie mecze. W marcu doznała dwóch porażek – 0:3 z Chile i 0:1 z Albanią. Nieco optymizmu albańskim kibicom na pewno dodały dwie czerwcowe wygrane – 3:0 z Liechtensteinem i 3:1 z Azberbejdżanem. Nie mniej jednak Albania spisywana jest na trzy porażki w fazie grupowej. Zdobycie przez nią choćby punktu będzie ogromną niespodzianką.

Włochy – Albania, historia

Reprezentacje Włoch i Albanii nie miały do tej pory okazji zbyt często rywalizować ze sobą. W całej historii odbyły się tylko cztery takie spotkania i wszystkie zakończyło się wygranymi włoskiej drużyny. Albańczycy w dotychczasowych meczach zdobyli tylko jednego gola. Po raz ostatni zagrali towarzysko w 2022 roku w Tiranie. Włosi wygrali wówczas 3:1.

Włochy – Albania, kursy bukmacherskie

Włosi do sobotniego spotkania przystąpią w roli murowanego faworyta. Chcąc postawić typ na wygraną Włochów kurs w ofercie Superbet wynosi 1.40. Zdecydowanie wyżej wyceniane jest zwycięstwo drugiej drużyny. Typ na Albanię to kurs 9.00.

W tym miejscu zwracamy jednak uwagę na świetną promocję Superbet. Podając kod promocyjny GOAL podczas rejestracji będziesz mógł skorzystać z oferty i postawić zakład na wygraną reprezentacji Włoch po kursie 100.00. Więcej informacji na temat tej promocji znajdziesz wyżej.

Włochy – Albania, prawdopodobieństwo wygranej

Kto ma większe szanse? Włochy W R W W R W ? 69 % Remis 20.4 % Albania R R P P W W ? 10.7 %

Włochy - Albania, sytuacja kadrowa

W mijającym tygodniu w treningach z reprezentacją Włoch udziału nie brali Davide Frattesi, Nicolo Barella i Nicolo Fagioli. Cała trójka powinna być do dyspozycji Luciano Spallettiego na sobotni mecz, choć mało prawdopodobne jest, aby w komplecie wystąpili w wyjściowej jedenastce. Barella powinien być oszczędzany na kolejne spotkania z Chorwacją i Hiszpanią.

Włochy - Albania, przewidywane składy

Zestawienie wyjściowej jedenastki reprezentacji Włoch jest pewną zagadką. Trener Luciano Spalletti być może zdecyduje się na oszczędzenie kilku podstawowych zawodników, mając w perspektywie znacznie trudniejsze pojedynki. Tymczasem reprezentacja Albanii prawdopodobnie przeciwko Włochom zagra w najsilniejszym zestawieniu, z Armando Broją w ataku na czele.

Włochy Luciano Spalletti Albania Sylvinho Włochy Luciano Spalletti 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Albania Sylvinho Rezerwowi 4 Alessandro Buongiorno 6 Nicolò Barella 9 Mateo Retegui 11 Giacomo Raspadori 12 Guglielmo Vicario 13 Matteo Darmian 15 Riccardo Calafiori 19 Raoul Bellanova 20 Mattia Zaccagni 21 Alex Meret 22 Stephan El Shaarawy 24 Andrea Cambiaso 25 Federico Gatti 26 Michael Ijemuan Folorunsho 2 Ivan Balliu 7 Rey Manaj 8 Klaus Gjasula 12 Elhan Kastrati 13 Enea Mihaj 14 Qazim Laci 16 Medon Berisha 17 Ernest Muci 18 Ardian Ismajli 19 Mirlind Daku 22 Amir Abrashi 23 Thomas Strakosha 24 Marash Kumbulla 25 Naser Aliji 26 Arbër Hoxha

Włochy - Albania, transmisja meczu

Drugi mecz grupy B Euro 2024 Włochy - Albania odbędzie się sobotę (15 czerwca) o godzinie 21:00. Spotkanie rozegrane zostanie w Dortmundzie, a transmisja z niego będzie dostępna na kanałach TVP1 i TVP Sport. Za komentatorskimi mikrofonami zasiądą Mateusz Święcicki i Wojciech Kowalewski.

