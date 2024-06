Węgry – Szwajcaria: typy, kursy, zapowiedź (15.06.2024)

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Granit Xhaka

Węgry – Szwajcaria, typy bukmacherskie

Mecz reprezentacji Węgier i Szwajcarii zapowiada się niezwykle ciekawie w kontekście walki o awans do fazy pucharowej. Zdecydowanym faworytem grupy A są Niemcy, ale walka o drugą lokatę zapowiada się pasjonującą. Mecz w Kolonii ma ogromne znaczenie, bowiem zwycięzca postawi się w bardzo dobrej sytuacji przed kolejnymi spotkaniami. Pokonany praktycznie nie będzie miał już miejsca na kolejne potknięcie. Na papierze faworytem do wygranej wydaje się być Szwajcaria, ale Węgrzy od dłuższego czasu imponują solidnością. W 16 ostatnich oficjalnych meczach doznali tylko jednej porażki, odnosząc przy tym aż 10 zwycięstw. Ja w sobotę spodziewam się bardzo zaciętego pojedynku, ale nie pokuszę się o wskazanie rozstrzygnięcia. Zamiast tego typuję, że zobaczymy maksymalnie dwa gole. Mój typ: poniżej 2,5 bramki

Węgry – Szwajcaria, typ kibiców

Węgry – Szwajcaria, ostatnie wyniki

Reprezentacja Węgier dość niespodziewanie była jednym z zespołów, który w eliminacjach nie doznał ani jednej porażki. Madziarzy z pięcioma wygranymi i trzema remisami pewnie wygrali grupę G, wyprzedzając między innymi Serbię oraz Czarnogóry. Drużyna prowadzona przez Marco Rossiego z dobrej strony zaprezentowała się także w rozegranych w tym roku towarzyskich spotkaniach. W marcu Węgry odniosły dwa zwycięstwa, pokonując w meczach u siebie Turcję (1:0) i Kosowo (2:0). Tuż przed turniejem rozegrały kolejne dwa sparingowe pojedynki. Tym razem przegrały na wyjeździe 1:2 z Irlandią i pewnie 3:0 ograły przed własną publicznością Izrael.

Szwajcaria do rywalizacji w eliminacyjnej grupie I przystępowała w roli faworyta. Ostatecznie awans wywalczyła zajmując drugie miejsce. Lepsza od zespołu Murata Yakina okazała się reprezentacja Rumunii. Helweci w eliminacjach uzyskali bilans 4-5-1. Na uwagę na pewno jednak zasługują aż 22 zdobyte bramki.

W tym roku Szwajcaria rozegrała cztery sparingowe spotkania i uniknęła porażki. W marcu bezbramkowo zremisowała na wyjeździe z Danią oraz skromnie 1:0 pokonała na terenie rywala Irlandię. W czerwcowych pojedynkach nie dała szans Estonii (4:0) oraz zremisowała z Austrią (1:1). Do turnieju finałowego przystępuje więc w dobrych nastrojach, jako faworyt do zajęcia drugiego miejsca w grupie A.

Węgry – Szwajcaria, historia

Historia bezpośrednich spotkań tych zespołów jest bardzo bogata, bowiem sobotni mecz będzie pojedynkiem już nr 47. Bilans tych pojedynków jest bardzo korzystny dla Węgier, które mają na koncie 30 wygranych. Szwajcarzy triumfowali w 11 meczach, natomiast pięć spotkań zakończyło się remisami. W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, że z dziewięciu ostatnich konfrontacji, aż sześć zakończyło się wygraną Szwajcarii. Węgrzy w tym czasie odnieśli tylko jedno zwycięstwo.

Sobotni mecz będzie również dopiero drugim pojedynkiem tych zespołów w dużym turnieju. Jedyny raz mierzyły się w nim na mistrzostwach świata w 1938 roku. Reprezentacja Węgier wygrała w nim 2:0.

Węgry – Szwajcaria, kursy bukmacherskie

Choć reprezentacja Węgier od dłuższego czasu prezentuje się bardzo solidnie, za faworyta sobotniego meczu uważana jest drużyna Murata Yakina. Kurs na wygraną Szwajcarii w Betclic wynosi 2.22. Z kolei rozważając typ na wygraną Węgier można liczyć na kurs 3.33. Podobny kurs widnieje przy zakładzie na remis. Według tych kursów szanse Szwajcarii na wygraną wynoszą 45%, natomiast Węgier 30%.

Węgry – Szwajcaria, prawdopodobieństwo wygranej

Kto ma większe szanse? Węgry R W W W P W ? 27.5 % Remis 29.7 % Szwajcaria R P R W W R ? 42.8 %

Węgry - Szwajcaria, sytuacja kadrowa

Obie reprezentacje do sobotniego spotkania powinny przystąpić w optymalnym zestawieniach. W szwajcarskim zespole po towarzyskim meczu z Izraelem na drobne problemy narzekał Dominik Szoboszlai, ale nie powinno mu to stanąć na przeszkodzie w występie w sobotę. W szwajcarskiej drużynie największy znak zapytania widnieje przy nazwisku Stevena Zubera, który zmaga się z urazem łydki. Gotowi do gry są natomiast Breel Emboli i Denis Zakaria, którzy ostatnio także borykali się z kontuzjami.

Węgry - Szwajcaria, przewidywane składy

Kibice reprezentacji Węgier z pewnością liczą na wysoką formę największej gwiazdy zespołu - Dominika Szoboszlaia. Występujący na co dzień w Liverpoolu pomocnik ma niepodważalne miejsce w drużynie prowadzonej przez Marco Rossiego. Obok niego za ofensywę zespołu mają odpowiadać także Rolland Salai i Baranbas Varga.

Liderem szwajcarskiej drużyny powinien być natomiast Granit Xhaka, który będzie chciał potwierdzić świetną formę z Bayeru Leverkusen. W wyjściowym składzie na mecz Węgrami powinien znaleźć się również bardzo doświadczony Xherdan Shaqiri, który zachował miejsce w kadrze mimo przenosin za ocean.

Węgry Marco Rossi Szwajcaria Murat Yakin Węgry Marco Rossi 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-3 3-4-3 Przewidywany skład Szwajcaria Murat Yakin Rezerwowi 3 Botond Balogh 5 Attila Fiola 7 Loic Nego 9 Martin Adam 12 Denes Dibusz 15 László Kleinheisler 16 Dániel Gazdag 17 Callum Styles 18 Zsolt Nagy 21 Endre Botka 22 Péter Szappanos 23 Kevin Csoboth 24 Márton Dárdai 25 Krisztofer Horváth 26 Mihály Kata 1 Yvon Mvogo 2 Uran Bislimi 6 Denis Zakaria 9 Kwadwo Duah 11 Fabian Rieder 14 Steven Zuber 15 Cedric Zesiger 16 Noah Okafor 18 Leonidas Stergiou 20 Michel Aebischer 21 Gregor Kobel 22 Fabian Schär 24 Ardon Jashari 25 Renato Steffen 26 Breel Embolo

Węgry - Szwajcaria, transmisja meczu

Spotkanie grupy A Węgry - Szwajcaria rozegrane zostanie w sobotę (15 czerwca) o godzinie 15:00. Mecz, który odbędzie się w Kolonii, będzie można oglądać w telewizji na kanałach TVP1 i TVP Sport. Transmisja zostanie opatrzona komentarzem Jacka Laskowskiego i Marcina Żewłakowa.

