Nottingham Forest – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (30.01.2024)

IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Kai Havertz

Nottingham Forest – Arsenal FC, typy i przewidywania

Za wyraźnego faworyta uchodzi Arsenal, który jednak ma kłopot z wygrywaniem na wyjazdach. Po raz ostatni sztuka ta udała się londyńczykom w grudniowej potyczce z Luton. Z kolei Nottingham potrafiło pokonać u siebie Manchester United. Sądzę, że we wtorek dojdzie do niespodzianki. Mój typ: remis.

Superbet 2,20 Wygrana West Hamu Przejdź do Superbet

Nottingham Forest – Arsenal FC, ostatnie wyniki

Forma graczy Nottingham to zagadka. Potrafili oni pokonać Manchester United. Tymczasem później nie potrafili sprostać Brentford. Z kolei w Pucharze Anglii kolejny raz muszą rozegrać dodatkowy mecz, ponieważ Nottingham nie jest w stanie wyeliminować rywala z niższej klasy rozgrywkowej. Poza krajowym pucharem jest już Arsenal. Kanonierzy ulegli Liverpoolowi. Na poprawę nastroju rozbili Crystal Palace aż 5:0.

Nottingham Forest – Arsenal FC, historia

Poprzedni mecz tych drużyn miał miejsce w kolejce inaugurującej sezon 2023/2024. Wówczas Nottingham przybyło do Londynu, który opuściło bez zdobyczy punktowej po porażce 1:2 z Arsenalem.

Nottingham Forest – Arsenal FC, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że większe szanse na wygraną w tej rywalizacji ma Arsenal, która przystąpi do meczu w roli gościa. Kurs na wygraną londyńczyków wynosi około 1.42. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Nottingham jest to nawet 8.45. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z bonusu, które oferuje bukmacher STS. Jego łączna wartość to 1560 złotych + 100 zł. STS kod bonusowy to GOAL.

Nottingham Forest – Arsenal FC, przewidywane składy

Missing attributes (event or sport data

Nottingham Forest Nuno Espirito Santo 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Arsenal Mikel Arteta Nottingham Forest Nuno Espirito Santo 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Arsenal Mikel Arteta Rezerwowi ▼ 4 Joe Worrall 7 Neco Williams 15 Harry Toffolo 23 Odisseas Vlachodimos 26 Scott McKenna 41 Brandon Aguilera 49 Detlef Esapa Osong 52 Jamie McDonnell 53 Joe Gardner 1 Aaron Ramsdale 10 Emile Smith-Rowe 11 Gabriel Martinelli 14 Edward Nketiah 15 Jakub Kiwior 17 Cedric Soares 20 Jorginho 24 Reiss Nelson 76 Reuell Walters Nottingham Forest Nuno Espirito Santo 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Arsenal Mikel Arteta Nottingham Forest Nuno Espirito Santo 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Arsenal Mikel Arteta Rezerwowi ▼ 4 Joe Worrall 7 Neco Williams 15 Harry Toffolo 23 Odisseas Vlachodimos 26 Scott McKenna 41 Brandon Aguilera 49 Detlef Esapa Osong 52 Jamie McDonnell 53 Joe Gardner 1 Aaron Ramsdale 10 Emile Smith-Rowe 11 Gabriel Martinelli 14 Edward Nketiah 15 Jakub Kiwior 17 Cedric Soares 20 Jorginho 24 Reiss Nelson 76 Reuell Walters

Nottingham Forest – Arsenal FC, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Nottingham 0% Remis 100% Wygrana Arsenalu 0% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Nottingham

Remis

Wygrana Arsenalu

Nottingham Forest – Arsenal FC, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu już w najbliższy wtorek, 30 stycznia o godzinie 20:30.

Superbet Kod Promocyjny Freebety do 3755 zł i 600 zł za za mistrzostwo Lecha: 3755 + 600 zł Użyj kodu GOAL +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.