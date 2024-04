Pressfocus Na zdjęciu: Martin Dubravka

Newcastle United – Everton FC: przewidywania

Kursy bukmacherów nie pozostawiają wątpliwości, że Everton nie ma raczej czego szukać we wtorkowej konfrontacji na wyjeździe. Przyjezdni nie wygrali w tym roku meczu w delegacji. Z kolei Newcastle ma większą jakość piłkarską. Sroki mogę też chwalić się dwoma zwycięstwami z rzędu przed własną publicznością. Mój typ: wygrana Newcastle.

Newcastle United – Everton FC: nieobecni zawodnicy

Newcastle Zawodnik Powrót Nick Pope Zwichnięte ramię Koniec kwietnia 2024 Joelinton Uraz uda Początek maja 2024 Callum Wilson Uraz mięśnia Połowa maja 2024 Kieran Trippier Kontuzja łydki Niepewny Sven Botman Uraz więzadła krzyżowego Początek stycznia 2025 Lewis Miley Kontuzja pleców Połowa maja 2024 Jamaal Lascelles Uraz więzadła krzyżowego Początek stycznia 2025 Anthony Gordon Suspended (after 2nd yellow) Po 1 meczu Sandro Tonali Powody dyscyplinarne (od FA – Football Association) Po 32 meczach

Everton Zawodnik Powrót Dele Alli Uraz biodra Kilka dni Arnaut Danjuma Groeneveld Uraz kostki Początek kwietnia 2024 Vitali Mykolenko Choroba Kilka dni

Newcastle United – Everton FC: ostatnie mecze

Forma Newcastle ostatnim czasie nie jest na tak dobra jakby życzyli sobie tego kibice Srok. Eddie Howe i spółka ostatnio zafundowali jednak swoim fanom emocjonalną potyczkę z West Hamem, w której padło aż siedem bramek. Finalnie po pełną pulę punktów sięgnęli zawodnicy Newcastle.

Marzec to ewidentnie nie był miesiąc Evertonu. Zespół ten rozegrał trzy mecze i nie zdobył nawet punktu. Sean Dyche i jego podopieczni musieli uznać wyższość West Hamu, Manchesteru United, a ostatnio także Bournemouth,

Newcastle United – Everton FC: historia

Newcastle United – Everton FC: kursy bukmacherów

Newcastle United – Everton FC: kto wygra?

Newcastle United – Everton FC: przewidywane składy

Newcastle Eddie Howe 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Everton Sean Dyche Newcastle Eddie Howe 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Everton Sean Dyche Rezerwowi ▼ 11 Matt Ritchie 13 Matthew Targett 17 Emil Krafth 18 Loris Karius 20 Lewis Hall 32 Elliot Anderson 40 Joe White 54 Alex Murphy 63 Ben Parkinson 2 Nathan Patterson 5 Michael Keane 12 João Virgínia 14 Beto 18 Ashley Young 21 Andre Gomes 23 Seamus Coleman 27 Idrissa Gueye 28 Youssef Chermiti

Newcastle United – Everton FC: transmisja

Początek meczu już we wtorek 2 kwietnia 2024 roku o godzinie 20:30. Transmisja tego spotkania dostępna będzie na platformie Viaplay.

