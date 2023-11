Newcastle United – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź (04.11.2023)

IMAGO / John Walton Na zdjęciu: Arsenal

Newcastle – Arsenal: typy na mecz i przewidywania

Newcastle United w ramach 11. kolejki angielskiej Premier League podejmie u siebie Arsenal. Obie drużyny w sezonie 2023/2024 są nastawione co najmniej na awans do Ligi Mistrzów. Na ten moment znacznie bliżej osiągnięcia tego celu są Kanonierzy. Jednak w bezpośrednim pojedynku trudno wyłonić faworyta. Moim zdaniem obie drużyny znajdą drogę do bramki.

Newcastle – Arsenal: sytuacja kadrowa

Newcastle absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Matthew Longstaff Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Nieznany Uraz więzadła krzyżowego Nieznany Harvey Barnes Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz kostki Koniec listopada 2023 Sven Botman Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Kilka dni Kontuzja kolana Kilka dni Lewis Miley Gorączka Gorączka Powrót: Nieznany Gorączka Nieznany Alexander Isak Uraz nogi Uraz nogi Powrót: Nieznany Uraz nogi Nieznany Elliot Anderson Kontuzja pleców Kontuzja pleców Powrót: Początek stycznia 2024 Kontuzja pleców Początek stycznia 2024 Jacob Murphy Uraz ramienia Uraz ramienia Powrót: Połowa listopada 2023 Uraz ramienia Połowa listopada 2023 Sandro Tonali Powody zawieszenia Powody zawieszenia Powrót: Po 32 meczach Powody zawieszenia Po 32 meczach Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Matthew Longstaff Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Nieznany Uraz więzadła krzyżowego Nieznany Harvey Barnes Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz kostki Koniec listopada 2023 Sven Botman Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Kilka dni Kontuzja kolana Kilka dni Lewis Miley Gorączka Gorączka Powrót: Nieznany Gorączka Nieznany Alexander Isak Uraz nogi Uraz nogi Powrót: Nieznany Uraz nogi Nieznany Elliot Anderson Kontuzja pleców Kontuzja pleców Powrót: Początek stycznia 2024 Kontuzja pleców Początek stycznia 2024 Jacob Murphy Uraz ramienia Uraz ramienia Powrót: Połowa listopada 2023 Uraz ramienia Połowa listopada 2023 Sandro Tonali Powody zawieszenia Powody zawieszenia Powrót: Po 32 meczach Powody zawieszenia Po 32 meczach

Arsenal absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Jurrien Timber Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Koniec stycznia 2024 Kontuzja kolana Koniec stycznia 2024 Gabriel Jesus Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek grudnia 2023 Uraz ścięgna udowego Początek grudnia 2023 Thomas Partey Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Połowa listopada 2023 Uraz mięśnia Połowa listopada 2023 Emile Smith-Rowe Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Kilka dni Kontuzja kolana Kilka dni Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Jurrien Timber Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Koniec stycznia 2024 Kontuzja kolana Koniec stycznia 2024 Gabriel Jesus Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek grudnia 2023 Uraz ścięgna udowego Początek grudnia 2023 Thomas Partey Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Połowa listopada 2023 Uraz mięśnia Połowa listopada 2023 Emile Smith-Rowe Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Kilka dni Kontuzja kolana Kilka dni

Newcastle - Arsenal: przewidywane składy

Newcastle Eddie Howe 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Arsenal Mikel Arteta Newcastle Eddie Howe 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Arsenal Mikel Arteta Rezerwowi ▼ 1 Martin Dubravka 3 Paul Dummett 11 Matt Ritchie 13 Matthew Targett 17 Emil Krafth 20 Lewis Hall 21 Valentino Livramento 28 Joseph Willock 29 Mark Gillespie 1 Aaron Ramsdale 6 Gabriel 17 Cedric Soares 18 Takehiro Tomiyasu 19 Leandro Trossard 20 Jorginho 21 Fábio Vieira 24 Reiss Nelson 25 Mohamed Elneny Newcastle Eddie Howe 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Arsenal Mikel Arteta Newcastle Eddie Howe 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Arsenal Mikel Arteta Rezerwowi ▼ 1 Martin Dubravka 3 Paul Dummett 11 Matt Ritchie 13 Matthew Targett 17 Emil Krafth 20 Lewis Hall 21 Valentino Livramento 28 Joseph Willock 29 Mark Gillespie 1 Aaron Ramsdale 6 Gabriel 17 Cedric Soares 18 Takehiro Tomiyasu 19 Leandro Trossard 20 Jorginho 21 Fábio Vieira 24 Reiss Nelson 25 Mohamed Elneny

Newcastle - Arsenal: ostatnie wyniki

Newcastle w ostatnich trzech meczach zanotowało wszystkie możliwe rozstrzygnięcia. Sroki przegrały 0:1 z Borussią Dortmund, zremisowały 2:2 z Wolves i wygrały 3:0 z Manchesterem United.

Arsenal na przestrzeni trzech spotkań zaliczył dwie wygrane; 2:1 z Sevillą oraz 5:0 z Sheffield United. Oprócz tego Kanonierzy przegrali 1:3 z West Hamem.

Newcastle - Arsenal: historia

W pięciu poprzednich meczach Arsenal wygrał z Newcastle trzykrotnie. Oprócz tego raz padł remis i raz wygrały Sroki. W ostatnim spotkaniu Kanonierzy zwyciężyli 2:0.

Newcastle - Arsenal: kursy

Według bukmacherów minimalnym faworytem tego spotkania jest Arsenal; kurs na wygraną gospodarzy wynosi około 2.60. Natomiast na zwycięstwo Newcastle United oscyluje w granicach 2.91. Przy okazji tego meczu warto odwiedzić bukmachera STS i wykorzystać STS kod promocyjny GOAL, który umożliwia szereg atrakcyjnych bonusów.

Newcastle - Arsenal: kto wygra

Newcastle - Arsenal: transmisja meczu

Początek meczu Newcastle United - Arsenal zaplanowano na sobotę (4 listopada) o godzinie 18:30. Transmisję w telewizji będzie można śledzić na kanale Canal + Sport 2. Oprócz tego spotkanie będzie do obejrzenia na platformie streamingowej Viaplay.

