Napoli – Genoa: typy, kursy, zapowiedź (17.02.2024)

Napoli - Genoa to spotkanie otwierające sobotnią serię gier 25. kolejki Serie A. Na Stadio Diego Armando Maradona w Neapolu zmierzą się dwie drużyny, które w poprzedniej kolejce poniosły porażkę. Gospodarze musieli uznać wyższość Milanu (0:1), zaś goście nie dali rady Atalancie (1:4). Która z ekip będzie w stanie odkupić winy za zeszłotygodniową klęskę? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego meczu na naszym portalu.

Imago / Mairo Cinquetti Na zdjęciu: Piotr Zieliński

SSC Napoli Genoa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 lutego 2024 15:04 .

Napoli – Genoa: typy bukmacherskie

Napoli mimo zmiany trenera nie odmieniło oblicza tego sezonu. Drużyna spod Wezuwiusza kompletnie rozczarowuje, czego odzwierciedleniem jest dopiero 9. miejsce w tabeli ligowej. Podopieczni Waltera Mazzariego mimo wszystko wciąż mają realne szanse na awans do Ligi Mistrzów. Ich strata do czołowej czwórki wynosi 7 punktów, lecz aby dogonić rywali muszą w końcu złapać wiatr w żagle i zacząć regularnie zdobywać komplet punktów.

Genoa radzi sobie w bieżącej kampanii bardzo dobrze zważywszy, że pełnią rolę beniaminka. Alberto Gilardino może liczyć w rozgrywkach ligowych przede wszystkim na duet Gudmundsson – Retegui. Ta dwójka napastników odpowiedzialna jest za ponad połowę zdobytych goli w lidze, które dają aktualnie bezpieczne 12. miejsce w środku stawki. Przed zespołem z Ligurii ciężki terminarz, więc muszą ostrożnie gospodarować siłami i korzystać z każdej sposobności do zdobycia punktów.

Pod względem ostatnich wyników lepiej przedstawia się ekipa gości, wobec czego mecz w Neapolu zapowiada się niezwykle emocjonująco. Patrząc na problemy, z którymi zmagają się aktualni mistrzowie Włoch, nie można wykluczyć niespodzianki w tym meczu. Moim zdaniem ciekawym rozwiązaniem w tym spotkaniu jest typ, że Genoa strzeli minimum jedną bramkę. Kurs na to zdarzenie oscyluje w granicach 1.75.

Napoli – Genoa: ostatnie wyniki

Azzurri w ostatniej kolejce udali się na wyjazd do Mediolanu na starcie z Milanem. Podopieczni Waltera Mazzarri’ego przegrali 0:1, co przedłużyło ich serie meczów bez gola na wyjeździe do 5 spotkań. Wcześniej ich forma również nie była na równym poziomie. Broniący tytułu mistrza Włoch, choć wygrali z Weroną 2:1, to stracili punkty w starciu z Lazio (0:0) oraz Interem (0:1).

Liguryjczycy natomiast mogą pochwalić się zdobyciem 8 punktów w ostatnich pięciu meczach. Poza porażką z Atalantą (1:4) w ostatniej kolejce udało im się zgarnąć komplet punktów w spotkaniach z Lecce (2:1) i Salernitaną (2:1). Dodatkowo cenne punkty wywalczyli w zremisowanych bezbramkowo pojedynkach przeciwko Empoli oraz Torino.

Napoli – Genoa: historia

Genoa podejmowała Napoli w 4. kolejce Serie A bieżącej kampanii. W meczu na Stadio Luigi Ferraris po wielkich emocjach w końcówce ostatecznie na tablicy wyników widniał rezultat 2:2. Natomiast w sezonie 2021/2022 spotkali się dwukrotnie i w obu przypadkach górą byli neapolitańczycy, wygrywając u siebie 3:0 oraz na wyjeździe 2:1.

Napoli – Genoa: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem meczu Napoli – Genoa będą gospodarze. Kurs na zwycięstwo zespołu, w którym gra Piotr Zieliński oscyluje w granicach 1.62, zaś na triumf gości współczynnik wynosi 5.75. W przypadku jeśli nie posiadasz jeszcze konta u bukmachera Superbet, to podczas rejestracji podaj Superbet kod bonusowy GOAL. Z naszym kodem będziesz mógł liczyć na bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Napoli – Genoa: transmisja meczu

Spotkanie Napoli – Genoa odbędzie się 17 lutego na Stadio Diego Armando Maradona w Neapolu. Transmisja tego meczu będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1. Pierwszy gwizdek o godzinie 15:00.

