Motor Lublin – Stal Mielec: typy, kursy, zapowiedź (30.03.2025)

Motor – Stal, typy i przewidywania

Stal Mielec wiosną punktuje na fatalnym poziomie. Wygrała zaledwie jedno spotkanie, a ostatnie trzy kolejki to trzy porażki. Co więcej, pod koniec okienka straciła swojego najlepszego strzelca – Ilia Szkurin w ramach transferu definitywnego przeniósł się do Legii Warszawa. Wszystko wskazuje na to, że mielczanie do samego końca będą drżeć o ligowy byt. Trener Janusz Niedźwiedź wierzy, że ciężka praca wreszcie przyniesie korzyści w postaci pozytywnej serii wyników, ale z każdym tygodniem kryzys zdaje się pogłębiać. W niedzielę o przełamanie nie będzie łatwo, bowiem Stal zagra na wyjeździe z Motorem Lublin, czyli jedną z rewelacji tego sezonu. Beniaminek może być spokojny o utrzymanie w Ekstraklasie, ale chce osiągnąć jak najlepszy wynik, a domowy mecz ze Stalą uchodzi za bardzo dogodną okazję do zdobycia kompletu punktów. Mój typ – Motor wygra.

Motor – Stal, ostatnie wyniki

Przed przerwą reprezentacyjną Motor Lublin zaliczył kompromitujący wyjazdowy mecz z Górnikiem Zabrze, przegrany aż 0-4. Wcześniej po dramatycznym przebiegu zremisował z Legią Warszawa 3-3, co poprzedziły dwie kolejne wygrane – z Puszczą Niepołomice (1-0) oraz GKS-em Katowice (3-2). Beniaminek zajmuje ósmą lokatę, a w dorobku ma 36 punktów.

Stal Mielec nie wygrała żadnego z pięciu ostatnich ligowych spotkań. Trzy poprzednie mecze to trzy kolejne porażki – ze Śląskiem Wrocław (1-4), Lechem Poznań (1-3) oraz Koroną Kielce (0-1). Mielczanie zdołali urwać punkt Piastowi Gliwice (2-2), a wcześniej sensacyjnie ograli również Jagiellonię Białystok (2-1).

Motor – Stal, historia

W tym sezonie obie drużyny zmierzyły się ze sobą we wrześniu w ramach 9. kolejki Ekstraklasy. Stal Mielec ograła wówczas przed własną publicznością Motor Lublin 1-0. Gola na wagę cennych trzech punktów zdobył wówczas Serhij Krykun.

Motor – Stal, kursy bukmacherskie

Motor – Stal, kto wygra?

Motor – Stal, transmisja meczu

Niedzielny mecz Ekstraklasy pomiędzy Motorem Lublin a Stalą Mielec rozpocznie się o godzinie 14:45. Transmisja w telewizji będzie dostępna na antenie CANAL+ Sport 3. To starcie można śledzić również w internecie dzięki usłudze Canal+ online, gdzie dostęp do meczu można uzyskać, wykupując pakiet Super Sport. Aktualnie trwa akcja promocyjna z okazji 30. urodzin Canal+. Cena pakietu wynosi 45 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

