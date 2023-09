AC Milan – Lazio: typy, kursy, zapowiedź (30.09.2023)

fot. Imago / IPA Sport / ABACA / BRIPASport Na zdjęciu: Stefano Pioli

AC Milan Lazio Rzym Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 września 2023 19:17 .

AC Milan – Lazio, typy i przewidywania

Sobotnia potyczka AC Milan – Lazio to bez wątpienia starcie wagi ciężkiej w lidze włoskiej. Obie ekipy przystąpią do sobotniego wyzwania po zwycięstwach w środku tygodnia. Rossoneri pokonali ostatnio Cagliari (3:1). Tym samym Milan może pochwalić się passą trzech spotkań bez porażki. Podobnie wygląda sytuacja rzymian, którzy ostatnio poradzili sobie z Torino. Stołeczna ekipa strzeliła pierwsza gola w ośmiu z ostatnich 10 meczów wyjazdowych w Serie A, więc można rozważyć taką opcję na sobotnią potyczkę. Nasz typ: pierwszy gol Lazio – TAK.

Superbet 2.80 pierwszy gol Lazio – TAK Przejdź na stronę Superbet

AC Milan – Lazio, ostatnie wyniki

Drużyna z Mediolanu może pochwalić się pięcioma z rzędu zwycięstwami w lidze włoskiej. Ostatnio na San Siro piłkarze AC Milan pokonywali jednak Hellas Werona 1:0) i Torino (4:1). Prawdziwym testem dla Rossonerich będzie sobotnia batalia.

Podopieczni Stefano Pioliego przystąpią do spotkania siódmej kolejki Serie A po pokonaniu Cagliari Calcio (3:1). Tym samym w trzech ostatnich bataliach mediolańczycy odnieśli dwa zwycięstwa i raz zremisowali.

Drużyna z Rzymu w trzech ostatnich potyczkach w roli gościa przegrała natomiast dwa razy. Lazio nie potrafiło przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę z Lecce (1:2) i Juventusem (1:2). Z kolei z SSC Napoli wygrało (2:1).

Ogólnie w trzech ostatnich spotkaniach rzymianie wygrali tylko raz, notując również dwa remisy. W środku tygodnia Lazio w pokonanym polu zostawiło Torino (1:0).

AC Milan – ostatnie 5 meczów 27.09.2023 Cagliari – AC Milan 1:3 (Serie A)

1:3 (Serie A) 23.09.2023 AC Milan – Hellas Werona 1:0 (Serie A)

– Hellas Werona 1:0 (Serie A) 19.09.2023 AC Milan – Newcastle 0:0 (Liga mistrzów)

16.09.2023 Inter – AC Milan 5:1 (Serie A)

– AC Milan 5:1 (Serie A) 01.09.2023 AS Roma – AC Milan 1:2 (Serie A) Lazio – ostatnie 5 meczów 27.09.2023 Lazio – Torino 2:0 (Serie A)

– Torino 2:0 (Serie A) 23.09.2023 Lazio – Monza 1:1 (Serie A)

19.09.2023 Lazio – Atletico 1:1 (Liga Mistrzów)

16.09.2023 Juventus – Lazio 3:1 (Serie A)

– Lazio 3:1 (Serie A) 02.09.2023 Napoli – Lazio 1:2 (Serie A)

AC Milan – Lazio, historia

Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w maju. Wówczas górą był AC Milan, wygrywając 2:0. Ogólnie w pięciu spotkaniach cztery razy górą byli Rossoneri, a raz zwyciężyło Lazio.

AC Milan – Lazio, spotkania bezpośrednie (H2H)

06.05.2023 Serie A AC Milan 2:0 Lazio 24.01.2023 Serie A Lazio 4:0 AC Milan 24.04.2022 Serie A Lazio 1:2 AC Milan 09.02.2022 Serie A AC Milan 4:0 Lazio 12.09.2021 Puchar Włoch AC Milan 2:0 Lazio

AC Milan – Lazio, kursy bukmacherów

Kurs na remis w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 3.80. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać z atrakcyjnego pakietu powitalnego.

AC Milan Remis Lazio Rzym 1.75 3.80 4.75 1.75 3.80 4.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 września 2023 19:17 .

AC Milan – Lazio, przewidywane składy

Gospodarze będą w sobotnim starciu mocno osłabieni. Wyłączeni z gry są: Ismael Bennacer, Pierre Kalulu, Rade Krunić, Mattia Caldara i Davide Calabria. U gości nie będzie mógł wystąpić tylko Alessio Romagnoli.

AC Milan: Maignan – Theo Hernandez, Tomori, Thiaw, Florenzi, Reijnders, Adli, Loftus-Cheek, Leao, Pulisić, Giroud

Lazio: Provedel – Pellegrini, Patric, Casale, Marusić, Alberto, Cataldi, Kamada, Zaccagni, Anderson, Immobile.

AC Milan – Lazio, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Milanu 100% Wygraną Lazio 0% Remisem 0% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Milanu

Wygraną Lazio

Remisem

AC Milan – Lazio, transmisja meczu

Sobotnie starcie będzie oczywiście transmitowane w telewizji. Mecz będzie emitowany na antenie Eleven Sports 1. Mecz zacznie się o godzinie 18:00. To starcie można także obejrzeć przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do skorzystania z promocji, w ramach której możesz zaoszczędzić 240 zł. Za 12-miesięczny abonament – płatność z góry – z dostępem do stacji CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium zapłacisz jedynie 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie wynosi on 74 zł.

Pakiet powitalny z kodem GOAL Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Idź do Superbet +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.