AC Milan – Lazio: typy, kursy, zapowiedź (29.11.2025)

Milan – Lazio, typy bukmacherskie
W sobotni wieczór odbędzie się mecz na szczycie 13. kolejki rozgrywek Serie A, w którym AC Milan przed własną publicznością podejmie Lazio. Na tym etapie sezonu drużyny znajdują się w kompletnie innym położeniu. Rossoneri są jednym z faworytów do zdobycia mistrzostwa Włoch. Podopieczni Maurizio Sarriego natomiast mają problem z ustabilizowaniem formy i znalezieniem odpowiedniego rytmu. Mediolańczycy są zdecydowanym faworytem tego meczu, ale nie można skreślać Biancocelestich. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Ja uważam, że w sobotni wieczór finalnie będzie triumfowała drużyna prowadzona przez Massimiliano Allegriego. Mój typ: wygrana Milanu
Milan – Lazio, ostatnie wyniki
AC Milan przed tygodniem odniósł cenne zwycięstwo w derbach nad Interem Mediolan (1:0). Rossoneri we wcześniejszych czterech meczach natomiast sięgnęli po jedną wygraną (1:0 z AS Romą), a także zanotowali aż trzy remisy (2:2 z Pisą, 1:1 z Atalantą Bergamo oraz 2:2 z Parmą).
Lazio natomiast może się pochwalić lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Podopieczni Maurizio Sarriego odnieśli trzy zwcyięstwa (1:0 z Juventusem, 2:0 z Cagliari oraz 2:0 z Lecce), zanotowali jeden remis (0:0 z Pisą), a także ponieśli jedną porażkę (0:2 z Interem Mediolan).
Milan – Lazio, historia
Rywalizacja AC Milan z Lazio od lat należy do ciekawszych w Serie A, łącząc tradycję mediolańskiego giganta z ambicjami ekipy ze stolicy. Oba kluby regularnie walczą o europejskie puchary, więc ich pojedynki często mają duże znaczenie sportowe. W poprzednim sezonie doszło między nimi do dwóch starć ligowych. Jesienią padł wynik 2:2, natomiast wiosną triumfowali rzymianie, wygrywając 2:1.
Milan – Lazio, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, wyraźnym faworytem sobotniej rywalizacji jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną mediolańczyków, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.65. W przypadku zwycięstwa Lazio natomiast sięga nawet 5.75.
Milan – Lazio, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Milanu
- remisem
- wygraną Lazio
0 Votes
Milan – Lazio, przewidywane składy
|1Pietro Terracciano
|2Pervis Estupinan
|4Samuele Ricci
|5Koni De Winter
|18Christopher Nkunku
|27David Odogu
|30Ardon Jashari
|37Matteo Pittarella
|4Patric
|7Fisayo Dele-Bashiru
|9Pedro Rodriguez
|11Valentin Castellanos
|14Tijjani Noslin
|17Nuno Tavares
|21Reda Belahyane
|23Elseid Hysaj
|25Oliver Provstgaard
|29Manuel Lazzari
|35Christos Mandas
|55Alessio Furlanetto
Milan – Lazio, transmisja meczu
Spotkanie AC Milan – Lazio obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledziić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
