AC Milan – Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź (08.03.2026)

AC Milan - Inter Mediolan: typy i kursy na mecz 28. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na San Siro już w niedzielę (8 marca) o godzinie 20:45.

Nicolò Campo/ Alamy Na zdjęciu: Hakan Calhanoglu i Piotr Zieliński

Milan – Inter, typy bukmacherskie

W niedzielny wieczór odbędzie się hit 28. kolejki rozgrywek Serie A, w którym AC Milan zmierzy się z Interem Mediolan. Derbowe starcia tych drużyn od lat elektryzują kibiców włoskiego futbolu i niemal zawsze gwarantują ogromne emocje. Oba zespoły walczą o wysokie miejsca w tabeli, dlatego wynik tego spotkania może mieć duże znaczenie w kontekście końcowego układu czołówki ligi. Zapowiada się więc niezwykle intensywny i prestiżowy pojedynek, w którym żadna ze stron nie będzie chciała ustąpić rywalowi.

Ja uważam, że niedzielne starcie zakończy się triumfem drużyny Massimiliano Allegriego. Mój typ: wygrana Milanu

Milan – Inter, ostatnie wyniki

AC Milan od tygodni gra swoje. Podopieczni Massimiliano Allegriego w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (3:0 z Bologną, 2:1 z Pisą oraz 2:0 z Cremonese), zaliczyli jeden remis (1:1 z Como), a także ponieśli sensacyjną porażkę (0:1 z Parmą).

Inter Mediolan natomiast zgubił formę. W pięciu ostatnich spotkaniach Nerazzurri odnieśli dwa zwycięstwa (2:0 z Lecce oraz 2:0 z Genoą), zaliczyli jeden remis (0:0 z Como w pierwszym półfinałowym meczu Pucharu Włoch), a także ponieśli dwie bolesne porażki (1:3 z Bodo/ Glimt w pierwszym meczu 1/16 finału Ligi Mistrzów, a także 1:2 w rewanżu).

Milan – Inter, historia

Rywalizacja AC Milan z Interem Mediolan to jedne z najsłynniejszych derbów w światowym futbolu, znane jako Derby della Madonnina. Jej początki sięgają 1908 roku, kiedy z Milanu odłączyła się grupa działaczy i założyła Inter, otwierając klub na zagranicznych piłkarzy. Obie drużyny od ponad wieku dzielą ten sam stadion San Siro, co tylko podkreśla wyjątkowy charakter ich starć. Na przestrzeni lat derby Mediolanu wielokrotnie decydowały o mistrzostwie Włoch i dostarczały kibicom wielu niezapomnianych emocji. Do dziś jest to jedno z najbardziej prestiżowych i elektryzujących spotkań w całej Serie A.

Milan – Inter, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego starcia jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.25. W przypadku zwycięstwa AC Milanu natomiast sięga nawet 3.45.

AC Milan Inter Mediolan 3.45 2.95 2.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 marca 2026 10:13

Milan – Inter, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Milanu

remisem

wygraną Interu wygraną Milanu

remisem

wygraną Interu 0 Votes

Milan – Inter, przewidywane składy

Milan – Inter, transmisja meczu

Spotkanie AC Milan – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

