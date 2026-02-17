AC Milan – Como: typy, kursy, zapowiedź (18.02.2026)

AC Milan zagra na San Siro z Como w ramach 24. kolejki Serie A. Spotkanie rozpocznie się w środę (18 lutego) o godz. 20:45. Rossoneri gonią w ligowej tabeli liderujący Inter.

Milan – Como: typy bukmacherskie

AC Milan podejmie Como 1907 na San Siro w ramach 24. kolejki Serie A. Rywalizacja o mistrzostwo Włoch nabiera tempa, a Rossoneri zajmują obecnie drugie miejsce w tabeli, tracąc osiem punktów do Interu Mediolan. W ligowych rozgrywkach przegrali dotąd tylko jedno spotkanie. Na własnym stadionie mediolańczycy prezentują się solidnie. W pięciu ostatnich meczach zdobyli 11 punktów. W 2026 roku zdarzyła im się jednak wpadka na San Siro, gdy tylko zremisowali z Genoą (2:2).

Z kolei zespół prowadzony przez Cesca Fabregasa walczy o miejsce w europejskich pucharach i plasuje się na 7. pozycji z dorobkiem 41 punktów. Ostatnia porażka z Fiorentiną (1:2), która w tym sezonie spisuje się poniżej oczekiwań, może być jednak sporym rozczarowaniem. Warto zaznaczyć, że piłkarze Como potrafią być groźni na wyjazdach – wygrali trzy spotkania z rzędu. Mimo to poprzeczka w Mediolanie będzie zawieszona bardzo wysoko. Moim zdaniem warto rozważyć typ na zwycięstwo gospodarzy. Mój typ: wygrana Milanu.

Milan – Como: ostatnie wyniki

Luka Modrić zapewnił zwycięstwo Milanowi nad Pisą SC (2:1) w 85. minucie. W doliczonym czasie gry czerwoną kartkę obejrzał Adrien Rabiot. Z kolei Niclas Fullkrug nie wykorzystał rzutu karnego, a niemiecki napastnik od czasu przeprowadzki z West Hamu tylko raz wpisał się na listę strzelców. Wcześniej Rossoneri pokonali Bolognę (3:0), zremisowali z Romą (1:1), wygrali z US Lecce (1:0) oraz pewnie ograli Como 1907 (3:1).

Zawodnicy Cesca Fabregasa w miniony weekend przegrali u siebie z Fiorentiną (1:2). W lutym zanotowali jednak duży sukces, awansując do półfinału Pucharu Włoch po zwycięstwie nad SSC Napoli w serii rzutów karnych. W Serie A zremisowali z Atalantą Bergamo (0:0), a w krajowym pucharze pokonali Fiorentinę (3:1) oraz rozbili Torino FC (6:0).

Milan – Como: historia

W ostatnich latach rywalizacja pomiędzy Como a Milanem wyraźnie układa się na korzyść mediolańczyków. W połowie stycznia Rossoneri ograli ekipę Fabregasa (3:1), choć to gospodarze wyszli na prowadzenie. Dwie bramki Adriena Rabiota i trafienia Christophera Nkunku odmieniły losy meczu. W ubiegłym sezonie Milan dwukrotnie okazał się lepszy od Como.

Milan – Como: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wskazują, że większe szanse na triumf mają piłkarze Milanu, na których kursy oscylują w granicach 2.25-2.30. Zwycięstwo Como zostało ustalone na poziomie około 3.20. Remis w tym spotkaniu można obstawić z kursem około 3.35.

AC Milan Remis Como 2.30 3.10 3.20 2.25 3.35 3.20 2.30 3.35 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 lutego 2026 07:18

Milan – Como: przewidywane składy

AC Milan: Maignan – Tomori, Gabbia, Pavlović – Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi – Pulisić, Nkunku

Como: Butez – Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle – Perrone, Da Cunha – Kuhn, Paz, Baturina – Douvikas

Milan – Como: transmisja meczu

Mecz AC Milan – Como w ramach 24. kolejki Serie A zostanie rozegrany w środę (18 lutego) o godzinie 20:45. Spotkanie można będzie śledzić na antenie Eleven Sports 1 oraz na portalu elevensports.pl.

