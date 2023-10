Meksyk – Niemcy: typy, kursy, zapowiedź (18.10.2023)

Meksyk - Niemcy: typy i kursy na mecz towarzyski. Bardzo ciekawie zapowiada się towarzyski pojedynek, który odbędzie się w Filadelfii. Obie drużyny przystąpią do niego z dużą chęcią odniesienia zwycięstwa.

Meksyk – Niemcy, typy bukmacherskie

Reprezentacja Niemiec ma już na koncie pierwsze zwycięstwo pod wodzą Juliana Nagelsmanna, w najbliższym meczu z Meksykiem będzie chciała potwierdzić dobrą formę z meczu z USA. Dla nowego selekcjonera niemieckiej drużyny spotkanie to będzie okazją do sprawdzenia kolejnych zawodników, dlatego możemy spodziewać się co najmniej kilku roszad w wyjściowej jedenastce. Z tego powodu mecze towarzyskie rządzą się nieco innymi prawami i nie brakuje w nich niespodzianek. Małej spodziewam się w tym meczu. Zdeterminowani Meksykanie zrobią wszystko, aby zatrzymać faworyzowanego przeciwnika. Stawiam w tym pojedynku na remis. Mój typ: remis.

Meksyk – Niemcy, ostatnie wyniki

Reprezentacja Niemiec jest pewna występów w przyszłorocznych finałach Mistrzostw Europy z uwagi na to, że jest gospodarzem turnieju. Zwolniona z eliminacji drużyna w ostatnich miesiącach rozgrywała tylko towarzyskie spotkania, w których spisywała się bardzo słabo. Jeszcze niedawno notowała fatalną serię pięciu kolejnych meczów bez wygranej, w tym czterech porażek. Przerwała ją dopiero zwycięstwem 2:1 w prestiżowym meczu z Francją. Wygrana ta nie uratowała jednak posady Hansiego Flicka, którego na stanowisku selekcjonera zastąpił Julian Nagelsmann. Były szkoleniowiec RB Lipsk i Bayernu debiut na szkoleniowej ławce kadry zaliczył kilka dni temu. Prowadzona przez niego drużyna pokonała 3:1 Stany Zjednoczone.

Teraz niemieckiej drużynie przyjdzie się zmierzyć w Filadelfii z Meksykiem, który przed kilkoma dniami pokonał w towarzyskim spotkaniu 2:0 Ghanę. Był to jego szósty z rzędu mecz bez porażki. W tym czasie Meksyk wygrywał cztery razy, a dwa mecze zakończyły się remisami. Nie ma jednak wątpliwości, że Niemcy będą dla niego najbardziej wymagającym przeciwnikiem od wielu miesięcy.

Meksyk – Niemcy, historia

Obie drużyny w przeszłości miały okazję rywalizować ze sobą kilka razy. Bilans tych pojedynków jest korzystny dla niemieckiego zespołu, ale ostatnie starcie zakończyło się wygraną Meksyku. Miało to miejsce podczas zupełnie nieudanych dla Niemców mistrzostwach świata w 2018 roku. Meksyk wygrał wówczas 1:0 i wyszedł z grupy kosztem między innymi naszych zachodnich sąsiadów.

Meksyk – Niemcy, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem do zwycięstwa jest reprezentacja Niemiec, na triumf której kursy wynoszą aktualnie nieco ponad 1.70. Przy okazji tego meczu zwracamy uwagę na możliwość odebrania w Superbet atrakcyjnego pakietu powitalnego o łącznej wartości aż 3755 zł. W jego skład wchodzi między innymi darmowy zakład 35 zł. Z oferty można skorzystać podając podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Meksyk – Niemcy, kto wygra?

Meksyk – Niemcy, przewidywane składy

W reprezentacji Niemiec nie zobaczymy w tym meczu Joshuy Kimmicha, którego z gry wyłączyła infekcja.

Meksyk: Ochoa – Gallardo, Vasquez, Montes, K. Alvarez – Romo, Ed. Alvarez, Chavez – Lozano, Gimenez, Huerta

Niemcy: ter Stegen – Süle, Hummels, Rüdiger, Raum – P. Groß, Gündogan – Musiala, Hofmann – L. Sané, Füllkrug

Meksyk – Niemcy, transmisja meczu

Mecz Meksyk – Niemcy rozegrany zostanie w nocy z wtorku na środę (16/17 października) o godzinie 2:00 polskiego czasu. Mecz nie będzie jednak transmitowany w żadnej polskiej telewizji.

