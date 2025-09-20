Olympique Marsylia – Paris Saint-Germain: typy, kursy, zapowiedź (21.09.2025)

Olympique Marsylia - Paris Saint-Germain: typy i kursy na mecz 5. kolejki rozgrywek Ligue 1. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w niedzielę (21 września) o godzinie 20:45.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Lucas Chevalier

Marsylia – PSG, typy bukmacherskie

W niedzielny wieczór odbędzie się hitowe starcie w ramach 5. kolejki rozgrywek Ligue 1. A w nim Olympique Marsylia przed własną publicznością podejmie Paris Saint-Germain. Zespoły na początku sezonu wyglądają odmiennie. Gospodarze mają problem z ustabilizowaniem formy i grają w kratkę. Mistrzowie Francji natomiast są w gazie i wygrali wszystkie swoje spotkania. Zbliżająca się rywalizacja na Stade Velodrome zapowiada się jednak bardzo interesująco.

Ja uważam, że nadchodzący mecz zakończy się triumfem podopiecznych Luisa Enrique. Mój typ: wygrana Paris Saint-Germain

STS 1.90 wygrana Paris Saint-Germain Zagraj!

Marsylia – PSG, ostatnie wyniki

Olympique Marsylia prezentuje formę w kratkę. Pięć ostatnich spotkań w wykonaniu podopiecznych Roberto De Zerbiego zakończyło się dwoma zwycięstwami (5:2 z Paris FC i 4:0 z Lorient), a także aż trzema porażkami (0:1 z Rennes, 0:1 z Olympique Lyon oraz 1:2 z Realem Madryt w Lidze Mistrzów).

Paris Saint-Germain natomiast wygrało wszystkie swoje ostatnie pięć spotkań. Mistrzowie Francji pokonywali Nantes (1:0), Angers (1:0), Toulouse (6:3), RC Lens (2:0), a także Atalantę Bergamo w Lidze Mistrzów (4:0).

Marsylia – PSG, historia

Rywalizacja Olympique Marsylia z Paris Saint-Germain, znana jako Le Classique, to najgorętszy pojedynek we francuskiej piłce. Spotkania tych drużyn od lat elektryzują kibiców, łącząc sportowe emocje z historycznym podziałem między Paryżem a Marsylią. W poprzednim sezonie zdecydowanie lepsze było PSG, które w obu meczach ligowych odniosło pewne zwycięstwa. Jesienią paryżanie wygrali na Stade Velodrome 3:0, a wiosną na Parc des Princes triumfowali 3:1. Wyniki te podkreśliły dominację mistrzów Francji w klasyku, choć emocje i prestiż rywalizacji pozostają niezmienne.

Marsylia – PSG, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.90. W przypadku zwycięstwa Olympique Marsylii natomiast sięga nawet 3.60.

Olympique Marsylia Paris Saint-Germain 3.60 3.80 1.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 września 2025 14:19 .

Marsylia – PSG, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Marsylii

remisem

wygraną PSG wygraną Marsylii

remisem

wygraną PSG 0 Votes

Marsylia – PSG, przewidywane składy

Olympique Marsylia Roberto De Zerbi Paris Saint-Germain Luis Enrique Olympique Marsylia Roberto De Zerbi 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Rulli 28 Pavard 5 Balerdi 32 Medina 62 Murillo 23 Højbjerg 18 Vermeeren 10 Greenwood 8 Gomes 22 Weah 9 Gouiri 7 Kvaratskhelia 9 Ramos 29 Barcola 8 Ruiz 17 Vítinha 33 Zaire-Emery 21 Hernandez 51 Pacho 6 Zabarny 2 Hakimi 30 Chevalier 1 Rulli 28 Pavard 5 Balerdi 32 Medina 62 Murillo 23 Højbjerg 18 Vermeeren 10 Greenwood 8 Gomes 22 Weah 9 Gouiri 7 Kvaratskhelia 9 Ramos 29 Barcola 8 Ruiz 17 Vítinha 33 Zaire-Emery 21 Hernandez 51 Pacho 6 Zabarny 2 Hakimi 30 Chevalier 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Rezerwowi 4 CJ Egan-Riley 12 Jeffrey de Lange 14 Igor Paixao 17 Matt O’Riley 19 Geoffrey Kondogbia 26 Bilal Nadir 33 Emerson 50 Darryl Bakola 97 Pierre Emerick Aubameyang 5 Marquinhos 19 Kang-In Lee 24 Senny Mayulu 25 Nuno Mendes 39 Matwiej Safonow 43 Noham Kamara 49 Ibrahim Mbaye 89 Renato Marin

Marsylia – PSG, transmisja

Spotkanie Olympique Marsylia – Paris Saint-Germain obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 4. Ponadto rywalizację możesz również śledzić na stronie internetowej elevensports.pl, a także w usłudze Betclic TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.