Olympique Marsylia – Paris Saint-Germain: typy, kursy, zapowiedź (21.09.2025)

Marsylia – PSG, typy bukmacherskie
W niedzielny wieczór odbędzie się hitowe starcie w ramach 5. kolejki rozgrywek Ligue 1. A w nim Olympique Marsylia przed własną publicznością podejmie Paris Saint-Germain. Zespoły na początku sezonu wyglądają odmiennie. Gospodarze mają problem z ustabilizowaniem formy i grają w kratkę. Mistrzowie Francji natomiast są w gazie i wygrali wszystkie swoje spotkania. Zbliżająca się rywalizacja na Stade Velodrome zapowiada się jednak bardzo interesująco.
Ja uważam, że nadchodzący mecz zakończy się triumfem podopiecznych Luisa Enrique. Mój typ: wygrana Paris Saint-Germain
Marsylia – PSG, ostatnie wyniki
Olympique Marsylia prezentuje formę w kratkę. Pięć ostatnich spotkań w wykonaniu podopiecznych Roberto De Zerbiego zakończyło się dwoma zwycięstwami (5:2 z Paris FC i 4:0 z Lorient), a także aż trzema porażkami (0:1 z Rennes, 0:1 z Olympique Lyon oraz 1:2 z Realem Madryt w Lidze Mistrzów).
Paris Saint-Germain natomiast wygrało wszystkie swoje ostatnie pięć spotkań. Mistrzowie Francji pokonywali Nantes (1:0), Angers (1:0), Toulouse (6:3), RC Lens (2:0), a także Atalantę Bergamo w Lidze Mistrzów (4:0).
Marsylia – PSG, historia
Rywalizacja Olympique Marsylia z Paris Saint-Germain, znana jako Le Classique, to najgorętszy pojedynek we francuskiej piłce. Spotkania tych drużyn od lat elektryzują kibiców, łącząc sportowe emocje z historycznym podziałem między Paryżem a Marsylią. W poprzednim sezonie zdecydowanie lepsze było PSG, które w obu meczach ligowych odniosło pewne zwycięstwa. Jesienią paryżanie wygrali na Stade Velodrome 3:0, a wiosną na Parc des Princes triumfowali 3:1. Wyniki te podkreśliły dominację mistrzów Francji w klasyku, choć emocje i prestiż rywalizacji pozostają niezmienne.
Marsylia – PSG, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.90. W przypadku zwycięstwa Olympique Marsylii natomiast sięga nawet 3.60.
Marsylia – PSG, kto wygra?
Marsylia – PSG, przewidywane składy
Marsylia – PSG, transmisja
Spotkanie Olympique Marsylia – Paris Saint-Germain obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 4. Ponadto rywalizację możesz również śledzić na stronie internetowej elevensports.pl, a także w usłudze Betclic TV.
