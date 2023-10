Manchester United – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (29.10.2023)

Manchester United – Manchester City: typy i kursy na mecz Premier League. Przed nami wielkie derby Manchesteru. Kto wyjdzie z nich zwycięsko? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Old Trafford już w najbliższą niedzielę, 29 października o godzinie 16:30.

PressFocus Na zdjęciu: Manchester City

Manchester United Manchester City Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 października 2023 21:06 .

Manchester United – Manchester City, typy i przewidywania

Derby Manchesteru mają szczególne miejsce w kalendarzu każdego fana piłki nożnej. Kolejnej odsłony odwiecznej rywalizacji będziemy świadkami już w ten weekend. Manchester United podejmie Manchester City w spotkaniu 10. kolejki Premier League.

Mimo że obie drużyny są na innym etapie budowy i dzieli je kilka miejsc w ligowej tabeli, to takie pojedynki rządzą się swoimi prawami i nigdy nie brakuje w nich emocji. Rasmus Hojlund kontra Erling Haaland, Andre Onana kontra Ederson, Bernardo Silva kontra Bruno Fernandes – kto wyjdzie zwycięsko z tych starć? Przekonamy się już w niedzielę wieczorem.

The Citizens wygrali w czterech z pięciu poprzednich meczów przeciwko Red Devils. Mój typ: zwycięstwo Manchesteru City.

Manchester United – Manchester City, ostatnie wyniki

Podopieczni Erika ten Haga w Lidze Mistrzów rzutem na taśmę pokonali u siebie Kopenhagę 1:0, natomiast w 9. serii gier Premier League wygrali 2:1 z Sheffield United na wyjeździe. Manchester City w tym samym czasie poradził sobie z Young Boys Berno w wyjazdowym pojedynku w ramach fazy grupowej Champions League (3:1), a na ligowym podwórku zgarnął trzy punkty w domowej rywalizacji z Brighton & Hove Albion (2:1).

Manchester United – Manchester City, historia

Manchester United wygrał tylko jeden z pięciu poprzednich meczów przeciwko Manchesterowi City – w pozostałych czterech triumfowali The Citizens. Ostatnie starcie w ramach derbów Manchesteru miało miejsce 3 czerwca tego roku – drużyna Obywateli pokonała wówczas zespół Czerwonych Diabłów 2:1 w finale Pucharu Anglii, a dubletem popisał się Ilkay Guendogan.

Manchester United – Manchester City, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego meczu są goście. Kurs na wygraną Manchesteru United wynosi około 4.50, a typ na zwycięstwo Manchesteru City to mniej więcej 1.75. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.00.

Manchester United – Manchester City, przewidywane składy

Man United – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Tyrell Malacia knee-surgery knee-surgery Powrót: Koniec listopada 2023 knee-surgery Koniec listopada 2023 Amad Diallo Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Koniec grudnia 2023 Uraz kostki Koniec grudnia 2023 Kobbie Mainoo Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Niepewny Uraz kostki Niepewny Luke Shaw Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz mięśnia Koniec listopada 2023 Aaron Wan-Bissaka Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Połowa listopada 2023 Uraz ścięgna udowego Połowa listopada 2023 Lisandro Martínez Uraz stopy Uraz stopy Powrót: Nieznany Uraz stopy Nieznany Casemiro Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Niepewny Uraz kostki Niepewny Jadon Sancho Nie zagra Nie zagra Powrót: Po 34 meczach Nie zagra Po 34 meczach Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Tyrell Malacia knee-surgery knee-surgery Powrót: Koniec listopada 2023 knee-surgery Koniec listopada 2023 Amad Diallo Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Koniec grudnia 2023 Uraz kostki Koniec grudnia 2023 Kobbie Mainoo Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Niepewny Uraz kostki Niepewny Luke Shaw Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz mięśnia Koniec listopada 2023 Aaron Wan-Bissaka Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Połowa listopada 2023 Uraz ścięgna udowego Połowa listopada 2023 Lisandro Martínez Uraz stopy Uraz stopy Powrót: Nieznany Uraz stopy Nieznany Casemiro Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Niepewny Uraz kostki Niepewny Jadon Sancho Nie zagra Nie zagra Powrót: Po 34 meczach Nie zagra Po 34 meczach

Man City - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Zack Steffen knee-surgery knee-surgery Powrót: Kilka dni knee-surgery Kilka dni Kevin De Bruyne Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Połowa grudnia 2023 Uraz ścięgna udowego Połowa grudnia 2023 Manuel Akanji Czerwona kartka (dwie żółte) Powrót: Po 1 meczu Czerwona kartka (dwie żółte) Po 1 meczu Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Zack Steffen knee-surgery knee-surgery Powrót: Kilka dni knee-surgery Kilka dni Kevin De Bruyne Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Połowa grudnia 2023 Uraz ścięgna udowego Połowa grudnia 2023 Manuel Akanji Czerwona kartka (dwie żółte) Powrót: Po 1 meczu Czerwona kartka (dwie żółte) Po 1 meczu

Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Rezerwowi ▼ 1 Altay Bayindir 4 Sofyan Amrabat 5 Harry Maguire 7 Mason Mount 9 Anthony Martial 28 Facundo Pellistri 34 Donny van de Beek 46 Hannibal Mejbri 49 Alejandro Garnacho Kalvin Phillips 4 Nathan Aké 6 Mateo Kovacic 8 Jérémy Doku 11 Sergio Gomez 21 Matheus Nunes 27 Ederson 31 Oscar Bobb 52 Rico Lewis 82 Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Rezerwowi ▼ 1 Altay Bayindir 4 Sofyan Amrabat 5 Harry Maguire 7 Mason Mount 9 Anthony Martial 28 Facundo Pellistri 34 Donny van de Beek 46 Hannibal Mejbri 49 Alejandro Garnacho Kalvin Phillips 4 Nathan Aké 6 Mateo Kovacic 8 Jérémy Doku 11 Sergio Gomez 21 Matheus Nunes 27 Ederson 31 Oscar Bobb 52 Rico Lewis 82

Manchester United – Manchester City, kto wygra?

Manchester United – Manchester City, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie - na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Old Trafford już w najbliższą niedzielę, 29 października o godzinie 16:30.

