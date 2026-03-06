Mansfield Town – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (07.03.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Gabriel Magalhaes

Mansfield – Arsenal: typy bukmacherskie

W 1/8 finału Pucharu Anglii zaprezentuje się przedstawiciel czwartego szczebla rozgrywkowego, Mansfield Town. Dla klubu z League One spotkanie z Arsenalem będzie prawdziwym piłkarskim świętem. Gospodarze prezentują przeciętny poziom w lidze, ale ich pucharowa przygoda trwa w najlepsze. Wiele wskazuje jednak na to, że zespół gości zakończy ich udział w tym turnieju. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Mansfield – Arsenal: ostatnie wyniki

Piłkarze Mansfield imponują formę w rozgrywkach Pucharu Anglii. Do 1/8 finału dotarli dzięki wyeliminowaniu Burnley i to w meczu wyjazdowym (wygrana 2:1). Znacznie gorzej idzie im w rozgrywkach ligowych, gdzie coraz realniejsza staje się walka o utrzymanie w League One. Mansfield wygrało zaledwie jeden z dziesięciu ostatnich pojedynków.

Arsenal niezmiennie prezentuje w tym sezonie wysoką i stabilną formę. Pokonanie Kanonierów nie należy do łatwych zadań. Po raz ostatni sztuka ta udała się 25 stycznia Manchesterowi United (2:3). Od tego czasu zespół Mikela Artety legitymuje się bilansem 8-2-0.

Mansfield – Arsenal: historia

Kluby te nie grały ze sobą dotychczas ani razu, więc sobotnia potyczka będzie ich pierwszą w historii.

Mansfield – Arsenal: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherskich analityków jako faworyt do sobotniego meczu przystąpi Arsenal. Wskazuje na to współczynnik 1.08 na wygraną tej drużyny. Zwycięstwo Mansfield możesz zagrać po kursie około 19.00.

Mansfield Remis Arsenal 19.0 14.0 1.08 19.0 14.0 1.08

Mansfield – Arsenal: sonda

Jak zakończy się mecz?

Wygrana Arsenalu Wygrana Mansfield

Wygrana Arsenalu 0 Votes

Mansfield – Arsenal: przewidywane składy

Mansfield: Roberts; Knoyle, Oshilaja, Blake-Tracy; Akins, Lewis, Reed, McLaughlin; Evans, Roberts; Oates

Arsenal: Kepa; Mosquera, Salmon, Gabriel, Calafiori; Eze, Norgaard, Havertz; Madueke, Jesus, Trossard

Mansfield – Arsenal: transmisja meczu

Mecz Mansfield – Arsenal odbędzie się w sobotę (7 marca) o godzinie 13:15. Transmisja będzie dostępna wyłącznie online na stronie sport.tvp.pl oraz aplikacji TVP Sport.

