Mansfield Town – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (07.03.2026)

Mansfield – Arsenal: typy bukmacherskie
W 1/8 finału Pucharu Anglii zaprezentuje się przedstawiciel czwartego szczebla rozgrywkowego, Mansfield Town. Dla klubu z League One spotkanie z Arsenalem będzie prawdziwym piłkarskim świętem. Gospodarze prezentują przeciętny poziom w lidze, ale ich pucharowa przygoda trwa w najlepsze. Wiele wskazuje jednak na to, że zespół gości zakończy ich udział w tym turnieju. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.
Mansfield – Arsenal: ostatnie wyniki
Piłkarze Mansfield imponują formę w rozgrywkach Pucharu Anglii. Do 1/8 finału dotarli dzięki wyeliminowaniu Burnley i to w meczu wyjazdowym (wygrana 2:1). Znacznie gorzej idzie im w rozgrywkach ligowych, gdzie coraz realniejsza staje się walka o utrzymanie w League One. Mansfield wygrało zaledwie jeden z dziesięciu ostatnich pojedynków.
Arsenal niezmiennie prezentuje w tym sezonie wysoką i stabilną formę. Pokonanie Kanonierów nie należy do łatwych zadań. Po raz ostatni sztuka ta udała się 25 stycznia Manchesterowi United (2:3). Od tego czasu zespół Mikela Artety legitymuje się bilansem 8-2-0.
Mansfield – Arsenal: historia
Kluby te nie grały ze sobą dotychczas ani razu, więc sobotnia potyczka będzie ich pierwszą w historii.
Mansfield – Arsenal: kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherskich analityków jako faworyt do sobotniego meczu przystąpi Arsenal. Wskazuje na to współczynnik 1.08 na wygraną tej drużyny. Zwycięstwo Mansfield możesz zagrać po kursie około 19.00.
Mansfield – Arsenal: przewidywane składy
Mansfield: Roberts; Knoyle, Oshilaja, Blake-Tracy; Akins, Lewis, Reed, McLaughlin; Evans, Roberts; Oates
Arsenal: Kepa; Mosquera, Salmon, Gabriel, Calafiori; Eze, Norgaard, Havertz; Madueke, Jesus, Trossard
Mansfield – Arsenal: transmisja meczu
Mecz Mansfield – Arsenal odbędzie się w sobotę (7 marca) o godzinie 13:15. Transmisja będzie dostępna wyłącznie online na stronie sport.tvp.pl oraz aplikacji TVP Sport.
