fot. pressfocus Na zdjęciu: Marcus Rashford i Erik ten Hag

Już w niedzielę Erik ten Hag stanie przed szansą zdobycia swojego pierwszego trofeum w Manchesterze United. Czerwone Diabły zmierzą się na Wembley Stadium w finale Pucharu Ligi Angielskiej z Newcastle United. Sroki również mają chrapkę na pierwszy puchar po przejęciu władzy przez saudyjski fundusz inwestycyjny. Początek spotkania o godzinie 17:30. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Wembley Carabao Cup Manchester United Newcastle 2.20 3.45 3.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 lutego 2023 16:34 .

Man Utd – Newcastle, typy i przewidywania

Wyniki Manchesteru United pod wodzą Erika ten Haga prezentują się bardzo dobrze. Po trudnym początku Holender ustabilizował grę swojej drużyny, która znalazła się na podium Premier League, a w Lidze Europy ograła FC Barcelonę. Czerwone Diabły mają teraz szansę na pierwsze trofeum w erze byłego menedżera Ajaksu Amsterdam. O zwycięstwo nie będzie łatwo, bowiem Newcastle United również jest bardzo zdeterminowane, a w tym sezonie należy do ścisłej czołówki w kraju. Eddie Howe i jego podopieczni osiągają coraz lepsze rezultaty, a niebawem na stałe mają włączyć się do walki o najwyższe cele. Bezpośrednia rywalizacja zapowiada się więc bardzo ciekawie. Spodziewamy się, że oba zespoły pokażą, że drzemie w nich spory potencjał ofensywny. Nasz typ – obie drużyny strzelą.

Superbet 1,85 Obie drużyny strzelą Zagraj!

Man Utd – Newcastle, sytuacja kadrowa

Manchester United nie będzie mógł w niedzielę skorzystać z kontuzjowanych Christiana Eriksena, Anthony’ego Martiala i Donny’ego van de Beeka. Spory problem między słupkami ma natomiast Newcastle United. W związku z czerwoną kartką pauzuje Nick Pope, a Martin Dubravka nie zagra, gdyż w tych rozgrywkach reprezentował już ekipę z Old Trafford. W bramce Srok stanie więc Loris Karius.

Man Utd – Newcastle, ostatnie wyniki

Droga Manchesteru United do finału Pucharu Ligi Angielskiej nie była przesadnie skomplikowana. Czerwone Diabły pokonały dotychczas między innymi Aston Villę, Burnley, Charlton czy Nottingham Forest. Zdecydowanie trudniej prezentuje się przy tym przeprawa Newcastle United, które ogrywało Crystal Palace, Bournemouth, Leicester City czy Southampton.

Man Utd – Newcastle, historia

W obecnym sezonie Manchester United mierzył się z Newcastle United tylko raz. Miało to miejsce w ramach 11. kolejki Premier League. Na Old Trafford padł wówczas bezbramkowy remis. Co ciekawe, w szeregach Czerwonych Diabłów grał wtedy jeszcze Cristiano Ronaldo. Z pięciu ostatnich bezpośrednich rywalizacji trzykrotnie zwycięsko wychodzili zawodnicy Manchesteru United, a dwa razy mecz kończył się remisem.

Man Utd – Newcastle, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego finału w oczach bukmacherów jest Manchester United. Kurs na triumf Czerwonych Diabłów wynosi najczęściej 2,20. W przypadku Newcastle United waha się on między 3,35 a 3,40. Przy okazji tego meczu zapraszamy do skorzystania z ciekawej oferty bukmacherskiej. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL w Superbet zakłady bukmacherskie można skorzystać m.in. z atrakcyjnego pakietu powitalnego.

Man Utd – Newcastle, przewidywane składy

Man Utd: De Gea, Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw, Casemiro, Fred, Rashford, Fernandes, Antony, Weghorst

Newcastle: Karius, Trippier, Schar, Botman, Burn, Longstaff, Joelinton, Guimaraes, Almiron, Isak, Saint-Maximin

Man Utd – Newcastle, transmisja meczu

Niedzielny finał Pucharu Ligi Angielskiej między Manchesterem United a Newcastle United rozpocznie się o godzinie 17:30. Transmisję z tego spotkania można śledzić za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

