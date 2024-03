Manchester United - Liverpool, typy na mecz Pucharu Anglii. W ćwierćfinale rozgrywek dojdzie do prawdziwego hitu. Zdecydowanym faworytem są The Reds, którzy prezentują się w tym sezonie znakomicie. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Imago/Action Plus Na zdjęciu: Liverpool FC

Manchester United Liverpool FC Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 marca 2024 17:47 .

Man Utd – Liverpool, typy i przewidywania

Manchester United w ostatnich latach jest wyraźnie na minusie, jeśli chodzi o bezpośrednie starcia z Liverpoolem. Kolejna odsłona najważniejszej rywalizacji na Wyspach Brytyjskich odbędzie się już w niedzielę, bowiem obie te drużyny zagrają ze sobą w ćwierćfinale Pucharu Anglii. Faworytem są oczywiście The Reds, którzy na pożegnanie z Juergenem Kloppem chcą zdobyć jak największą liczbę trofeów. Czerwone Diabły mają natomiast swoje problemy, a rozgrywki Pucharu Anglii to ostatnia szansa, aby cokolwiek w tym sezonie wygrać. Na korzyść Liverpoolu, oczywiście oprócz znacznie lepszej dyspozycji, działa fakt, że do gry wraca coraz więcej piłkarzy, którzy w ostatnim czasie mierzyli się z kłopotami zdrowotnymi. Klopp zapewnił, że zdolny do gry od pierwszej minuty jest między innymi Mohamed Salah. Mój typ – wygrana Liverpoolu.

Superbet 1.85 Wygrana Liverpoolu Zagraj!

Man Utd – Liverpool, ostatnie wyniki

Manchester United od początku sezonu punktuje w kratkę. Nie inaczej było również w ostatnich tygodniach. W minionej kolejce Czerwone Diabły ograły Everton 2-0, a wcześniej poległy w derbach z Manchesterem City (1-3). Na drodze do ćwierćfinału Pucharu Anglii pokonały Nottingham Forest (1-0) oraz Newport (4-2).

Liverpool kontynuuje serię bez porażki, która trwa od ponad miesiąca. Kilka dni temu The Reds rozgromili Spartę Pragę 6-1, pieczętując awans do kolejnej rundy Ligi Europy. Remisem zakończył się natomiast hit Premier League przeciwko Manchesterowi City (1-1). Ekipa Juergena Kloppa zajmuje w lidze drugie miejsce i ma tyle samo punktów, co liderujący Arsenal.

Man Utd – Liverpool, historia

Rywalizacja Manchesteru United z Liverpoolem jest najbardziej prestiżowa na całych Wyspach Brytyjskich. Od lat oczywiście to The Reds spisują się w meczach bezpośrednich lepiej, co wiąże się z kryzysem, w którym znajdują się Czerwone Diabły. W pierwszej części tego sezonu Manchester United zdołał zatrzymać Liverpool na Anfield, remisując tam bezbramkowo.

Man Utd – Liverpool, kursy bukmacherskie

Faworytem meczu jest oczywiście Liverpool. Kurs na wygraną niedzielnych gości wynosi najczęściej 1.80. W przypadku ewentualnego zwycięstwo Manchesteru United jest to nawet 4.00. Kurs na remis waha się między 4.00 a 4.15. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł. Wystarczy podczas rejestracji podać kod GOAL.

Man Utd – Liverpool, przewidywane składy

Manchester United: Onana, Dalot, Varane, Evans, Lindelof, Mainoo, Casemiro, McTominay, Fernandes, Garnacho, Rashford

Liverpool: Kelleher, Bradley, Gomez, van Dijk, Robertson, Endo, Mac Allister, Szoboszlai, Diaz, Nunez, Salah

Man Utd – Liverpool, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Man Utd 0% Remis 0% Wygrana Liverpoolu 100% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Man Utd

Remis

Wygrana Liverpoolu

Man Utd – Liverpool, transmisja meczu

Niedzielny mecz ćwierćfinału Pucharu Anglii między Manchesterem United a Liverpoolem rozpocznie się o godzinie 16:30. Transmisja tego spotkania będzie dostępna w polskiej telewizji na Eleven Sports 1.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.