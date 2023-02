Manchester United – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (23.02.2023)

IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Manchester United – FC Barcelona: typy i kursy na mecz Ligi Europy. W czwartkowy wieczór na Old Trafford ponownie będziemy mieli okazję emocjonować się pojedynkiem dwóch wielkich marek. Po pierwszym spotkaniu trudno wskazać faworyta do awansu do 1/8 finału.

Old Trafford Liga Europy Manchester United FC Barcelona 2.35 3.50 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 lutego 2023 15:17 .

Manchester United – Barcelona, typy i przewidywania

Ubiegłotygodniowy pojedynek tych drużyn pokazał, że dwumecz nie ma faworyta, a sprawa awansu jest otwarta. Czwartkowy rewanż na Old Trafford zapowiada się niezwykle ciekawie i jesteśmy przekonani, że dostarczy wszystkim wielu emocji i nie zabraknie w nim goli.

Manchester United – Barcelona, ostatnie wyniki

Ubiegłotygodniowy mecz na Camp Nou dostarczył wszystkim kibicom dużych emocji. Pierwsza połowa co prawda zakończyła się bezbramkowym remisem, ale po przerwie goli już nie zabrakło. Duma Katalonii prowadziła w tym spotkaniu po trafieniu Marcosa Alonso, ale Czerwone Diabły odpowiedziały dwoma trafieniami – wyrównującym Marcusa Rashforda i samobójczym Julesa Kounde. Podopiecznym Xaviego Hernandeza udało się jednak uratować remis, po tym jak kwadrans przed zakończeniem pojedynku uratował Raphinha.

Zespół Erika ten Haga do czwartkowego rewanżu przystąpi podbudowany ostatnią wysoką ligową wygraną na Old Trafford. Manchester United przed własną publicznością pokonał 3:0 Leicester City. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, był to już siedemnasty z rzędu mecz Czerwonych Diabłów u siebie bez porażki. Aż piętnaście z nich zakończyło się wygranymi ekipy z Old Trafford.

FC Barcelona w ligowych rozgrywkach konsekwentnie wygrywa i zmierza po mistrzowski tytuł. W ostatni weekend drużyna Xaviego Hernandeza na własnym stadionie pokonała 2:0 Cadiz. Tym samym utrzymuje ośmiopunktową przewagę nad Realem Madryt.

Manchester United – Barcelona, historia

Remis 2:2 w pierwszym spotkaniu w Barcelonie był już piątym z rzędu oficjalnym pojedynkiem obu drużyn, w którym Manchesterowi United nie udało się znaleźć sposobu na pokonanie tego rywala. Ostatni raz Czerwone Diabły sposób na ogranie Dumy Katalonii znalazły w kwietniu 2008 roku, kiedy na Old Trafford wygrały 1:0.

Ostatni pojedynek obu zespołów w Manchesterze miał miejsce w kwietniu 2019 roku. Wówczas triumf zaliczyła Barcelona, która wygrała 1:0 po samobójczym golu Luke’a Shawa.

Manchester United – Barcelona, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów większe szanse na zwycięstwo w tym spotkaniu mają podopieczni Erika ten Haga. Przemawia za nimi przede wszystkim atut własnego boiska, na którym od dłuższego czasu spisuje się bardzo dobrze.

Manchester United – Barcelona, kto awansuje?

Kto wywalczy awans do 1/8 finału? Manchester United 0% FC Barcelona 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Manchester United

FC Barcelona

Manchester United – Barcelona, przewidywane składy

W składzie Manchesteru United na czwartkowe spotkanie będzie mogła znaleźć się trójka zawodników, która ostatnio musiała pauzować za kartki – Lisandro Martinez, Marcel Sabitzer i Casmiro. Ze względu na problemy zdrowotne przeciwko Barcelonie nie będą mogli wystąpić Christian Eriksen, Donny van de Beek i Anthony Martial.

Z dużym bólem głowy zmaga się natomiast trener Barcelony Xavi Hernandez. Ze względu na kontuzje nie będzie mógł skorzystać z usług Ousmane Dembele i Pedriego, natomiast za kartki musi pauzować Gavi.

Manchester United – Barcelona, transmisja meczu

Rewanżowe spotkanie 1/16 finału Ligi Europy pomiędzy Manchesterem United i Barceloną rozegrane zostanie w czwartek (23 lutego) o godzinie 21:00. Transmisja meczu będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay.

