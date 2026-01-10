Manchester United – Brighton & Hove Albion: typy, kursy, zapowiedź (11.01.2026)

Manchester United - Brighton: typy i kursy na mecz 1/32 finału Pucharu Anglii. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

PressFocus Na zdjęciu: Kobie Mainoo

Manchester United – Brighton: typy bukmacherskie

W 1/32 finału Pucharu Anglii z rozgrywkami pożegna się Manchester United lub Brighton. Dla obu zespołów nie jest to korzystne losowanie, ponieważ woleliby oni zagrać z przedstawicielem niższej klasy rozgrywkowej, niż Premier League. Więcej szczęścia miały Czerwone Diabły, które będą pełnić rolę gospodarza. Czy atut w postaci Old Trafford pomoże im w sprostaniu roli faworyta? Mój typ: obie drużyny strzelą.

Manchester United – Brighton: ostatnie wyniki

Piłkarze Manchesteru United zaliczyli trzy remisy z rzędu. Najpierw Czerwone Diabły straciły punkty z zamykającym tabelę ligową, Wolverhampton Wanderers (1:1). Następnie nie potrafili oni pokonać Leeds United (1:1). Niedawno zagrali z innym beniaminkiem, Burnley. Ta potyczka zakończyła się rezultatem 2:2.

Dobry okres przeżywa natomiast Brighton. W minionej kolejce Premier League, Mewy zdołały zatrzymać Manchester City, remisując z nim 1:1. Wcześniej udało się pokonać Burnley 2:0 przed własną publicznością. Jedyna porażka Brighton w pięciu ostatnich meczach, miała miejsce przeciwko Arsenalowi (1:2).

Manchester United – Brighton: historia

Kluby te zagrały ze sobą w październiku ubiegłego roku. Wówczas na Old Trafford padło aż sześć bramek. Większość z nich na korzyść gospodarzy. Ostatecznie Manchester United pokonał Brighton 4:2 i sięgnął po trzy punkty w Premier League.

Manchester United – Brighton: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Manchester United zamelduje się w niedzielę w kolejnej rundzie Pucharu Anglii. Współczynnik na ich zwycięstwo to 1.85. Z kolei wygraną Brighton możesz zagrać po kursie 3.65.

Manchester United – Brighton: kto wygra?

Manchester United – Brighton: przewidywane składy

Manchester United: Bayindir; Dalot, Maguire, Yoro, Shaw; Mainoo, Ugarte; Cunha, Fernandes, Dorgu; Sesko

Brighton: Steele; Veltman, Dunk, Boscagli, De Cuyper; Milner, Gross; Mitoma, Gomez, Watson; Welbeck

Manchester United – Brighton: transmisja meczu

Mecz Manchester United – Brighton odbędzie się w niedzielę (11 stycznia) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna w TVP Sport, a także online na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz aplikacji TVP Sport.

