Manchester United – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź (17.08.2025)

Manchester United zmierzy się na Old Trafford z Arsenalem w 1. kolejce Premier League. Mecz rozpocznie się w niedzielę (17 sierpnia) o godz. 17:30. Czerwone Diabły liczą na mocny start w nowym sezonie.

Manchester United – Arsenal: typy bukmacherskie

Premier League w najbliższą niedzielę (17 sierpnia, godz. 17:30) wraca w wielkim stylu. Na Old Trafford dojdzie do hitowego starcia pomiędzy Manchesterem United i Arsenalem. Oba kluby chcą rozpocząć sezon od mocnego uderzenia i pokazać, że są gotowe na walkę o najwyższe cele. Czerwone Diabły, które próbują odbudować dawną potęgę, nie mogą pozwolić sobie na powtórkę fatalnego sezonu 2024/25. Ruben Amorim rozpoczyna swój pierwszy pełny rok pracy, licząc na to, że brak europejskich pucharów pozwoli jego drużynie skupić się w całości na rozgrywkach krajowych.

Tymczasem Kanonierzy od kilku lat konsekwentnie walczą o mistrzowski tytuł. Mikel Arteta i jego podopieczni mają już jednak dość srebrnych medali i celują wyłącznie w mistrzostwo. Letnie wzmocnienia – m.in. Viktor Gyokeres i Martin Zubimendi – mają dać szybki efekt. Londyński gigant przystępuje do nowego sezonu z ambicją zwycięstwa w meczu otwarcia po raz czwarty z rzędu.

Szlagier zapowiada się niezwykle widowiskowo. Drużyny dysponują ogromnym potencjałem ofensywnym, a ich mecze często obfitują w gole. Dlatego warto postawić na zakład, że na Old Trafford padną minimum trzy bramki. Mój typ: więcej niż 2,5 bramki.

Manchester United – Arsenal: ostatnie wyniki

Czerwone Diabły w okresie przygotowawczym prezentował solidną formę, odnosząc cztery zwycięstwa oraz sięgając po trofeum Premier League Summer Series. Na szczególną uwagę zasługują wygrane z West Hamem (2:1) i Bournemouth (4:1), które potwierdziły rosnącą skuteczność zespołu. W próbie generalnej przed startem sezonu drużyna Rubena Amorima zremisowała z Fiorentiną (1:1) w regulaminowym czasie gry, by następnie triumfować w serii rzutów karnych.

Arsenal w ostatnim sparingu zaprezentował się doskonale, rozbijając Athletic Bilbao (3:0) i broniąc tym samym Puchar Emirates. Na listę strzelców wpisali się Viktor Gyokeres, Bukayo Saka oraz Kai Havertz, a londyńczycy pokazali, że potrafią błyskawicznie podnieść się po niepowodzeniach. Wcześniejsze porażki z Tottenhamem (0:1) i Villarrealem (2:3) nie zachwiały pewnością siebie drużyny Mikela Artety, która w trakcie przygotowań zanotowała również zwycięstwa nad Milanem (1:0) i Newcastle United (3:2).

Manchester United – Arsenal: historia

W poprzednim sezonie Manchester United i Arsenal spotkały się trzykrotnie. W marcowym starciu na Old Trafford padł remis (1:1), a cenny punkt Kanonierom w końcówce spotkania zapewnił Declan Rice. W lidze na Emirates Stadium górą byli już londyńczycy, którzy zwyciężyli (2:0). Los uśmiechnął się jednak do Czerwonych Diabłów w Pucharze Anglii, kiedy po emocjonującym boju to oni okazali się skuteczniejsi w serii rzutów karnych.

Manchester United – Arsenal: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem według kursów bukmacherskich są piłkarze Arsenalu. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo gości na Old Trafford, kurs wynosi około 1.88. Wygraną Manchesteru United można obstawić z kursem około 4.10, zaś remis wyceniany jest na poziomie 3.70.

Manchester United – Arsenal: przewidywane składy

Manchester United – Arsenal: sonda

Manchester United – Arsenal: transmisja meczu

Mecz Manchester United – Arsenal na Old Trafford w ramach 1. kolejki Premier League zostanie rozegrany w niedzielę (17 sierpnia) o godzinie 17:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 1 oraz w usłudze CANAL+ online. Teraz bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, aby go odebrać:

