Manchester United – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź (17.08.2025)

Manchester United zmierzy się na Old Trafford z Arsenalem w 1. kolejce Premier League. Mecz rozpocznie się w niedzielę (17 sierpnia) o godz. 17:30. Czerwone Diabły liczą na mocny start w nowym sezonie.

Bruno Fernandes
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Manchester United – Arsenal: typy bukmacherskie

Premier League w najbliższą niedzielę (17 sierpnia, godz. 17:30) wraca w wielkim stylu. Na Old Trafford dojdzie do hitowego starcia pomiędzy Manchesterem United i Arsenalem. Oba kluby chcą rozpocząć sezon od mocnego uderzenia i pokazać, że są gotowe na walkę o najwyższe cele. Czerwone Diabły, które próbują odbudować dawną potęgę, nie mogą pozwolić sobie na powtórkę fatalnego sezonu 2024/25. Ruben Amorim rozpoczyna swój pierwszy pełny rok pracy, licząc na to, że brak europejskich pucharów pozwoli jego drużynie skupić się w całości na rozgrywkach krajowych.

Tymczasem Kanonierzy od kilku lat konsekwentnie walczą o mistrzowski tytuł. Mikel Arteta i jego podopieczni mają już jednak dość srebrnych medali i celują wyłącznie w mistrzostwo. Letnie wzmocnienia – m.in. Viktor Gyokeres i Martin Zubimendi – mają dać szybki efekt. Londyński gigant przystępuje do nowego sezonu z ambicją zwycięstwa w meczu otwarcia po raz czwarty z rzędu.

Szlagier zapowiada się niezwykle widowiskowo. Drużyny dysponują ogromnym potencjałem ofensywnym, a ich mecze często obfitują w gole. Dlatego warto postawić na zakład, że na Old Trafford padną minimum trzy bramki. Mój typ: więcej niż 2,5 bramki.

Paweł Wątorski
Paweł
*Kursy z 16⁚08.2025 07⁚05 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Manchester United – Arsenal: ostatnie wyniki

Czerwone Diabły w okresie przygotowawczym prezentował solidną formę, odnosząc cztery zwycięstwa oraz sięgając po trofeum Premier League Summer Series. Na szczególną uwagę zasługują wygrane z West Hamem (2:1) i Bournemouth (4:1), które potwierdziły rosnącą skuteczność zespołu. W próbie generalnej przed startem sezonu drużyna Rubena Amorima zremisowała z Fiorentiną (1:1) w regulaminowym czasie gry, by następnie triumfować w serii rzutów karnych.

Arsenal w ostatnim sparingu zaprezentował się doskonale, rozbijając Athletic Bilbao (3:0) i broniąc tym samym Puchar Emirates. Na listę strzelców wpisali się Viktor Gyokeres, Bukayo Saka oraz Kai Havertz, a londyńczycy pokazali, że potrafią błyskawicznie podnieść się po niepowodzeniach. Wcześniejsze porażki z Tottenhamem (0:1) i Villarrealem (2:3) nie zachwiały pewnością siebie drużyny Mikela Artety, która w trakcie przygotowań zanotowała również zwycięstwa nad Milanem (1:0) i Newcastle United (3:2).

Manchester United – Arsenal: historia

W poprzednim sezonie Manchester United i Arsenal spotkały się trzykrotnie. W marcowym starciu na Old Trafford padł remis (1:1), a cenny punkt Kanonierom w końcówce spotkania zapewnił Declan Rice. W lidze na Emirates Stadium górą byli już londyńczycy, którzy zwyciężyli (2:0). Los uśmiechnął się jednak do Czerwonych Diabłów w Pucharze Anglii, kiedy po emocjonującym boju to oni okazali się skuteczniejsi w serii rzutów karnych.

Manchester United – Arsenal: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem według kursów bukmacherskich są piłkarze Arsenalu. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo gości na Old Trafford, kurs wynosi około 1.88. Wygraną Manchesteru United można obstawić z kursem około 4.10, zaś remis wyceniany jest na poziomie 3.70.

Manchester United
Remis
Arsenal
4.00
3.60
1.88
4.10
3.70
1.87
4.10
3.70
1.87
4.10
3.70
1.88
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 sierpnia 2025 06:43.

Manchester United – Arsenal: przewidywane składy

Manchester United – Arsenal: sonda

Kto wygra mecz na Old Trafford?

  • Manchester United
  • Remis
  • Arsenal
  • Manchester United
  • Remis
  • Arsenal

0 Votes

Manchester United – Arsenal: transmisja meczu

