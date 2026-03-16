Manchester City – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (17.03.2026)

Manchester City – Real Madryt: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Czy zespół Obywateli dokona cudu, eliminując drużynę Królewskich? Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Etihad Stadium już w najbliższy wtorek, 17 marca o godzinie 21:00.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Manchester City – Real Madryt, typy i przewidywania

Przed nami rewanżowe starcie Manchesteru City z Realem Madryt w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, że przed tygodniem na Santiago Bernabeu zdecydowanie lepsi okazali się Hiszpanie, którzy pokonali Anglików aż 3:0. Bohaterem tamtego spotkania był Fede Valverde, czyli autor klasycznego hat-tricka. Ekipa Obywateli stanie więc przed bardzo trudnym zadaniem odrobienia strat w drugim pojedynku. Początek rywalizacji na Etihad Stadium już w najbliższy wtorek, 17 marca o godzinie 21:00.

W tym meczu stawiam na remis, ponieważ spodziewam się, że Real Madryt zagra defensywnie, broniąc korzystnego wyniku z pierwszego spotkania. Jednocześnie Manchester City prawdopodobnie nie zdoła odrobić trzybramkowej straty. Mój typ: remis.

Manchester City – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa Manchesteru City i Realu Madryt przed tym spotkaniem wygląda różnie. W zespole gospodarzy nie zagrają Josko Gvardiol oraz Sverre Nypan, natomiast w drużynie gości zabraknie Raula Asencio, Daniego Ceballosa, Edera Militao, Ferlanda Mendy’ego i Rodrygo Goesa. Do kadry meczowej ekipy Królewskich wrócili za to Kylian Mbappe oraz Jude Bellingham.

Manchester City – Real Madryt, ostatnie wyniki

W dwóch ostatnich meczach ligowych Manchester City dwukrotnie dzielił się punktami z rywalami, remisując 1:1 z West Hamem United oraz 2:2 z Nottingham Forest na boiskach Premier League. W tym samym czasie Real Madryt zanotował komplet zwycięstw w La Lidze, pokonując Elche 4:1 i Celtę Vigo 2:1. Zespół z Madrytu w tych spotkaniach dopisał więc do swojego dorobku sześć oczek.

Manchester City – Real Madryt, historia

Historia ostatnich bezpośrednich spotkań Manchesteru City z Realem Madryt wyraźnie przemawia na korzyść hiszpańskiego zespołu. W pięciu poprzednich meczach ekipa Królewskich odniosła bowiem aż cztery zwycięstwa, natomiast Manchester City wygrał tylko raz, co oznacza, że w tym okresie nie padł ani jeden remis. Statystyki pokazują więc dużą przewagę drużyny z Madrytu.

Manchester City – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem wtorkowego pojedynku są gospodarze, którzy mają do odrobienia stratę z pierwszego meczu. Kurs na wygraną Manchesteru City wynosi około 1.45, typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 6.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.60.

Manchester City Real Madryt 1.42 5.60 5.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 marca 2026 18:39

Manchester City – Real Madryt, przewidywane składy

Man City: Donnarumma – Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri – Bernardo, Rodri, O’Reilly – Semenyo, Haaland, Cherki

Real Madryt: Courtois – Trent, Huijsen, Rudiger, Garcia – Tchouameni, Pitarch, Valverde – Diaz, Guler, Vinicius

Manchester City – Real Madryt, sonda

Który zespół awansuje do ćwierćfinału? Man City

Real Madryt Man City

Real Madryt 0 Votes

Manchester City – Real Madryt, transmisja meczu

Rewanżowe spotkanie pomiędzy Manchesterem City a Realem Madryt w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Extra 1 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Etihad Stadium już w najbliższy wtorek, 17 marca o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.