Manchester City – Newcastle: typy, kursy, zapowiedź (16.03.2024)

Manchester City Newcastle Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 marca 2024 18:47 .

Manchester City – Newcastle, typy bukmacherskie

Manchester City musi grać na kilku frontach i spodziewamy się, że Pep Guardiola oszczędzi jednego czy dwóch piłkarzy. Gospodarze nadal będą jednak zmotywowani, by dojść w tym roku do choć jednego krajowego finału. Naszym zdaniem rozstrzygną ten mecz na swoją korzyść. Nasz typ: wygrana gospodarzy + obie drużyny strzelą.

Manchester City – Newcastle, ostatnie mecze

Manchester City walczy o mistrzostwo Anglii i jest jednym z faworytów Champions League. The Citizens chcieliby dołożyć do tego FA Cup. Najpierw muszą jednak uporać z Newcastle United. W przeciwieństwie do przegranego starcia w Carabao Cup, tym razem zagrają ze Srokami u siebie.

Newcastle to dopiero dziesiąta drużyna tabeli Premier League. Ostatnio Sroki przegrywały mecze z mocnymi drużynami. Uległy w starciu z Arsenalem (1:4) i Chelsea (2:3). Z pewnością nikt nie upatruje ich w roli faworytów tego starcia. Zwłaszcza, że Manchester City w pięciu poprzednich meczach zanotował cztery wygrane i remis (w starciu na szczycie z Liverpoolem).

Manchester City – Newcastle, historia

Zespoły te zagrają ze sobą już po raz czwarty w tym sezonie. Manchester City wygrał obie konfrontacje w Premier League. Padały takie wyniki jak 3:2 i 1:0. Newcastle wyeliminowało za to The Citizens z Pucharu Ligi, wygrywając u siebie 1:0.

Manchester City – Newcastle, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego meczu będzie Manchester City. Kurs na ich zwycięstwo wynosi ok. 1.26. Natomiast współczynnik na zwycięstwo gości oscyluje w granicach 10.5.

Manchester City – Newcastle, kto wygra

Manchester City – Newcastle, transmisja meczu

Mecz Manchester City – Newcastle zostanie rozegrany w sobotę 16 marca o 18:30 czasu polskiego. Spotkanie to zobaczymy na żywo na antenie Eleven Sports 1. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online.

