Manchester City – SSC Napoli: typy, kursy, zapowiedź (18.09.2025)

Manchester City – SSC Napoli: przewidywania

Manchester City w czwartkowy wieczór rozpoczyna zmagania w elitarnych rozgrywkach z nową pewnością siebie po przekonującej wygranej nad Manchesterem United w Premier League. Ekipa prowadzona przez Josepa Guardiolę zaprezentowała w tym starciu solidność w obronie i precyzję w ataku. The Citizens mają ponadto w swoich szeregach Erlinga Haalanda i Phila Fodena, którzy są gwarantem jakości. Choć nie można zapominać o wcześniejszych niepowodzeniach, ekipa z Etihad Stadium jest na fali wznoszącej.

SSC Napoli przystąpi natomiast do rywalizacji jako lider Serie A. Podopieczni Antonio Conte mogą pochwalić się trzema kolejnymi zwycięstwami w lidze, pokonując ostatnio Fiorentinę. Optymizm budzi także fakt, że w trzech ostatnich występach Partenopei dwukrotnie zachowali czyste konto.

Czwartkowa batalia ma wszystko, co powinno charakteryzować spotkanie na najwyższym europejskim poziomie. Atut boiska oraz szeroka ławka rezerwowych mogą przemawiać na korzyść gospodarzy. W każdym razie przedstawiciele Premier League nie mogą lekceważyć ofensywnej siły rywali, zwłaszcza że wielki powrót na stare śmieci zaliczy Kevin De Bruyne, który latem zdecydował się na zmianę klubu.

Przed startem potyczki, biorąc pod uwagę to, jak obie drużyny prezentują się w ofensywie, wydaje się, że warto rozważyć scenariusz z trafieniami z obu stron. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Manchester City – SSC Napoli: ostatnie wyniki

Gospodarze przystąpią do potyczki po zwycięstwie w derbach z Manchesterem United (3:0). Wcześniej jednak Manchester City zaliczył dwie kolejne porażki, ulegając Brighton (1:2) oraz Tottenhamowi Hotspur (0:2). W roli gospodarza w tej kampanii drużyna Josepa Guardioli odnotowała po jednej wygranej i jednej przegranej.

Z kolei zespół z Włoch w miniony weekend pokonał Fiorentinę (3:1). Tym samym Napoli utrzymało wcześniej obrany kurs zwycięstw, wygrywając także z Cagliari Calcio (1:0) oraz Sassuolo (2:0). Neapolitańczycy po raz ostatni na wyjeździe przegrali dawno temu, bo 23 lutego. Ulegli wówczas Como (1:2).

Manchester City – SSC Napoli: historia

Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od listopada 2017 roku. Wówczas górą był Manchester City (4:2). Ogólnie w czterech ostatnich potyczkach między oboma zespołami dwa razy górą byli gracze The Citizens, raz zwyciężyło Napoli i w jednej batalii miał miejsce remis.

Manchester City – SSC Napoli: kto wygra?

Manchester City – SSC Napoli: przewidywane składy

Obie ekipy przystąpią do rywalizacji osłabione. Angielska drużyna musi radzić sobie bez takich graczy jak: Mateo Kovacić, Omar Marmoush, Rayan Ait-Nouri czy Rayan Cherki. Goście nie mogą z kolei liczyć na: Romelu Lukaku, Amira Rrahmaniego i Nikitę Continiego.

Manchester City – SSC Napoli: kursy bukmacherskie

Według ekspertów bukmacherskich większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Man City kształtuje się na poziomie 1.68. Z kolei rozwiązanie na remis wyceniono i na 3.90. Najmniej prawdopodobny wariant związany jest ze zwycięstwem Napoli po kursie 5.10.

Manchester City SSC Napoli 1.68 3.90 5.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 września 2025 00:17 .

Manchester City – SSC Napoli: transmisja

Rywalizacja na Etihad Stadium z udziałem Manchesteru City i SSC Napoli odbędzie się w czwartek (18 września) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na antenie CANAL+ Extra 2, a także w internecie w usłudze streamingowej CANAL+. Wystarczy zakupić odpowiedni pakiet, czyli SuperSport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

