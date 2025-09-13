Manchester City – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (14.09.2025)

Manchester City – Manchester United, typy bukmacherskie
W niedzielę odbędzie się niezwykle interesujące spotkanie w ramach 4. kolejki Premier League. A w nim Manchester City przed własną publicznością podejmie Manchester United. Rywalizacje między tymi zespołami zawsze wzbudzały olbrzymie zainteresowanie. Jednak od kilku lat zdecydowanym faworytem tych derbów są The Citizens. Jednak wielokrotnie Czerwone Diabły wielokrotnie uprzykrzały życia odwiecznym rywalom. Nadchodzące starcie na Etihad Stadium zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Ja ostatecznie uważam, że zwycięstwo zgarnie drużyna prowadzona przez Pepa Guardiolę. Mój typ: wygrana Manchesteru City
Manchester City – Manchester United, ostatnie wyniki
Manchester City zalicza bardzo słabe wejście w nowy sezon. Drużyna Pepa Guardioli w trzech rozegranych meczach odnieśli tylko jedno zwycięstwo (4:0 z Wolverhampton Wanderers) i ponieśli aż dwie porażki (0:2 z Tottenhamem Hotspur oraz 1:2 z Brighton & Hove Albion).
Manchester United również nie może pochwalić się wynikami w tym sezonie. Czerwone Diabły rozegrali cztery mecze i odnieśli jedno zwycięstwo (3:2 z Burnley), zaliczyli jeden remis (1:1 z Fulham), a także ponieśli dwie porażki (0:1 z Arsenalem oraz po rzutach karnych z Grimsby Town w Pucharze Ligi Angielskiej).
Manchester City – Manchester United, historia
Rywalizacja Manchesteru United z Manchesterem City to jedno z najgorętszych derbowych starć w Europie. Pierwsze spotkanie obu drużyn rozegrano jeszcze w XIX wieku, a przez dekady dominacja należała do zespołu z Old Trafford. W ostatnich latach jednak to The Citizens coraz częściej przejmuje inicjatywę, co tylko podgrzewa atmosferę tych prestiżowych pojedynków. W poprzednim sezonie padły następujące wyniki: jesienią Czerwone Diabły wygrały 2:1, natomiast wiosną spotkanie zakończyło się remisem 0:0.
Wszystkie mecze Premier League w Canal Plus
W sezonie 2025/26 mecze Premier League będą transmitowane tylko przez telewizję Canal Plus, również w usłudze streamingu online. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.
Reklama
Manchester City – Manchester United, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnej rywalizacji jest Manchester City. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.77. W przypadku zwycięstwa Manchesteru United natomiast sięga nawet 4.10.
Manchester City – Manchester United, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną City
- remisem
- wygraną United
0 Votes
Manchester City – Manchester United, przewidywane składy
|1James Trafford
|5John Stones
|6Nathan Aké
|14Nico Gonzalez
|33Nico O’Reilly
|44Kalvin Phillips
|47Phil Foden
|82Rico Lewis
|3Noussair Mazraoui
|5Harry Maguire
|25Manuel Ugarte
|26Ayden Heaven
|30Benjamin Sesko
|31Senne Lammens
|33Tyler Fredricson
Manchester City – Manchester United, transmisja meczu
Spotkanie Manchester City – Manchester United będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Canal+ Extra 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online. Początek rywalizacji na Etihad Stadium już w niedzielę (14 września) o godzinie 17:30.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.