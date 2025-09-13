Manchester City – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (14.09.2025)

Manchester City - Manchester United: typy i kursy na mecz 4. kolejki rozgrywek Premier League. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji derbowej już w niedzielę (14 września) o godzinie 17:30.

Manchester City – Manchester United, typy bukmacherskie

W niedzielę odbędzie się niezwykle interesujące spotkanie w ramach 4. kolejki Premier League. A w nim Manchester City przed własną publicznością podejmie Manchester United. Rywalizacje między tymi zespołami zawsze wzbudzały olbrzymie zainteresowanie. Jednak od kilku lat zdecydowanym faworytem tych derbów są The Citizens. Jednak wielokrotnie Czerwone Diabły wielokrotnie uprzykrzały życia odwiecznym rywalom. Nadchodzące starcie na Etihad Stadium zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja ostatecznie uważam, że zwycięstwo zgarnie drużyna prowadzona przez Pepa Guardiolę. Mój typ: wygrana Manchesteru City

Manchester City – Manchester United, ostatnie wyniki

Manchester City zalicza bardzo słabe wejście w nowy sezon. Drużyna Pepa Guardioli w trzech rozegranych meczach odnieśli tylko jedno zwycięstwo (4:0 z Wolverhampton Wanderers) i ponieśli aż dwie porażki (0:2 z Tottenhamem Hotspur oraz 1:2 z Brighton & Hove Albion).

Manchester United również nie może pochwalić się wynikami w tym sezonie. Czerwone Diabły rozegrali cztery mecze i odnieśli jedno zwycięstwo (3:2 z Burnley), zaliczyli jeden remis (1:1 z Fulham), a także ponieśli dwie porażki (0:1 z Arsenalem oraz po rzutach karnych z Grimsby Town w Pucharze Ligi Angielskiej).

Manchester City – Manchester United, historia

Rywalizacja Manchesteru United z Manchesterem City to jedno z najgorętszych derbowych starć w Europie. Pierwsze spotkanie obu drużyn rozegrano jeszcze w XIX wieku, a przez dekady dominacja należała do zespołu z Old Trafford. W ostatnich latach jednak to The Citizens coraz częściej przejmuje inicjatywę, co tylko podgrzewa atmosferę tych prestiżowych pojedynków. W poprzednim sezonie padły następujące wyniki: jesienią Czerwone Diabły wygrały 2:1, natomiast wiosną spotkanie zakończyło się remisem 0:0.

Manchester City – Manchester United, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnej rywalizacji jest Manchester City. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.77. W przypadku zwycięstwa Manchesteru United natomiast sięga nawet 4.10.

Manchester City Manchester United 1.77 3.90 4.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 września 2025 13:59 .

Manchester City – Manchester United, kto wygra?

Manchester City – Manchester United, przewidywane składy

Manchester City Pep Guardiola Manchester United Rúben Amorim Manchester City Pep Guardiola 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 25 Donnarumma 27 Nunes 45 Khusanov 3 Dias 24 Gvardiol 20 Silva 16 Rodri 4 Reijnders 52 Bobb 9 Haaland 11 Doku 11 Zirkzee 19 Mbeumo 8 Fernandes 13 Dorgu 37 Mainoo 18 Casemiro 16 Diallo 23 Shaw 4 Ligt 15 Yoro 1 Bayindir 25 Donnarumma 27 Nunes 45 Khusanov 3 Dias 24 Gvardiol 20 Silva 16 Rodri 4 Reijnders 52 Bobb 9 Haaland 11 Doku 11 Zirkzee 19 Mbeumo 8 Fernandes 13 Dorgu 37 Mainoo 18 Casemiro 16 Diallo 23 Shaw 4 Ligt 15 Yoro 1 Bayindir 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Manchester United Rúben Amorim Rezerwowi 1 James Trafford 5 John Stones 6 Nathan Aké 14 Nico Gonzalez 33 Nico O’Reilly 44 Kalvin Phillips 47 Phil Foden 82 Rico Lewis 3 Noussair Mazraoui 5 Harry Maguire 25 Manuel Ugarte 26 Ayden Heaven 30 Benjamin Sesko 31 Senne Lammens 33 Tyler Fredricson

Manchester City – Manchester United, transmisja meczu

Spotkanie Manchester City – Manchester United będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Canal+ Extra 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online. Początek rywalizacji na Etihad Stadium już w niedzielę (14 września) o godzinie 17:30.

