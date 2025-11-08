Manchester City – Liverpool FC: typy, kursy, zapowiedź (09.11.2025)

16:18, 8. listopada 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Manchester City - Liverpool: typy i kursy na najciekawszy mecz 11. serii gier angielskiej Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź hitu kolejki.

Manchester City – Liverpool: typy bukmacherskie

W 11. kolejce Premier League do niedzieli przyjedzie nam czekać na absolutny hit tej serii gier. O ligowe punkty na Anfield rywalizować będą kluby, które zdominowały angielską elitę w ostatniej dekadzie. Manchester City i Liverpool sąsiadują ze sobą w ligowej tabeli. Żadna z tych drużyn nie plasuje jednak fotelu lidera rozgrywek, jak to można było zakładać przed startem sezonu. Obie ekipy muszą gonić Arsenal, a porażka w tym prestiżowym starciu może srogo kosztować. Jak zakończy się ten mecz? Mój typ: obie drużyny strzela – TAK.

Manchester City – Liverpool: ostatnie wyniki

Zawodnicy Pepa Guardioli w pięciu ostatnich meczach otarli się o doskonałość, której wymaga ich szkoleniowiec. Manchester City nie zdołali wygrać wyłącznie potyczki z Aston Villą, w której ulegli rywalowi z Birmingham 0:1. Później było już lepiej, ponieważ Obywatele zaliczyli komplet punktów przeciwko Bournemouth (3:1). Manchester City ograł też wysoko Borussię Dortmund w czwartej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów (4:1).

Gracze Arne Slota popadli w tym sezonie w potężny kryzys, który skutkował serią przegranych meczów i to nie tylko w Premier League. Można się już jednak powoli zastanawiać nad tym, czy aby najgorsze nie jest już za Liverpoolem. Pewnym przełamaniem było pokonanie Aston Villi 2:0. The Reds zdali też prestiżowy sprawdzian na arenie międzynarodowej. Do Liverpoolu przybył bowiem Real Madryt, który do stolicy Hiszpanii wrócił bez punktów po porażce 0:1.

Manchester City – Liverpool: historia

W minionym sezonie kluby te grały ze sobą dwukrotnie. Pierwsza potyczka odbyła się na Anfield, gdzie Liverpool zwyciężył 2:0. Manchester City liczył, że zrewanżuje się przed własną publicznością, ale marzenie to nie spełniło się. The Reds triumfowali bowiem także na obiekcie rywala (2:0), pokonując go tym samym dwukrotnie.

Manchester City – Liverpool: kursy bukmacherskie

Różnica w kursach bukmacherów jest zauważalna i odzwierciedla formę drużyn w ostatnich tygodniach. Wygraną Manchesteru City można obstawić po kursie 1.90, podczas gdy sukces Liverpoolu wyceniono współczynnikiem między 3.42 a 3.75. Kurs na zdarzenie podział punktów w Manchesterze wynosi około 3.90.

Manchester City – Liverpool: kto wygra?

Manchester City – Liverpool: przewidywane składy

Manchester City – Liverpool: transmisja meczu

Mecz Manchester City – Liverpool odbędzie się w niedzielę (9 listopada) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

