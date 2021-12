Pressfocus Na zdjęciu: Leicester City - Manchester City

Manchester City i Leicester City w niedzielne popołudnie zmierzą się ze sobą już trzeci raz w tym sezonie. Oba kluby wygrały po jednym meczu, więc na Etihad Stadium powinno być ciekawie. Zachęcamy do zapoznania się z naszą zapowiedzią, w której znajdziecie między innymi aktualne kursy bukmacherów, informacje o transmisji telewizyjnej oraz wiele więcej.

Manchester City – Leicester City, typy i przewidywania

Niekwestionowanym faworytem niedzielnej batalii jest Manchester City. Świadczą o tym kursy bukmacherów, którzy za każdą postawioną złotówkę na Leicester oferują kilkanaście razy większą wygraną pieniężną. To może okazać się mylne, ponieważ Lisy potrafią sprawić Obywatelom niemałe problemy. Udowodniły to w tegorocznym meczu o Tarczę Wspólnoty. Wówczas zawodnicy Brendana Rodgera byli jednak w lepszej formie.

Spodziewamy się, że Manchester City będzie miał powody do radości w Boxing Day i sięgnie po pełną pulę. Uważamy jednak, że na Etihad Stadium nie będzie gradu goli. W 9 z 15 ostatnich meczów Obywateli, padło mniej niż 3,5 bramki. Taki też jest nasz typ na potyczkę z Leicester.

Manchester City – Leicester City, ostatnie wyniki

Od dawna wiadomo, że Premier League to rozgrywki, w których Manchester City czuje się kapitalnie. Mistrzowie Anglii chcą obronić tytuł i mają na to szansę. Obywatele mogą pochwalić się serią ośmiu zwycięstw z rzędu w lidze. Zawodnicy Pepa Guardioli ostatnio mieli sprzyjający terminarz, co wykorzystali znakomicie. W trzech poprzednich spotkaniach strzelili bowiem aż 12 goli, a nie stracili żadnego.

W nienajlepszych nastrojach są piłkarze Leicester, którzy mogli, a nawet powinni awansować do półfinału Pucharu Ligi Angielskiej. Lisy prowadziły bowiem 3:1 z Liverpoolem, ale ostatecznie wypuściły zwycięstwo i przegrały po serii rzutów karnych. Wcześniej również nie było najlepiej. Na King Power Stadium wciąż mają w pamięci, że wiosną muszą zadowolić się grą tylko w Lidze Konferencji Europy. Ponadto zespół Brendana Rodgera nie zdołał pokonać Southampton i Aston Villi. Na pocieszenie okazał się lepszy od Newcastle.

Manchester City – Leicester City, historia

Kluby te grały ze sobą 72 razy. W rywalizacji tej korzystniejszy bilans ma Manchester City, który na swoją korzyść rozstrzygnął 34 pojedynki. Leicester triumfowało 21-krotnie. 17 razy zdarzył się remis.

W sezonie 2021/2022 odbyły się już dwie konfrontacje między ekipami z Manchesteru i City. Pierwszą z nich w meczu o Tarczę Wspólnoty, wygrały Lisy. Obywatele zrewanżowali się zaś w Premier League.

Manchester City – Leicester City, kursy bukmacherów

Manchester City – Leicester City, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w niedzielę 26 grudnia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 36-letni Chris Kavanagh. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 16:00. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzi Canal+ Sport 2.

