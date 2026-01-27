PressFocus Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Manchester City – Galatasaray: typy bukmacherskie

W 8. kolejce Ligi Mistrzów zagrają ze sobą zespoły, które po meczu mogą mieć tyle samo zdobytych punktów. Na ten moment Manchester City i Galatasaray mają odmienne cele na najbliższą przyszłość. Anglicy nie porzucili nadziei na uzyskanie bezpośredniego awansu do 1/8 finału. Z kolei Turcy nie są nawet pewni, czy zagrają ostatecznie w 1/16 finału. Środowy pojedynek może zmienić wiele w tej kwestii. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Manchester City – Galatasaray: ostatnie wyniki

Manchester City ma za sobą udany weekend. Piłkarze Pepa Guardioli poradzili sobie przed własną publicznością z Wolverhampton Wanderers. Wygrana 2:0 może nie imponuje jakoś szczególnie, ale była niezwykle potrzebna. Obywatele wcześniej doznali bowiem dwóch porażek z rzędu, w tym w derbach Manchesteru.

Z wygranej kilka dni temu cieszyło się także Galatasaray. Również w ich przypadku nie był to specjalnie prestiżowy triumf. Zespół ze Stambułu pokonał ostatni w tabeli Karagumruk 3:1. Dla lidera tureckiej ekstraklasy było to już czternaste zwycięstwo w tym sezonie. Przewaga nad wiceliderem Fenerbahce, to jednak zaledwie trzy oczka.

Manchester City – Galatasaray: historia

Kluby te nie grały ze sobą ani razu, więc ich środowa potyczka będzie pierwszą w historii.

Manchester City – Galatasaray: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy ustalili kurs na wygraną Manchesteru City na poziomie 1.22. Pokonanie faworyta będzie wymagało wiele od zawodników Galatasaray. Współczynnik na ich sukces to nawet 11.50. Remis możesz zagrać po kursie między 6.60 a 7.60.

Manchester City – Galatasaray: kto wygra?

Manchester City – Galatasaray: przewidywane składy

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Ake, O’Reilly; Cherki, Foden, Lewis, Silva, Doku; Haaland

Galatasaray: Cakir; Sallai, Bardakci, Sanchez, Jakobs; Lemina, Torreira; Sane, Gundogan, Yilmaz; Osimhen

Manchester City – Galatasaray: transmisja meczu

Mecz Manchester City – Galatasaray odbędzie się w środę (28 stycznia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 6. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

