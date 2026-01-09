Manchester City – Exeter City: typy, kursy, zapowiedź (10.01.2026)

Manchester City – Exeter City: typy bukmacherskie
W 1/32 finału Pucharu Anglii dojdzie do rywalizacji giganta Premier League ze średniakiem League One. Dla takich historii stworzono rozgrywki pucharowe. Manchester City to pretendent do końcowego triumfu w tym turnieju. Z kolei Exeter City wybierając się na Etihad Stadium, doświadczy przygody życia. Pep Guardiola zapewne zdecyduje się na mocno eksperymentalny skład personalny, co może skutkować brakiem wielu trafień. Mój typ: poniżej 3,5 bramki.
Manchester City – Exeter City: ostatnie wyniki
Manchester City rozegrał w 2026 roku trzy spotkania. W dwóch przypadkach Obywatele pełnili rolę gospodarza. To nie wpłynęło jednak zbytnio na wynik końcowy. Gracze Pepa Guardioli podzielili się punktami z hitowym meczu z Chelsea. Remis zdarzył się jednak też w potyczkach z Sunderlandem i Brighton, gdy Manchester City był wyraźnym faworytem.
Exeter City plasuje się w okolicy środka tabeli League One, czyli trzeciego poziomu rozgrywkowego w Anglii. Drużynie bliżej jednak do strefy spadkowej, niż strefy baraży o awans. Do czołówki brakuje im dziewięć oczek, z kolei ich przewaga nad zespołami spadającymi z ligi, to raptem trzy punkty. W minionej kolejce Exeter City zremisowało 2:2 z czwartym w tabeli, Huddersfield.
Manchester City – Exeter City: historia
Kluby te nie grały ze sobą dotychczas ani razu. Ich sobotni mecz będzie zatem pierwszym w historii.
Manchester City – Exeter City: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy rozpatrują wygraną Manchesteru City w kategoriach oczywistości, stąd kurs 1.06. Zwycięstwo Exeter City byłoby absolutną sensacją, która została wyceniona współczynnikiem 20.00.
Manchester City – Exeter City: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Manchesteru City 100%
- Wygrana Exeter City 0%
2+ Votes
Manchester City – Exeter City: przewidywane składy
Manchester City: Trafford; Lewis, Mfuni, Alleyne, Naylor; Gray, J. Heskey; McAidoo, Cherki, R. Heskey; Mukasa
Exeter City: Whitworth; Sweeney, Fitzwater, Turns; Niskanen, Doyle-Hayes, Brierley, McMillan; Cole, Aitchison; Wareham
Manchester City – Exeter City: transmisja meczu
Mecz Manchester City – Exeter City odbędzie się w sobotę (10 stycznia) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna wyłącznie online, na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz aplikacji TVP Sport.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.