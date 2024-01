fot. Imago/PA Images Na zdjęciu: Kevin De Bruyne i Erling Haaland

Man City – Burnley, typy i przewidywania

Manchester City zażegnał już kryzys, który zdarzył się na przełomie listopada i grudnia. Seria słabszych wyników sprawiła natomiast, że Obywatele stracili fotel lidera, a o odzyskanie go muszą się mocno postarać. Ekipa Pepa Guardioli nie może dopuścić się w najbliższym czasie kolejnych wpadek, jeśli chce maksymalnie zbliżyć się do Liverpoolu.

Nieobecność Erlinga Haalanda nie wpłynęła negatywnie na grę Manchesteru City w ofensywie. Na konferencji prasowej Guardiola zapowiedział powrót do gry Norwega. Starcie z Burnley rozpocznie natomiast najprawdopodobniej na ławce rezerwowych. Obywatele nie powinni mieć żadnego problemu z ograniem pogrążonego w kryzysie i zmierzającego do Championship beniaminka. Mój typ – powyżej 3,5 gola.

Man City – Burnley, ostatnie wyniki

Manchester City notuje serię siedmiu kolejnych zwycięstw. Po triumfie na Klubowych Mistrzostwach Świata Obywatele świetnie radzą sobie także na krajowym podwórku. Kilka dni temu ograli Tottenham i awansowali do 1/8 finału Pucharu Anglii. Wcześniej rozprawili się w Premier League z Newcastle United, które poważnie postawiło się mistrzom Anglii. Na finiszu zwycięstwo zapewnił natomiast 20-letni Oscar Bobb.

Burnley po raz ostatni świętowało wygraną jeszcze w grudniu. Beniaminek ograł bowiem wówczas w lidze Fulham 2-0. Później nadarzyły się trzy kolejne porażki – z Liverpoolem (0-2), Aston Villą (2-3) oraz Tottenhamem (0-1). Nieco ponad dwa tygodnie temu Burnley podzieliło się punktami w rywalizacji z innym beniaminkiem, Luton Town (1-1).

Man City – Burnley, historia

Po raz ostatni Burnley świętowało zwycięstwo nad Manchesterem City w 2015 roku. Od tego czasu Obywatele są bezkonkurencyjni i wygrywają każde kolejne spotkanie przeciwko tej drużynie. Obie ekipy zmierzyły się już ze sobą w ramach 1. kolejki tego sezonu Premier League. Na Turf Moor mistrzowie Anglii nie pozostawili złudzeń, ogrywając beniaminka aż 3-0.

Man City – Burnley, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem środowego spotkania jest Manchester City. Kurs na jego zwycięstwo wynosi najczęściej 1.12. W przypadku ewentualnej wygranej Burnley jest to nawet aż 22.00. Bukmacherzy traktują taki rezultat jako gigantyczną sensację. Kursy na remis wahają się między 9.70 a 10.80. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Podczas rejestracji wystarczy podać kod GOAL. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 1660 zł.

Man City – Burnley, przewidywane składy

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Ake, Gvardiol, Rodri, Silva, De Bruyne, Foden, Doku, Alvarez

Burnley: Trafford, Vitinho, O’Shea, Al Dakhil, Ekdal, Gudmundsen, Brownhill, Cullen, Odobert, Foster, Amdouni

Man City – Burnley, kto wygra?

Man City – Burnley, transmisja meczu

Środowy mecz 22. kolejki Premier League pomiędzy Manchesterem City a Burnley rozpocznie się o godzinie 20:30. Transmisja tej rywalizacji będzie dostępna w polskiej telewizji na antenie CANAL+ Sport oraz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

