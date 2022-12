PressFocus Na zdjęciu: Diogo Dalot

Manchester United – Nottingham Forest: typy i kursy na mecz Premier League. „Czerwone Diabły” w 17. serii gier angielskiej ekstraklasy zmierzą się z beniaminkiem. Manchester United zgodnie z przewidywaniami pokona Nottingham Forest? Początek spotkania w najbliższy wtorek o godzinie 21:00.

Manchester United – Nottingham Forest, typy i przewidywania

„Czerwone Diabły” wracają do gry po przerwie spowodowanej mistrzostwami świata w Katarze, by walczyć o zapewnienie sobie udziału w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Podopieczni Erika ten Haga przed tą serią gier zajmują piąte miejsce w ligowej tabeli, a w najbliższej kolejce Premier League podejmą u siebie drużynę beniaminka z West Bridgford – Nottingham Forest. „Red Devils” są zdecydowanym faworytem starcia na Old Trafford, choć wszystko może się zdarzyć, biorąc pod uwagę obecną sytuację zespołu „Tricky Trees” (strefa spadkowa) i chęć jej odwrócenia.

Manchester United zremisował 1. połowę w 6 z ostatnich 10 meczów na własnym stadionie. Podobnie będzie we wtorek? Nasz typ: pierwsza połowa – remis.

Manchester United – Nottingham Forest, sytuacja kadrowa

W zespole „Czerwonych Diabłów” najprawdopodobniej zabraknie Lisandro Martineza, Jadona Sancho oraz Axela Tuanzebe. Gorzej to wygląda w obozie beniaminka, gdzie z urazami zmagają się Cheikhou Kouyate, Moussa Niakhate, Giulian Biancone, Omar Richards i Dean Henderson.

Manchester United – Nottingham Forest, ostatnie wyniki

W poprzednim spotkaniu w ramach Premier League piłkarze Manchesteru United wygrali z Fulham (2:1). Kilka dni temu ekipa prowadzona przez Erika ten Haga w EFL Cup mierzyła się z Burnley i pokonała swojego przeciwnika (2:0). Gorzej „Czerwonym Diabłom” szło w ostatnich sparingach, kiedy to na początku grudnia ulegli dwóm drużynom z Hiszpanii – Betisowi (0:1) oraz Cadizowi (2:4).

Jeśli chodzi o Nottingham Forest, to ekipa beniaminka także może pochwalić się zwycięstwem w poprzedniej serii gier angielskiej ekstraklasy – wygrała 1:0 z Crystal Palace. W rozgrywanym niedawno spotkaniu 1/8 finału EFL Cup podopieczni Steve’a Coopera poradzili sobie z Blackburn Rovers (4:1), a w meczach towarzyskich zwyciężyli nad Valencią (2:1) i ponieśli trzy porażki – z Olympiakosem Pireus (0:1), Atromitosem Ateny (2:3) oraz Stoke City (1:2).

Manchester United – Nottingham Forest, historia

Manchester United wyraźnie nie leży Nottingham Forest. Z pięciu ostatnich spotkań pomiędzy tymi zespołami wszystkie wygrał zespół „Red Devils”. Po raz ostatni do pojedynku Manchesteru United z Nottingham Forest doszło w 1999 roku i wówczas „Czerwone Diabyły” pokonały swojego rywala aż 8:1.

Manchester United – Nottingham Forest, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem wtorkowego meczu na Old Trafford są gospodarze. Kurs na wygraną Manchesteru United wynosi mniej więcej 1.30, a typ na zwycięstwo Nottingham Forest to około 9.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 5.30. Jeżeli macie zamiar postawić zakład na ten pojedynek, to warto skorzystać z bonusu od depozytu – 200% do 300 zł – który znajdziecie w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Manchester United – Nottingham Forest, przewidywane składy

Man United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Rashford; Martial.

Nottingham: Hennessey; Williams, Worrall, Boly, Lodi; Yates, Kouyate, Freuler; Johnson, Awoniyi, Lingard.

Manchester United – Nottingham Forest, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Old Trafford we wtorek 27 grudnia o godzinie 21:00.

