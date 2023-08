Luton - West Ham: typy, kursy, zapowiedź. W pierwszym meczu 4. kolejki Premier League Luton Town podejmie przed własną publicznością West Ham United. Dla gospodarzy będzie to wielkie święto, ponieważ angielska ekstraklasa po wielu latach przerwy znów wraca na Kenilworth Road. Początek meczu o godzinie 21:00.

Luton Town – West Ham United, typy i przewidywania

Za Luton Town nic nie przemawia w tym pojedynku. Gospodarze przegrali dwa pierwsze mecze sezonu tracąc łącznie siedem goli. West Ham z kolei pokazuje się ze znakomitej strony ogrywając Brighton i Chelsea. Strata punktów w piątkowym pojedynku będzie zatem co najmniej niespodzianką. Ponadto patrząc na defensywną formę Luton możemy spodziewać się zwycięstwa różnicą kilku goli. Nasz typ: bramki powyżej 3,5 – TAK.

Luton Town – West Ham United, ostatnie wyniki

Luton we wtorek mierzyło się z Gillingham w meczu 1/32 EFL Cup, a mecz zakończył się ich wygraną 3:2. W Premier League Luton na starcie sezonu zaliczył dwie porażki z rzędu z Chelsea 0:3 oraz z Brighton 1:4. Starcie z Burnley zostało przełożone na inny termin. Znacznie lepiej radzi sobie West Ham, który po remisie na inaugurację kampanii z Bournemouth odniósł dwa kolejne zwycięstwa z Chelsea oraz Brighton i jest wiceliderem tabeli.

Luton Town – West Ham United, historia

Luton zmierzył się z West Ham w lipcu 2022 roku w meczu towarzyskim, który zakończył się remisem 1:1. W meczu o stawkę ostatni raz oba zespoły zagrały między sobą w 1993 roku i był to pojedynek o mistrzostwo Championship. Starcie zakończyło się wygraną Luton 2:0.

Luton Town – West Ham United, kursy bukmacherskie

Luton nie jest faworytem tego pojedynku, a kursy na ich zwycięstwo są dość wysokie i oscylują wokół 4,60. Dla porównania typy na wygraną West Ham wynoszą około 1,80.

Luton Town – West Ham United, kto wygra

Luton Town – West Ham United, przewidywane składy

Luton (Przewidywany skład) 3-5-2 West Ham (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Luton (Przewidywany skład) 3-5-2 West Ham (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy Rob Edwards David Moyes Rezerwowi 5 Mads Juel Andersen

7 Chiedozie Ogbene

8 Luke Berry

10 Cauley Woodrow

17 Pelly Ruddock Mpanzu

19 Dion Pereira

23 Tim Krul

38 Joe Johnson

45 Alfie Doughty Lukasz Fabianski 1

Benjamin Johnson 2

Aaron Cresswell 3

Pablo Fornals 8

Maxwel Cornet 17

Danny Ings 18

Angelo Ogbonna 21

Thilo Kehrer 24

Luton Town - West Ham United, transmisja meczu

Spotkanie 4. kolejki Premier League pomiędzy Luton i West Ham nie będzie dostępne w polskiej telewizji. Transmisja z tego pojedynku będzie dostępna jedynie online na platformie Viaplay. Wcześniej należy jednak wykupić odpowiedni abonament.

