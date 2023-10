IMAGO Na zdjęciu: Issa Kabore

Luton Town – Burnley FC, typy i przewidywania

Nie spodziewamy się wybitnego widowiska piłkarskiego po wtorkowej konfrontacji beniaminków Premier League. Dla Luton i Burnley będzie to jednak arcyważny mecz, ponieważ kluby te walczą o pozostanie w angielskiej elicie, mimo wczesnego etapu sezonu. Naszym zdaniem dojdzie do podziału punktów.

Luton Town – Burnley FC, ostatnie wyniki

Miniona kolejka Premier League była przełomowa dla Luton. Zespół ten zwyciężył po raz pierwszy w sezonie 2023/2024. Wygraną zakończył się mecz z Evertonem (2:1), który umożliwił drużynie wydostanie się ze strefy spadkowej.

Na miejscu spadkowym plasuje się zaś Burnley. Vincent Kompany i spółka w bieżącej kampanii nie zaznali jeszcze smaku zwycięstwa. Na swoim koncie mają zaledwie jeden zdobyty punkt.

Luton Town – Burnley FC, historia

Kluby te rywalizowały ze sobą w poprzednim sezonie na poziomie Championship. Burnley zremisowało u siebie z Luton, ale na wyjeździe wygrało 1:0.

Luton Town – Burnley FC, kursy bukmacherskie

Delikatnym faworytem wtorkowego meczu będzie Burnley. Kurs na zwycięstwo gości wynosi najczęściej 2.65. W przypadku ewentualnej wygranej Luton jest to 2.80. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Luton Town – Burnley FC, przewidywane składy

Luton (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Burnley (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Luton (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Burnley (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy ▼ Rob Edwards Vincent Kompany Rezerwowi ▼ 5 Mads Juel Andersen

8 Luke Berry

10 Cauley Woodrow

11 Elijah Adebayo

14 Tahith Chong

15 Teden Mengi

23 Tim Krul

26 Ryan Giles

38 Joe Johnson Dara O'Shea 2

Jack Cork 4

Jay Rodriguez 9

Anass Zaroury 19

Vitinho 22

Mike Trésor Ndayishimiye 31

Jacob Bruun Larsen 34

Wilson Odobert 47

Luton Town - Burnley FC, kto wygra?

Luton Town - Burnley FC, transmisja meczu

Zaległy wtorkowy mecz 2. kolejki Premier League między Luton i Burnley rozpocznie się o godzinie 20:30. Tę rywalizację można śledzić w platformie streamingowej Viaplay.

