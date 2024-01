Luton Town – Brighton: typy, kursy, zapowiedź (30.01.2024)

IMAGO / David Horn Na zdjęciu: Piłkarze Luton Town

Luton Town – Brighton: przewidywania

We wtorkowy wieczór do gry wraca Premier League. Jednym ze spotkań będzie mecz Luton Town z Brighton and Hove Albion. Oba zespoły znajdują się na zupełnie innych biegunach ligowej rzeczywistości, ale z pewnością żaden nie będzie chciał odpuścić. Gospodarze dzięki lepszej grze w ostatnim czasie są blisko wydostania ze strefy spadkowej, zaś goście są za plecami tzw. wielkiej szóstki. Niemniej w tym spotkaniu spodziewam się sporej liczby goli. Mój typ na to spotkanie: BTTS.

Luton Town – Brighton: ostatnie mecze

Ekipa z Londynu w ostatnich pięciu meczach ligowych zdobyła siedem punktów. Beniaminek wygrał z Newcastle United oraz Sheffield. Poza tym w ostatnim meczu w Premier League podzielili się oni punktami z Burnley, wówczas padł wynik 1:1. W meczach Pucharu Ligi Angielskiej udało się najpierw pokonać Bolton, a ostatnio Everton. Z kolei Brighton w analogicznym okresie czasu zainkasowało sześć oczek. Jedyna wygrana to rywalizacja z Tottenhamem i wynik 4:2.

Luton Town – Brighton: historia

Historia rywalizacji obu tych ekip nie jest jakoś szczególnie rozbudowana. Poprzednie spotkanie miało miejsce w sierpniu poprzedniego roku. Wówczas padł rezultat 4:1 dla ekipy Jakuba Modera. Z kolei ostatnie zwycięstwo Luton to rok rok 2009 i wynik 2:1.

Luton Town – Brighton: kursy bukmacherskie

Luton Town – Brighton: kto wygra?

Luton Town – Brighton: przewidywane składy

Luton Rob Edwards 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Brighton Roberto De Zerbi Rezerwowi ▼ 8 Luke Berry 9 Carlton Morris 10 Cauley Woodrow 14 Tahith Chong 16 Reece Burke 17 Pelly Ruddock Mpanzu 18 Jordan Clark 23 Tim Krul 26 Ryan Giles 1 Bart Verbruggen 2 Tariq Lamptey 3 Igor 5 Lewis Dunk 14 Adam Lallana 15 Jakub Moder 20 Carlos Baleba 28 Evan Ferguson 47 Benicio Boaitey

Luton Town – Brighton: transmisja

Początek meczu już we wtorek 30 stycznia 2024 roku. Transmisja tego spotkania dostępna będzie o godzinie 20:45 na antenie platformy Viaplay.