Luksemburg – Niemcy: typy, kursy, zapowiedź (14.11.2025)

Luksemburg – Niemcy: typy bukmacherskie
Reprezentacja Niemiec w piątkowy wieczór zmierzy się na wyjeździe z Luksemburgiem w eliminacjach mistrzostw świata 2026, które odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku. Dwa zwycięstwa dzielą drużynę Juliana Nagelsmanna od zapewnienia sobie biletu na przyszłoroczny mundial.
Po falstarcie na początku eliminacji nasi zachodni sąsiedzi szybko odzyskali właściwy rytm. Niemcy wygrali trzy kolejne spotkania i objęli prowadzenie w grupie A. Mają tyle samo punktów co Słowacja, lecz mogą pochwalić się lepszym bilansem bramkowym. Z kolei Luksemburg przeżywa trudny czas. Ekipa Jeffa Strassera nie zdobyła jeszcze ani jednego punktu, a seria bez zwycięstwa trwa już siedem meczów. Niedawno spadła na 97. miejsce w rankingu FIFA i w końcówce kwalifikacji grają już wyłącznie o honor.
Patrząc na formę Niemców i słabość rywala, trudno spodziewać się niespodzianki. Niemcy powinni zdominować spotkanie od pierwszych minut i sięgnąć po pewne zwycięstwo. Uważam że goście urządzą sobie strzelecki festiwal w Luksemburgu. Mój typ: liczba goli – powyżej 3.5.
Luksemburg – Niemcy: ostatnie wyniki
Piłkarze z Luksemburga w trwających eliminacjach MŚ nie mają powodów do radości. Przegrali kolejno z Irlandią Północną (1:3), Słowacją (0:1), Niemcami (0:4) oraz ponownie ze Słowacją (0:2) w Trnawie. Jedynym zawodnikiem, który zdołał wpisać się na listę strzelców, był Aiman Dardari – pomocnik na co dzień występujący w barwach FC Augsburg.
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja niemieckiej kadry, która z dorobkiem dziewięciu punktów jest liderem grupy i jest bardzo blisko bezpośredniego awansu na mundial. Zawodnicy Nagelsmanna rozpoczęli eliminacje od rozczarowującej porażki w Bratysławie ze Słowacją (0:2). W kolejnych spotkaniach pokonali Irlandię Północną (3:1), Luksemburg (4:0) oraz Irlandię Północną (1:0) w Belfaście. Zwycięskiego gola w ostatnim meczu zdobył Nick Woltemade, który latem przeniósł się do Newcastle United.
Luksemburg – Niemcy: historia
W dotychczasowych spotkaniach między Niemcami a Luksemburgiem, to czterokrotni mistrzowie świata wygrali wszystkie pięć meczów. W październikowym starciu rozegranym na PreZero Arenie w Sinsheim zespół Nagelsmanna pewnie pokonał rywala (4:0). Bohaterem tamtego spotkania był Joshua Kimmich, który zdobył dwie bramki. Na listę strzelców wpisali się również David Raum oraz Serge Gnabry. Obie reprezentacje mierzyły się wcześniej także w eliminacjach do Euro 1992. Wówczas Niemcy również nie dali szans Luksemburgowi, wygrywając (3:2) i (4:0).
Luksemburg – Niemcy: kursy bukmacherskie
W ofercie bukmachera zdecydowanym faworytem spotkania rozgrywanego w Luksemburgu są gracze reprezentacji Niemiec. Kurs na zwycięstwo 4-krotnych mistrzów Niemiec wynosi około 1.06. Z kolei triumf gospodarzy została ustalona na poziomie mniej więcej 27.00, a remis to kurs około 9.90.
Luksemburg – Niemcy: przewidywane składy
|5Alessio Curci
|6Tomás Moreira Cruz
|7Kenan Avdusinovic
|12Tiago Pereira Cardoso
|14Eric Veiga
|15Olivier Thill
|17Vahid Selimovic
|20Eldin Dzogovic
|21Sebastien Thill
|22Marvin Martins
|23Lucas Fox
|7Ridle Baku
|10Assan Ouédraogo
|12Alexander Nubel
|13Felix Nmecha
|16Said El Mala
|18Nathaniel Brown
|19Jonathan Burkardt
|21Finn Dahmen
|23Jamie Leweling
|24Kevin Schade
|25Noah Atubolu
Luksemburg – Niemcy: transmisja meczu
Mecz Luksemburg – Niemcy w ramach eliminacji mistrzostw świata zostanie rozegrany w piątek, 14 listopada, o godzinie 20:45. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Polsat Sport Premium 1 i serwisie Polsat Box Go.
