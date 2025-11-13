Luksemburg – Niemcy: typy, kursy, zapowiedź (14.11.2025)

17:34, 13. listopada 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Luksemburg - Niemcy to spotkanie eliminacji mistrzostw świata, które odbędzie się w piątek (14 listopada) o godz. 20:45. Piłkarze Juliana Nagelsmanna chcą wykonać kolejny krok w kierunku awansu na mundial.

Joshua Kimmich
Obserwuj nas w
Moritz Müller / Alamy Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Luksemburg – Niemcy: typy bukmacherskie

Reprezentacja Niemiec w piątkowy wieczór zmierzy się na wyjeździe z Luksemburgiem w eliminacjach mistrzostw świata 2026, które odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku. Dwa zwycięstwa dzielą drużynę Juliana Nagelsmanna od zapewnienia sobie biletu na przyszłoroczny mundial.

Po falstarcie na początku eliminacji nasi zachodni sąsiedzi szybko odzyskali właściwy rytm. Niemcy wygrali trzy kolejne spotkania i objęli prowadzenie w grupie A. Mają tyle samo punktów co Słowacja, lecz mogą pochwalić się lepszym bilansem bramkowym. Z kolei Luksemburg przeżywa trudny czas. Ekipa Jeffa Strassera nie zdobyła jeszcze ani jednego punktu, a seria bez zwycięstwa trwa już siedem meczów. Niedawno spadła na 97. miejsce w rankingu FIFA i w końcówce kwalifikacji grają już wyłącznie o honor.

Patrząc na formę Niemców i słabość rywala, trudno spodziewać się niespodzianki. Niemcy powinni zdominować spotkanie od pierwszych minut i sięgnąć po pewne zwycięstwo. Uważam że goście urządzą sobie strzelecki festiwal w Luksemburgu. Mój typ: liczba goli – powyżej 3.5.

Paweł Wątorski
Paweł
STS
1.80
Liczba goli – powyżej 3.5
Zagraj w STS!
*Kursy z 13.11.2025 17⁚28 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Luksemburg – Niemcy: ostatnie wyniki

Piłkarze z Luksemburga w trwających eliminacjach MŚ nie mają powodów do radości. Przegrali kolejno z Irlandią Północną (1:3), Słowacją (0:1), Niemcami (0:4) oraz ponownie ze Słowacją (0:2) w Trnawie. Jedynym zawodnikiem, który zdołał wpisać się na listę strzelców, był Aiman Dardari – pomocnik na co dzień występujący w barwach FC Augsburg.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja niemieckiej kadry, która z dorobkiem dziewięciu punktów jest liderem grupy i jest bardzo blisko bezpośredniego awansu na mundial. Zawodnicy Nagelsmanna rozpoczęli eliminacje od rozczarowującej porażki w Bratysławie ze Słowacją (0:2). W kolejnych spotkaniach pokonali Irlandię Północną (3:1), Luksemburg (4:0) oraz Irlandię Północną (1:0) w Belfaście. Zwycięskiego gola w ostatnim meczu zdobył Nick Woltemade, który latem przeniósł się do Newcastle United.

Luksemburg – Niemcy: historia

W dotychczasowych spotkaniach między Niemcami a Luksemburgiem, to czterokrotni mistrzowie świata wygrali wszystkie pięć meczów. W październikowym starciu rozegranym na PreZero Arenie w Sinsheim zespół Nagelsmanna pewnie pokonał rywala (4:0). Bohaterem tamtego spotkania był Joshua Kimmich, który zdobył dwie bramki. Na listę strzelców wpisali się również David Raum oraz Serge Gnabry. Obie reprezentacje mierzyły się wcześniej także w eliminacjach do Euro 1992. Wówczas Niemcy również nie dali szans Luksemburgowi, wygrywając (3:2) i (4:0).

Luksemburg – Niemcy: kursy bukmacherskie

W ofercie bukmachera zdecydowanym faworytem spotkania rozgrywanego w Luksemburgu są gracze reprezentacji Niemiec. Kurs na zwycięstwo 4-krotnych mistrzów Niemiec wynosi około 1.06. Z kolei triumf gospodarzy została ustalona na poziomie mniej więcej 27.00, a remis to kurs około 9.90.

Luksemburg
Remis
Niemcy
27.0
9.90
1.06
27.0
9.90
1.06
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 listopada 2025 08:20.

Luksemburg – Niemcy: przewidywane składy

Luksemburg – Niemcy: sonda

Kto wygra mecz?

  • Luksemburg
  • Remis
  • Niemcy
  • Luksemburg 50%
  • Remis 50%
  • Niemcy 0%

2+ Votes

Luksemburg – Niemcy: transmisja meczu

Mecz Luksemburg – Niemcy w ramach eliminacji mistrzostw świata zostanie rozegrany w piątek, 14 listopada, o godzinie 20:45. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Polsat Sport Premium 1 i serwisie Polsat Box Go.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.