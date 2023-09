ŁKS Łódź – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (30.09.2023)

IMAGO / Newspix Na zdjęciu: Jacek Zieliński

ŁKS – Cracovia, typy bukmacherskie

Już w sobotę ŁKS Łódź podejmie na własnym stadionie Cracovię w ramach 10. kolejki rozgrywek Ekstraklasy. “Rycerze Wiosny” zajmują obecnie 16. lokatę w tabeli (strefa spadkowa), natomiast podopieczni Jacka Zielińskiego są na 11. miejscu. Starcia między tymi zespołami wzbudzają wielkie emocje i nie powinno być inaczej tym razem. My spodziewamy się bardzo zaciętego spotkania, w którym jednak to zespół gości wróci do domu z kompletem punktów. Nasz typ: wygrana Cracovii

ŁKS – Cracovia, ostatnie wyniki

ŁKS Łódź bardzo słabo wszedł w nowy sezon. Beniaminek znajduje się obecnie w strefie spadkowej, a ich boiskowa dyspozycja pozostawia wiele do życzenia. Podopieczni Kazimierza Moskala w pięciu ostatnich meczach tylko raz zwyciężyli (3:2 z KKS-em Kalisz w Pucharze Polski), raz zremisowali (2:2 z Jagiellonnią Białystok) i ponieśli aż trzy porażki (1:2 z Puszczą Niepołomice, 0:2 z Wartą Poznań oraz 0:1 z Rakowem Częstochowa).

Natomiast piłkarze Cracovii po dobrym początku sezonu notują ostatnio bardzo słabą formę, przez co zajmują tylko 11. miejsce w rozgrywkach Ekstraklasy. Pięć ostatnich spotkań “Pasów”, to jedno zwycięstwo (4:3 z Górnikiem Łęczna w Pucharze Polski), dwa remisy (0:0 z Wartą Poznań oraz 0:0 z Koroną Kielce), a także dwie porażki (0:2 z Widzewem Łódź i 1:5 z Pogonią Szczecin).

ŁKS Łódź – pięć ostatnich meczów
26.09.2023 KKS Kalisz – ŁKS Łódź 2:3 (Puchar Polski)

22.09.2023 ŁKS Łódź – Jagiellonia Białystok 2:2 (Ekstraklasa)

16.09.2023 Raków Częstochowa – ŁKS Łódź 1:0 (Ekstraklasa)

01.09.2023 ŁKS Łódź – Warta Poznań 0:2 (Ekstraklasa)

26.08.2023 Puszcza Niepołomice – ŁKS Łódź 2:1 (Ekstraklasa)

Cracovia – pięć ostatnich meczów
27.09.2023 Górnik Łęczna – Cracovia 3:4 (Puchar Polski)

23.09.2023 Cracovia – Pogoń Szczecin 1:5 (Ekstraklasa)

17.09.2023 Widzew Łódź – Cracovia 2:0 (Ekstraklasa)

02.09.2023 Cracovia – Korona Kielce 0:0 (Ekstraklasa)

26.08.2023 Warta Poznań – Cracovia 0:0 (Ekstraklasa)

ŁKS – Cracovia, historia

Ostatni raz obie drużyny zmierzyły się ze sobą we wrześniu 2021, wówczas w 1/32 finału Pucharu Polski po rzutach karnych lepszy okazał się ŁKS. Natomiast wcześniejsze dwa spotkania były już na poziomie Ekstraklasy. W sezonie 2019/20 dwukrotnie lepsi okazali się łodzianie, którzy najpierw na wyjeździe odnieśli zwycięstwo 2:1, natomiast na własnym obiekcie pokonali Cracovię 1:0

ŁKS – Cracovia, spotkania bezpośrednie (H2H)

ŁKS – Cracovia, spotkania bezpośrednie (H2H)

23.09.2021 Puchar Polski ŁKS – Cracovia 0:0 (3:1 po rzutach karnych)
01.12 2019 Ekstraklasa ŁKS – Cracovia 1:0
27.07.2019 Ekstraklasa Cracovia – ŁKS 1:2
13.04.2013 1. Liga ŁKS – Cracovia 0:3
08.09.2012 1. Liga Cracovia – ŁKS 4:2

ŁKS – Cracovia, kursy bukmacherskie

Minimalnym faworytem sobotniego spotkania jest zespół Cracovii, mimo że to za ŁKS-em będzie przemawiał atut własnego boiska oraz głośnego dopingu trybun. Jeśli rozważasz typ na wygraną piłkarzy prowadzonych przez Jacka Zielińskiego, to kursy na takie zdarzenie oscylują w okolicach 2.60 – 2.65, podczas gdy na zwycięstwo “Rycerzy Wiosny” wynoszą nawet 2.82. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

ŁKS – Cracovia, kto wygra?

ŁKS – Cracovia, przewidywane składy

Cracovia (Przewidywany skład) 3-4-2-1 ŁKS Łódź (Przewidywany skład) 4-3-3 Cracovia (Przewidywany skład) 3-4-2-1 ŁKS Łódź (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy ▼ Jacek Zielisnki Kazimierz Moskal Rezerwowi ▼ 7 Patryk Makuch

20 Karol Knap

22 Arttu Hoskonen

24 Jakub Jugas

31 Lukas Hrosso

36 Kacper Jodlowski

43 Kamil Ogorzaly

55 Michal Stachera

72 Bartlomiej Kolec

73 Patryk Zaucha

87 Oliwier Hyla Levent Gülen 2

Artemijus Tutyskinas 3

Adrian Malachowski 7

Piotr Janczukowicz 20

Maciej Sliwa 23

Adrien Louveau 24

Mieszko Lorenc 28

Anton Fase 29

ŁKS - Cracovia, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można zatem obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na rok z góry za 39 zł/msc (468 zł łącznie) zamiast 54 zł/msc (648 zł łącznie), dzięki czemu zaoszczędzisz 180 zł. Początek meczu pomiędzy ŁKS-em a Cracovią już w sobotę (30 września) o godzinie 15:00.

