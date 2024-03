Liverpool – Sparta Praga: typy, kursy, zapowiedź (14.03.2024)

Liverpool już w pierwszym meczu ze Spartą Praga rozstrzygnął wynik dwumeczu. The Reds na wyjeździe wygrali aż 5:1, a w następnym spotkaniu będą chcieli dopilnować, aby nic niespodziewanego się nie wydarzyło. Początek meczu na Anfield Road o godzinie 21:00. Zapraszam do zapowiedzi tego starcia na naszym portalu.

Liverpool – Sparta: typy bukmacherskie

Liverpool nie dał szans w pierwszym meczu Sparcie Praga. Podopieczni Jurgena Kloppa bez większych problemów pokonali rywali aż 5:1. Trzeba przyznać, że taki wynik w dużym stopniu przesądził już o tym, kto awansuje do ćwierćfinału Ligi Europy. Mimo to na stadionie w Anfield powinniśmy po raz kolejny zobaczyć ciekawą rywalizację, w której Sparta wcale nie musi stać na straconej pozycji. The Reds mierzą się z dużymi problemami kadrowymi, wobec czego w nadchodzącym meczu możemy zobaczyć sporo młodych piłkarzy na boisku. Właśnie w tym swoich szans może upatrywać czeski zespół. Nie sądzę, aby udało im się wygrać, ale na pewno będą w stanie jak przed tygodniem strzelić przynajmniej jedną bramkę. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Liverpool – Sparta: ostatnie wyniki

Liverpool ma w nogach wyczerpujące spotkanie z Manchesterem City. W hicie Premier League padł remis 1:1. Wcześniej Jurgen Klopp i spółka okazali się lepsi w meczach z Nottingham 1:0 oraz Southampton 3:0. Pod koniec miesiąca wygrali puchar ligi angielskiej, pokonując Chelsea 1:0 po dogrywce.

Sparta nie może zaliczyć ostatnich tygodni do najlepszych. Drużyna ze stolicy Czech kontynuuje serię trzech meczów z rzędu bez zwycięstwa. W ostatnim pojedynku przegrali 0:4 z Viktorią Pilzno, a wcześniej poza porażką z Liverpoolem zremisowali w Derbach Pragi z Slavią 0:0. Ostatnie zwycięstwo padło ich łupem w Pucharze Czech, gdzie pokonali 3:2 największych rywali, czyli Slavię.

Liverpool – Sparta: historia

The Reds w historii bezpośrednich spotkań ze Spartą ani razu nie przegrali. Do meczów pomiędzy Liverpoolem a Spartą dochodziło trzykrotnie. Dwa spotkania zakończyły się zwycięstwem angielskiego zespołu (5:1 i 1:0). Natomiast raz w meczu, którego gospodarzem była drużyna naszych południowych sąsiadów padł bezbramkowy remis.

Liverpool – Sparta: przewidywane składy

Liverpool FC Jurgen Klopp 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Sparta Praga Brian Priske Liverpool FC Jurgen Klopp 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Sparta Praga Brian Priske Rezerwowi ▼ 4 Virgil Van Dijk 8 Dominik Szoboszlai 11 Mohamed Salah 21 Konstantinos Tsimikas 42 Bobby Clark 49 Kaide Gordon 53 James McConnell 67 Lewis Koumas 84 Conor Bradley 92 Mateusz Musialowski 4 Markus Solbakken 6 Kaan Kairinen 9 Jan Kuchta 11 Indrit Tuci 14 Veljko Birmancevic 18 Lukas Sadilek 19 Jan Mejdr 24 Vojtech Vorel 26 Patrik Vydra 29 Michal Sevcik 30 Jaroslav Zeleny 44 Jakub Surovcik

Liverpool – Sparta: sytuacja kadrowa

Liverpool FC Zawodnik Powrót Stefan Bajcetic Kontuzja łydki Kilka dni Joel Matip Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Ben Doak Operacja kolana Początek kwietnia 2024 Trent Alexander-Arnold Kontuzja kolana Koniec marca 2024 Thiago Alcantara Uraz mięśnia Nieznany Alisson Uraz ścięgna udowego Koniec marca 2024 Diogo Jota Kontuzja kolana Połowa kwietnia 2024 Curtis Jones Uraz kostki Kilka dni Ryan Gravenberch Uraz kostki Kilka dni Ibrahima Konaté Uraz uda Niepewny Wataru Endo Powołanie do reprezentacji Po 1 meczu

Sparta Praga Zawodnik Powrót David Pavelka Nieznany Niepewny Jakub Pesek Nieznany Nieznany Asger Sorensen Nieznany Niepewny Ladislav Krejčí suspended-(after-2nd-yellow) Po 1 meczu

Liverpool – Sparta: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości, że faworytem meczu jest Liverpool. Odzwierciedla to bardzo niski kurs na zwycięstwo, który wynosi zaledwie 1.31. Natomiast kursy na triumf gości ma współczynnik 8.00.

Liverpool – Sparta: transmisja meczu

Spotkanie Liverpool – Sparta odbędzie się 14 marca na stadionie Anfield Road. Początek meczu o godzinie 21:00. Transmisja tego pojedynku będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay.

