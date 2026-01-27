Liverpool FC – Karabach Agdam: typy, kursy, zapowiedź (28.01.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Kochalski

Liverpool – Karabach: typy bukmacherskie

W 8. kolejce Ligi Mistrzów dojdzie do wielu interesujących rywalizacji, ponieważ niemal nikt nie jest jeszcze pewny swojego losu po zakończeniu fazy ligowej. Liverpool wciąż może znaleźć się poza TOP8 tabeli, chociaż zajmuje czwarte miejsce. Z kolei Karabach jest aktualnie na lokacie dającej grę w fazie pucharowej. Slot niekorzystnych wyników może jednak skutkować wypadnięciem poza TOP24. Jak zakończy się środowy pojedynek? Mój typ: obie drużyny strzelą.

Liverpool – Karabach: ostatnie wyniki

W minionej kolejce ligowej Liverpool doznał już siódmej porażki w Premier League. The Reds okazali się słabi od Bournemouth, z którym przegrali 2:3. Dla ekipy Arne Slota był to już piąty pojedynek z rzędu bez wygranej w lidze. Lepiej Liverpoolowi idzie w Lidze Mistrzów. W Marsylii The Reds wygrali pewnie 3:0.

Karabach w 2026 rok wszedł serią meczów towarzyskich, które miały przygotować zespół do walki o mistrzostwo Azerbejdżanu. Pierwsza kolejna w nowym roku nie wypadła dobrze, ponieważ Karabach przegrał 0:2 z Kapaz. Zdecydowanie lepiej drużyna z Agdamu spisała się w Lidze Mistrzów, gdzie udało jej się niespodziewanie pokonać Eintracht Frankfurt 3:2.

Liverpool – Karabach: historia

Kluby te nie grały ze sobą ani razu, więc ich środowa potyczka będzie pierwszą w historii.

Liverpool – Karabach: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy faworyta w środowej rywalizacji upatrują w Liverpoolu, którego zwycięstwo wyceniono współczynnikiem 1.14. Jeżeli uważasz, że Karabach sprawi sensację i wygra na Anfield, takie zdarzenie możesz obstawić nawet po kursie 19.00. Sam remis byłby ogromnym zaskoczeniem, stąd współczynniki na poziomie 8.25-9.00.

Liverpool – Karabach: kto wygra?

Liverpool – Karabach: przewidywane składy

Liverpool: Alisson; Frimpong, Endo, Van Dijk, Robertson; Jones, Nyoni; Gakpo, Mac Allister, Ngumoha; Ekitike

Karabach: Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev; Jankovic, Bicalho; Andrade, Montiel, Zoubir; Duran

Liverpool – Karabach: transmisja meczu

Mecz Liverpool – Karabach odbędzie się w środę (28 stycznia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 3. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

