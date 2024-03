Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Darwin Nunez

Liverpool – Brighton, typy i przewidywania

Liverpool w oczach ekspertów jest zdecydowanym faworytem i trudno się temu dziwić. The Reds po ostatnim ligowym remisie z Manchesterem City muszą walczyć o trzy punkty, by znów wrócić na szczyt tabeli. W meczach obu drużyn zazwyczaj pada bardzo wiele goli. Również i tym razem możemy spodziewać się otwartej gry i kilku bramek. Mój typ: bramki powyżej 3,5 – TAK.

Liverpool – Brighton, sytuacja kadrowa

Liverpool FC Zawodnik Powrót Stefan Bajcetic Kontuzja łydki Koniec kwietnia 2024 Joel Matip Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Ben Doak Operacja kolana Początek kwietnia 2024 Trent Alexander-Arnold Kontuzja kolana Początek kwietnia 2024 Thiago Alcantara Uraz mięśnia Nieznany Alisson Uraz ścięgna udowego Początek kwietnia 2024 Diogo Jota Kontuzja kolana Połowa kwietnia 2024 Curtis Jones Uraz kostki Niepewny Darwin Núñez Uraz ścięgna udowego Niepewny Andrew Robertson Uraz kostki Niepewny

Brighton Zawodnik Powrót Solly March Kontuzja kolana Kilka dni João Pedro Uraz ścięgna udowego Niepewny James Milner Uraz uda Kilka dni Kaoru Mitoma Kontuzja pleców Koniec maja 2024 Jack Hinshelwood Uraz stopy Początek kwietnia 2024

Liverpool – Brighton, ostatnie wyniki

Liverpool znakomicie poradził sobie w Lidze Europy eliminując Spartę Pragę, a wynik dwumeczu to 11:2. Jednak na rodzimych boiskach The Reds nie idzie aż tak dobrze w marcu. Dwa ostatnie mecze to remis z Manchesterem City w lidze oraz porażka po dogrywce z Manchesterem United w Pucharze Anglii. Brighton z kolei po serii czterech meczów bez wygranej (1R, 3P) ma obecnie na swoim koncie dwa zwycięstwa z rzędu (Nottingham, AS Roma).

Liverpool – Brighton, historia

Co ciekawe, Liverpool od czterech spotkań nie potrafi pokonać Brighton. W tym czasie padły dwa remisy i dwie wygrane Mew. The Reds ostatni raz wygrali w marcu 2022 roku zwyciężając w meczu wyjazdowym 2:0.

Liverpool – Brighton, kursy bukmacherskie

Liverpool – Brighton, kto wygra

Liverpool – Brighton, przewidywane składy

Liverpool FC Jurgen Klopp 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Brighton Roberto De Zerbi Liverpool FC Jurgen Klopp 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Brighton Roberto De Zerbi Rezerwowi ▼ 13 Adrian 18 Cody Gakpo 19 Harvey Elliot 21 Konstantinos Tsimikas 26 Andrew Robertson 42 Bobby Clark 53 James McConnell 65 Amara Nallo 67 Lewis Koumas 78 Jarell Quansah 3 Igor 4 Adam Webster 14 Adam Lallana 15 Jakub Moder 20 Carlos Baleba 23 Jason Steele 28 Evan Ferguson 31 Ansu Fati 34 Joel Veltman

Liverpool – Brighton, transmisja meczu

Niedzielny mecz Liverpoolu z Brighton będzie dostępny na żywo na antenie CANAL+ Sport. To starcie możesz śledzić również w CANAL+ Online, a także w Viaplay.pl. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

