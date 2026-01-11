Liverpool FC – Barnsley FC: typy, kursy, zapowiedź (12.01.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Federico Chiesa

Liverpool – Barnsley: typy bukmacherskie

Ostatnim meczem w 1/32 finału Pucharu Anglii będzie rywalizacja z udziałem aktualnego mistrza kraju. Od występu przed własną publicznością na Anfield, grę w krajowym pucharze rozpocznie Liverpool. Rywalem zespołu Arne Slota będzie grające na trzecim poziomie rozgrywkowym Barnsley. Kibice gospodarzy mogą być zgodni, że lepszej okazji na powrót na zwycięską ścieżkę nie mogło być. Mój typ: powyżej 3,5 bramki.

Liverpool – Barnsley: ostatnie wyniki

Liverpool rozczarowująco rozpoczął nowy rok. The Reds zaczęli od bezbramkowego remisu przed własną publicznością z beniaminkiem, Leeds United. Do siatki trafili dwukrotnie z Fulham, ale to wystarczyło tylko do podziału punktów. Takowy nastąpił również w niedawnym hicie z Arsenalem. Arne Slot i spółka nie mogą być jednak z niego zbytnio zadowoleni, gdyż wynik ten właściwie odarł ich z myśli o obronie tytułu.

Barnsley jeszcze niedawno miało serię trzech porażek z rzędu. Była to fatalna informacja dla kibiców tej drużyny, ponieważ ich ulubieńcy walczą o pozostanie w League One. Promyk nadziei nastał dopiero niedawno. Był nim remis 1:1 z innym kandydatem do spadku, Wigan Athletic.

Liverpool – Barnsley: historia

Kluby te grały ze sobą trzykrotnie. Co ciekawe, korzystniejszy bilans meczów bezpośrednich ma Barnsley. Zespół ten okazał lepszy chociażby w ostatnim pojedynku tych ekip, który przypadł na 1/8 finału Pucharu Anglii w 2008 roku. Wówczas Liverpool niespodziewanie przegrał na Anfield 1:2.

Liverpool – Barnsley: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Barnsley ma nikłe szanse na grę w kolejnej rundzie Pucharu Anglii. Kurs na ich wygraną to aż 11.00, przy współczynniku 1.17 na sukces Liverpoolu.

Liverpool – Barnsley: kto wygra?

Liverpool – Barnsley: przewidywane składy

Liverpool: Mamardashvili; Ramsay, Gomez, Robertson, Kerkez; Nyoni, Mac Allister; Frimpong, Jones, Ngumoha; Chiesa

Barnsley: Mahoney; Watson, Gevigney, Shepherd, Earl; Phillips, Bland; Jalo, Kelly, McGoldrick; Keillor-Dunn

Liverpool – Barnsley: transmisja meczu

Mecz Liverpool – Barnsley odbędzie się w poniedziałek (12 stycznia) o godzinie 20:45. Transmisja będzie dostępna w TVP Sport, a także online, na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz aplikacji TVP Sport.

